El PSOE ha vuelto a salir al paso sobre los variados escándalos que afectan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y este viernes, a través de su diputado en el Congreso, Daniel Viondi, exigió entre otras cosas explicaciones “claras, nítidas y rotundas” sobre el apartamento de lujo en el que vive,“porque esto huele a chanchullo, los mismos que ya sufrimos con Cristina Cifuentes, Ignacio González o Esperanza Aguirre”, afirmó.

Viondi, además, pidió a Ayuso que rectifique “la algarada” que lanzó desde la propia Asamblea de Madrid para animar a la ultraderecha a ocupar las calles, “incumpliendo las normas básicas de convivencia y de salud pública que nos hemos dado”, dijo.

También el diputado reprochó la actitud de la presidenta,“porque no es ninguna victima, es la responsable directa de lo que ha ocurrido y ocurre en Madrid, de todo lo que hemos sufrido los madrileños en nuestro sistema de salud pública y las residencias de mayores", añadió.

"Ayuso es responsable de lo que hemos sufrido en el sistema de salud pública y en las residencias de ancianos"

Por ello, adelantándose a lo que todavía no ha decidido el Ministerio de Sanidad, Viondi dijo que si Madrid no pasa a la fase uno de forma completa,“es por no cumplir los requisitos del plan de desescalada, y tiene que asumir su responsabilidad". Y añadió el diputado: "Deje de confrontar con el Gobierno para evadir sus responsabilidades y deje de imitar a Trump y de escuchar al señor Aznar", concluyó.

La reacción del PSOE, que no viene directamente como hecha por el PSM, es la segunda contra Ayuso que se produce en una semana tras un polémico tuit en el que culpaba a la presidenta madrileña de la situación que vive Madrid en cuanto a la crisis sanitaria.

Como ya informó Público, sectores del PSM llevan día planteando una contestación mayor ante los escándalos que rodean a Ayuso, al considerar demasiado tibia la posición del portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo. Además, se cree que la polémica transciende el ámbito de la Comunidad de Madrid y tiene un claro alcance de ámbito nacional.