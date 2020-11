La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, vinculó este viernes a elementos de la extrema derecha el audio falso que se hizo viral ayer en las redes sociales en el que se atribuía a su persona unas declaraciones en las que confundía al presidente electo de EEUU, Joe Biden, con el terrorista Osama Bin Laden.

Lo dijo en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia en la que explicó que existen evidencias que permiten concluir que ese audio tuvo su origen en cuentas vinculadas a la extrema derecha.

Esto le sirvió para mostrar su preocupación por la "pandemia de desinformación que estamos sufriendo, que es un cáncer para nuestra democracia". Tras defender el derecho de los ciudadanos a recibir "información diversa y veraz", llamó a combatir las "campañas orquestadas de desinformación con objetivos espurios", como "dañar la "imagen y reputación" de personas e instituciones.

Proclamó la "tolerancia cero" contra la desinformación y apeló a la responsabilidad de las fuerzas públicas y de los ciudadanos para evitar la proliferación de este fenómeno, especialmente en "momentos de gran incertidumbre" como los causados por la pandemia.

La ministra atestiguó que "no hay democracia sin libertad de prensa, no hay democracia sin libertad de expresión, no hay democracia sin derecho a la información, no hay democracia sin acceso a una información diversa y veraz, pero tampoco hay democracia con una desinformación movida, estructurada y vehiculada con fines espurios".

Puso como ejemplo de campañas de desinformación las que comienzan a proliferar difundiendo "informaciones falsas" sobre las vacunas del coronavirus, las que se desarrollaron durante la campaña del Brexit o las surgidas en torno a los comicios en Francia, Alemania y España.

Por último, González Laya señaló que la lucha contra la desinformación ha de ser "una cuestión clave" para cualquier democracia, puesto que "queremos ciudadanos libres y bien informados, y medios libres capaces de informar a los ciudadanos".