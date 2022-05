Desmontando el mito de la meritocracia 

Vamos a dar algunos datos para desmontar el mito de la meritocracia.

En España, 74 de las 100 personas más ricas lo son por herencia. Como contrapartida, hacen falta 120 años para que una familia del 10% más pobre alcance unos ingresos medios. Tanto es así que el 80% de los niños y niñas que nacen en familias pobres, mueren pobres.

Según un estudio del Piterson Institute for International Economics, en España más de la mitad de las grandes fortunas provienen de herencias. Según este estudio, sólo el 15% se hicieron ricos por crear su propia empresa.

Las herencias son además enormemente dispares en función de la clase social: La herencia media del 20% de los hogares más ricos en España está por encima de 300.000 euros. En el 20% más pobre, sin embargo, no llegan a 5.000 euros.

Esta desigualdad en la distribución de la renta tiene consecuencias materiales. Determina por ejemplo la esperanza de vida: La esperanza de vida de alguien que vive en un barrio rico de Barcelona es 11 años mayor que la de alguien que vive en un barrio pobre. En Bilbao esta diferencia alcanza los 10 años y en Madrid los 7.

El origen social también tiene efectos sobre el desempeño escolar. De todas las personas que abandonan prematuramente sus estudios, 1 de cada 2, pertenece al 20% de los hogares con menos ingresos. Además, la educación de los padres determina también que los hijos tengan o no estudios superiores. El porcentaje de personas con estudios universitarios es del 65% cuando alguno de sus progenitores tiene también enseñanza superior, mientras que se reduce a sólo el 16% cuando los padres no tienen estudios básicos.

Para terminar, haremos referencia a un artículo realizado por cuatro investigadores de la universidad Complutense y de la Universidad de la Laguna sobre los orígenes de la desigualdad. El artículo se pregunta qué porcentaje de la desigualdad en España tiene como causa la diferencia de oportunidades.

La respuesta se traduce en un dato: un mínimo de un 44% de las desigualdades de renta en España se explican por factores que nada tienen que ver con las decisiones de los individuos.

Los elementos con más peso en la desigualdad de origen son:

En primer lugar, el nivel educativo de los padres, esto tiene un peso del 28% en la desigualdad de origen. Tal y como señala el artículo, "en la transmisión vertical de desigualdades de padres a hijos, el canal más importante es la educación".

El segundo elemento [con un peso de casi el 27%] sería el tamaño de la familia, las familia más numerosa tiene menos recursos disponibles para cada uno de sus miembros.

En tercer lugar [con un 14,5%], se encuentra el tipo de escuela a la que te llevaron tus padres. La asistencia a un colegio concertado se traduce en un incremento del 13% de tus futuros ingresos mientras que asistir a un colegio privado lo hace en un 20%.

El cuarto factor que señala el estudio es la ocupación del padre [con un 12% de peso]. Aunque globalmente, la clase social del padre aparezca por detrás de su nivel educativo como predictor de la desigualdad, lo cierto es que cobra más relevancia en el caso de ricos y super ricos. La investigación concluye que tener un padre de la "clase media" proporciona un 15% más ingresos que tener un padre de "clase baja", mientras que tener un padre de "clase alta" aumenta los ingresos en más de un 20%.

Esto se traduce en que la probabilidad de alcanzar un puesto directivo es del 38% cuando el padre pertenece la clase alta, y sólo del 15% cuando el padre pertenece a la clase trabajadora.

El estudio señala, además, la importancia del entorno cultural de la infancia, una variable que tiene que ver con cuestiones como los libros que había en el hogar familiar, los hábitos de lectura, el contenido del ocio, etc... No es lo mismo dar clases de inglés en la academia del barrio, que hacer un curso de verano en el extranjero, como tampoco es lo mismo tener clases particulares para reforzar, que no contar con esa ayuda extra.

Por último debemos citar un estudio de la London School of Economincs que explica como la creencia en la meritocracia ha aumentado en el último siglo de forma directamente proporcional a la desigualdad. Esto es interesante para entender como el discurso de la meritocracia sustenta y da un armazón ideológico al proyecto de los ricos y a la falacia según la cual son ricos porque se lo han ganado.