Los despidos en la sanidad pública complican un pacto presupuestario entre PP y PSOE en Andalucía

Los despidos –por la vía de la no renovación de contratos de 8.000 de los 20.000 refuerzos contactados por la covid– en la sanidad pública andaluza han complicado la negociación que hay abierta entre el PP y el PSOE para aprobar los presupuestos de la Junta para el año 2022 y alejan la posibilidad de un acuerdo.

Juan Espadas, líder del PSOE andaluz, considera que esta decisión del Gobierno dificulta la negociación abierta con el PP que, según las fuentes consultadas por Público, aún no se ha roto, siguen abiertas, pero las posiciones están hoy muy alejadas por este asunto.

"Intentar un acuerdo para los presupuestos es complicado entre un Gobierno de derechas y el PSOE. Sin embargo, el paso que han dado hoy al dejar a 8.000 sanitarios en la calle no es una noticia que nos dé margen de confianza en esta negociación", dijo Espadas el jueves por la noche en la Cadena Ser.

"Para nosotros –añadió Espadas– era fundamental que el PP se aislara del secuestro de Vox. Un gesto era la sanidad pública. En vez de mejorar la retribución del personal nos encontramos que ni se le plantea un plan de refuerzos, sino de despidos. No me vale que digan que fueron contratados por la pandemia y que como ahora no hay riesgo tienen que irse a la calle. Hay déficits que se han generado por la pandemia".

Alfonso Rodríguez de Celis, sanchista reconocido y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE –Ferraz–, fue más claro este viernes en Sevilla: "No vamos a estar apoyando un acuerdo con el Presupuesto si va haber un solo despido en la sanidad". Celis afirmó que Espadas está haciendo un esfuerzo importante para llegar a acuerdos, pero "los socialistas no podemos estar apoyando esos Presupuestos cuando el Gobierno de Andalucía ha dinamitado la base fundamental de los pilares del Estado del Bienestar: la sanidad pública".

"No podemos estar con la doble vara de medir de estar rebajando los impuestos a los más ricos, de quitar los impuestos a quienes están heredando grandes fortunas [y a la vez] despedir a 8.000 trabajadores sanitarios, que son los que nos han sacado de la pandemia, gracias a ellos, y a las vacunas que nos han salvado de la pandemia", dijo Gómez de Celis.

Estos despidos llegan justo después de que Moreno hubiese aprobado con Vox una rebaja fiscal de 330 millones de euros, justo la cantidad que la oposición calcula que más o menos sirve para renovar los contratos de los 8.000 durante un año.

Aporrear la Moncloa

El presidente de la Junta, que vende una y otra vez las bondades de las rebajas fiscales, trató de sacudirse la presión por los despidos y apuntó a Moncloa. Moreno leyó al revés la situación. En lugar de hablar de 8.000 despidos para el presidente lo que se ha producido son 12.000 rescates: "Son contratos temporales que se tendrían que haber rescindido. El Gobierno andaluz ha rescatado a 12.000 profesionales y sin contar con fondos excepcionales".

Luego invitó al PSOE a "aporrear" la puerta de La Moncloa, en lugar de la de San Telmo y manifestó: "Si [el PSOE] quiere contar con los 20.000 profesionales [que] mañana le pida al Gobierno que nos traslade fondos y mañana mismo renuevo los 20.000 contratos". "Estos contratos de refuerzo se hacía con "dinero que ponía el Estado y que de forma unilateral nos ha quitado sin consultar, debatir", agregó Moreno, según recoge Europa Press.

El presidente andaluz reclamó al PSOE que "sea valiente, que piense en Andalucía por encima de los intereses de Sánchez, que veta la posibilidad de que haya algún acuerdo presupuestario en Andalucía".