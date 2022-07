El día que Patxi López puso contra las cuerdas a Pedro Sánchez: "¿Sabes lo que es una nación? ¿Sí? ¿Qué es?"

Patxi López es el único dirigente socialista que ha puesto en su sitio a Pedro Sánchez con luz y taquígrafos sin sufrir las consecuencias. Su decisión de participar en las primarias como tercera vía en la batalla Sánchez-Díaz enfureció a las bases y a los más fieles colaboradores del actual presidente del Gobierno. Hoy, ninguno de ellos - Ábalos, Lastra, Calvo y otros muchos- se mantiene en el poder junto a su jefe de filas, que prescindió de sus servicios sin grandes consideraciones. El exlehendakari, sin embargo, espera las horas que le quedan para que se haga oficial su nuevo posicionamiento en la élite del partido.

En aquella primavera del 2017 en que se celebraron las primarias que permitieron a Pedro Sánchez recuperar su cargo de secretario general, tras su destitución por la maniobra de Susana Díaz, Patxi López llegó dispuesto a demostrar que su control territorial en Euskadi era indiscutible, como así fue.

El diputado y, al menos hasta el sábado, Secretario de Memoria Democrática y Laicidad de Ferraz puede convertirse en el nuevo secretario de organización en la ejecutiva socialista que se renueva este fin de semana. El anuncio de la dimisión de Adriana Lastra , que solo ha podido decidir la fecha de su marcha porque su destitución estaba decidida, ha precipitado los cambios que fuentes de Ferraz califican como "un cambio global" antes de los comicios municipales y generales.

Cuando López dejó en evidencia a Sánchez

La militancia fiel de Pedro Sánchez, gracias a la cual pudo recuperar la Secretaría General del PSOE, rugió con furia contra Patxi López tras el debate de las primarias entre el vasco, Pedro Sánchez y Susana Díaz en aquel mayo de 2017. Contra todo pronóstico fue el vizcaíno quien puso contra las cuerdas a quien finalmente ganaría ese pulso entre socialistas.

La experiencia política, su propio talante, y la seguridad de que no se jugaba nada, aportaron a López una seguridad que hizo titubear a Sánchez en el debate territorial. Así, cuando quien finalmente ganaría estas primarias hablaba de nación con una seguridad que no tenía, fue cortado en el debate por Patxi López darle un corte que se hizo viral:

López: Pedro, ¿sabes lo que es una nación?

Sánchez: Por supuesto, sí.

López: ¿Sí? ¿Qué es?

Sánchez: Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco por razones culturales, históricas o lingüísticas.

López: Mira, la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años.

Tampoco se mostró Patxi López muy alineado con el líder de su partido en el Congreso Federal del PSOE celebrado el pasado mes de octubre en Valencia. De hecho, el diputado vasco declaró horas antes de conocerse si seguiría en la ejecutiva que "ni sé ni me importa si sigo, no he venido a eso". En aquel momento, explicaba además a un pequeño grupo de periodistas que "hay que mejorar, debatir y disfrutar del momento del partido en el Gobierno, que parece que no sabemos hacerlo".

Patxi López no ha sido el único superviviente de aquel momento político. Quien se dejó con él la piel en apoyar su candidatura en aquellas primarias, Óscar López, fue el hombre que hace un año sustituyó a Iván Redondo como ​director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Este nombramiento causó incluso la misma sorpresa que la salida por la puerta de atrás de su antecesor. Tampoco se esperaba que José Luis Ábalos tuviera que abandonar a su pesar el Ministerio de Transportes, así como la Secretaria de Organización del PSOE. El cargo orgánico más importante de Ferraz, tras el de secretario general, y que ahora podría ocupar el propio Patxi López.

Lo cierto es que la relación de Óscar López con Sánchez comenzó 25 años atrás. De hecho, nada más llegar a Moncloa, le nombraría director de Paradores. Nadie imaginaba entonces que dos años después le querría a su lado.

Los veteranos prefieren a López de portavoz del Congreso

Mientras, diputados más veteranos, y parte de la militancia, prefieren a Patxi López en la portavocía y jefe de filas del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Pero lo cierto es que solo Pedro Sánchez sabe, y en el partido no descartan que en el último momento haga cambios sobre sus propios planes, el futuro político inmediato del expresidente de la Cámara Baja.

Entre los mentideros socialistas gana fuerza la opción de que será la ministra Pilar Alegría quien sustituirá a Adriana Lastra en la Vicesecretaria general de Ferraz. Casi con seguridad también habrá cambios en la portavocía de la Ejecutiva del PSOE, donde tampoco se descarta a Patxi López, aunque gana fuerza la opción de que sustituya en la Secretaría de Organización a Santos Cerdán, gran amigo de José Luis Ábalos y quien ha tenido serios enfrentamientos el último año con Adriana Lastra.

Las mayores críticas a esta convocatoria del PSOE es que los estatutos otorgan solo a la ejecutiva la potestad de convocar. Ante el descontento de cierto sector del partido por no cumplirse esta premisa, se ha optado por reunir a la ejecutiva una hora antes de la convocatoria para que se acepte un cambio de personas en el órgano ejecutivo más importante de Ferraz.

Fuentes próximas al presidente del Gobierno ya han confirmado que Pedro Sánchez anunciará antes del sábado en qué consistirán estos cambios.

Mientras en los mentideros socialistas corren los rumores sobre quienes ocuparán los puestos claves en el partido y en el Grupo Parlamentario, nadie duda de que quien ya no estarán en ninguno de estos puestos claves las personas que de verdad auparon a Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE y de Moncloa.