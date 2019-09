"El 1 de Octubre fue posible porque los objetivos comunes y la determinación de hacer valer nuestros derechos sumaron por encima de la violencia del Estado. Sabemos que uno de los principales objetivos de la represión es la división". En estos términos se expresan, en un escrito dirigido "a todos los demócratas de nuestro país, del conjunto del Estado y de la comunidad internacional", todos los dirigentes políticos y sociales encarcelados o exiliados por su implicación en la realización referéndum del 1-O de 2017.

Retorno a la "serenidad, generosidad y madurez"

"Contra la frustración, hay que volver a la serenidad, generosidad, madurez y determinación del 1 de octubre".

Conscientes, se diría, del desconcierto creado en la sociedad catalana por las descalificaciones mutuas entre significados representantes de las formaciones independentistas, han querido remarcar que "la fortaleza democrática del soberanismo, elección tras elección, solo se entiende desde esta voluntad clara de construir un futuro compartido. Así pues, contra la frustración, hay que volver a la serenidad, generosidad, madurez y determinación del 1-O".

"Ante un 11 de Septiembre nuevamente excepcional, los presos/as y los exiliados/as políticos/as catalanes/as volvemos a llamar a la sociedad catalana a protagonizar una movilización excepcional. Antes de la sentencia del Tribunal Supremo y mientras la represión contra los derechos humanos, civiles y políticos continúa, estamos convencidos/as que sabremos hacer de la manifestación de la próxima Diada un clamor de persistencia y confianza en el futuro. No dejaremos que nos quiten la ilusión de hacer el país que queremos", afirman en su escrito.



"La manifestación de la Diada siempre ha sido un gran ejemplo de cómo juntos, respetando las diferencias y los matices de cada cual, hemos sido capaces de crecer y de internacionalizar la causa colectiva por la autodeterminación, para decidir nuestro futuro político en democracia y en libertad. Todos son bienvenidos, nadie estará nunca vetado", aseguran en el texto, encabezado por un sintético titular: Dignidad democrática y libertad.

"La mejor oportunidad para decir alto y claro que la única sentencia justa es la absolución"

Una movilización clave por saber, en alguna medida, hasta donde puede llegar actualmente el rechazo social a la represión del Estado contra el independentismo. "El éxito de la Diada será la mejor antesala de la respuesta ante la sentencia del Tribunal Supremo, la mejor oportunidad para escenificar la fuerza y el potencial del movimiento soberanista; para decir alto y claro que la única sentencia justa es la absolución de todos los encausados de los diferentes tribunales y el final de todos los procesos judiciales y policiales contra todas aquellas personas que son perseguidas por su compromiso con la plena libertad de nuestro pueblo".

Vulneración de derechos

Presos políticos y exiliados constatan que "la vulneración de los derechos políticos de los diputados/as, senadores/as, eurodiputados/as, de miles de activistas y, por extensión, de millones de votantes, así como la deshumanización del millar de heridos y de los más de 2 millones de votantes del 1-O, son dos caras de la misma moneda: la represión".



Y lamentan que el Gobierno español "siga rechazando el diálogo, un diálogo constructivo y sin renuncias, con Pedro Sánchez imitando Mariano Rajoy en la irresponsabilidad de rechazar una resolución política a un problema político". "El Estado, pues, continúa ignorando la vulneración de derechos fundamentales denunciada, entre otros, por las Naciones Unidas", añaden.

"La sociedad catalana rechaza la represión y quiere decidir su futuro con libertad. Y estamos convencidos/as que no quedará impasible. Porque este retroceso democrático va mucho más allá del independentismo. Afecta a toda la ciudadanía, y en especial a cualquier movimiento político o social que quiera ejercer libremente sus derechos fundamentales".

"No nos dejaremos nunca a nadie por el camino"

"Desde el Mas de Enric, Puig de les Basses y Lladoners, desde Bruselas, Ginebra y St Andrews", Dolors Bassa, Antoni Comín, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Anna Gabriel, Oriol Junqueras, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Josep Rull, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Meritxell Serret y Jordi Turull dicen sentirse "afortunados y afortunadas" porque cada día han "tenido y sentido el apoyo de centenares de miles de catalanas y catalanes que también denuncian la injusticia, que no pierden el anhelo y trabajan obstinadamente para vivir en un país más justo y mejor".

"El 11 de Septiembre llenemos Barcelona de dignidad democrática y libertad, sin ningún miedo a seguir defendiendo la independencia y la República Catalana"

"Nos encomendamos al espíritu de dignidad y coraje de todas las Diades, que nos contagiáis cada uno de vosotros en todo momento. Con la serenidad de saber que todo esto lo estamos haciendo juntos y no nos dejaremos nunca nadie por el camino", afirman, y concluyen su escrito conjunto con un llamamiento a la movilización de todos los sectores sociales: "Estas dos condiciones son las que nos llevarán a la libertad completa de todos los ciudadanos de este país, hayan nacido donde hayan nacido y vengan de donde vengan y piensen como piensen. El Once de Septiembre llenemos Barcelona de dignidad democrática y libertad, sin ningún miedo a seguir defendiendo la independencia y la República Catalana como el mejor proyecto de presente y futuro, y como la mejor alternativa democrática, ante un Estado que no tiene ninguna propuesta para la ciudadanía de Catalunya y que solo responde con la represión y con un “NO” permanente".

"Con el recuerdo de quienes ya no están y por el futuro de quienes tienen que venir, compartir esta lucha con todos vosotros es un honor. Para volverlo a hacer, hay que volver a ser", proclaman.

Texto completo del escrito de presos y exiliados