La primera reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales acabó sin acuerdo en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que tanto sindicatos como empresarios siguieron en sus posiciones anteriores al encuentro. Los primeros pidiendo una subida significativa este año, y los segundos negándose a cualquier incremento salarial.

Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron que seguirán negociando y no ven la situación tan negativa: "Hay margen", aseguran. No obstante, desde el Gobierno no se presentó ninguna propuesta concreta de subida.

Desde la UGT y desde CCOO se ha mostrado un gran decepción por la reunión. Así, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, confirmó que no ha habido ningún avance. "Ha terminado casi como empezó", afirmó.

Para el dirigente sindical el acuerdo es altamente improbable por las distancias que hay entre todas las partes, pero indicó que se seguirá negociando en los próximos días.​

La CEOE se ha mantenido en sus posiciones pero en una postura pública más que prudente. Desde la patronal se limitaron a decir que se han tratado las cuestiones derivadas de una subida del SMI, sin más. De momento, seguirán sentado en la mesa de negociación.

La negociación se hará ahora de forma más discreta entre todas las partes

Dicha negociación, según han quedado todas las partes, se hará de forma más discreta y sin una convocatoria formal, al menos, hasta ver si se formaliza o no el acuerdo.

Será entonces cuando desde el Ministerio de Trabajo se concrete la propuesta de subida salarial, ya que todas las cifras que se han barajado corresponden a recomendaciones del comité de expertos, y no a la propuesta definitiva y formal del Gobierno, que todavía la está ultimando.

Desde la Vicepresidencia segunda del Gobierno no se tira la toalla de que esta decisión de subir el SMI pueda suponer la ruptura del diálogo social que se lleva manteniendo toda la legislatura.