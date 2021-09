El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a insistir en que la patronal piensa que este "no es el momento" para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En declaraciones a Público, Garamendi ha hecho hincapié en que "el Gobierno y los sindicatos tienen otra opinión" que asegura, respeta. "El Gobierno, lógicamente, puede hacer lo que tenga que hacer y esperaremos a saber cual es esa decisión".

Del mismo modo, Garamendi, ha señalado que en las negociaciones entre los agentes sociales y el Ejecutivo se ha llegado a "11 acuerdos en momentos muy complicados": "El diálogo social ha estado presente en la crisis y se ha llegado a multitud de acuerdos complicados y difíciles", ha explicado. "Tenemos por delante más mesas: los ERTE, las pensiones... y vamos a seguir sentados", ha avanzado. "Que no compartas un criterio no quiere decir que mañana no te vayas a sentar" a negociar, ha reconocido.

Garamendi: "Yo creo que hay que valorar en positivo tanto los síes como los noes"

"Yo creo que hay que valorar en positivo tanto los síes como los noes", sentenció el presidente de la CEOE. "También me gustaría agradecer a los sindicatos su esfuerzo y que desde planteamientos diferentes acabemos llegando a soluciones dialogadas", ha sentenciado.

Preguntado sobre si la patronal negociará una subida del SMI en el futuro, "Vamos a ver. Lo que yo quiero es que la economía vaya bien y que todo funcione, vamos a esperar a que acaben las restricciones y superemos de verdad la pandemia. Yo creo que las cosas van en buena dirección pero todavía es pronto a nuestro entender".

Sordo: "El presidente tiene que decidir"

Por su parte, el secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, se ha mostrado sorprendido de que se hable todavía de un "proceso de consulta" sobre la subida del SMI y no de una "negociación": "Las posiciones llevan mucho tiempo encima de la mesa y lo que corresponde es tomar una decisión", ha señalado.

"Ya le hemos dicho al Gobierno que se ponga en contacto con nosotros pero sabiendo cual es nuestra posición", ha explicado. A juicio de CCOO, el Salario Mínimo Interprofesional debe subir este año "al menos la evolución de la inflación".

"Los sindicatos negocian con un Gobierno. Nosotros hemos visto una serie de propuestas y hemos hecho las nuestras y lo que corresponde es que el Gobierno nos conteste para saber si hay un acuerdo o no", ha explicado Sordo. "El presidente tiene que decidir porque se comprometió a una subida inminente y han pasado ya 12 días. La inminencia es que cuánto antes se nos conteste a nuestro planteamiento".