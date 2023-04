El diario francés 'Libération' define a Yolanda Díaz como la "nueva musa de la izquierda" y la compara con Obama

El efecto Yolanda Díaz empieza a notarse en el extranjero. Tras el acto de presentación de su proyecto Sumar este pasado domingo en Madrid, en el que afirmó con rotundidad que su objetivo es convertirse en "la primera presidenta de España", su figura ha captado el interés de varios medios extranjeros.

El diario francés Liberátion ha dedicado un artículo a la actual ministra de Trabajo en la que la califica de "la nueva musa de la izquierda". En el artículo se la llega a comparar con Barack Obama y su "yes, we can", "toda vestida de blanco, con su sonrisa carismática".

El periódico francés, de tendencia marcadamente progresista, también se hace eco del ​"ambiente eléctrico" que reinaba el pasado domingo en el pabellón Antonio Magariños de Madrid y de los "aplausos ensordecedores" que resonaron a lo largo del discurso de Díaz. De hecho, Libération asegura que Yolanda Díaz se ha convertido en "una figura primordial" de la izquierda.