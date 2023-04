La prensa extranjera elogia a Yolanda Díaz: la retrata como la "nueva musa de la izquierda" y alaba su reforma laboral

El efecto Yolanda Díaz empieza a notarse en el extranjero. Tras el acto de presentación de su proyecto Sumar este pasado domingo en Madrid, en el que afirmó con rotundidad que su objetivo es convertirse en "la primera presidenta de España", su figura ha captado el interés de varios medios extranjeros, entre ellos el diario Libération o el siempre más solemne y conservador The Financial Times.

El diario francés Liberátion ha dedicado un artículo a la actual ministra de Trabajo en la que la califica de "la nueva musa de la izquierda". En el artículo se la llega a comparar con Barack Obama y su "yes, we can", "toda vestida de blanco, con su sonrisa carismática".

El periódico francés, de tendencia marcadamente progresista, también se hace eco del ​"ambiente eléctrico" que reinaba el pasado domingo en el pabellón Antonio Magariños de Madrid y de los "aplausos ensordecedores" que resonaron a lo largo del discurso de Díaz. De hecho, Libération asegura que Yolanda Díaz se ha convertido en "una figura primordial" de la izquierda.

También se ha fijado en Yolanda Díaz otro periódico, The Financial Times. Con el titular Cómo España ha afrontado el problema del trabajo precario, el diario económico se centra en la reforma laboral de Yolanda Díaz y destacca sus esfuerzos por hacer frente al trabajo precario y recuperar parte de los derechos de los trabajadores. The Financial Times asegura que el impacto de la reforma laboral ha sido "extremadamente positivo".

Los halagos a Yolanda Díaz llegan en un momento​ en el que sus diferencias con Podemos parecen más insalvables que nunca. Coincide también con un momento en el que está en riesgo la unidad de la izquierda en España.

En ese papel de musa que le atribuye Libération, es cierto que Yolanda Díaz ha logrado aglutinar a una amplia mayoría de formaciones y colectivos a la izquierda del PSOE (los comuns, Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, Alianza Verde o Equo, entre otros), pero la ausencia –por ahora– de Podemos (la principal fuerza de este espectro ideológico) pone entredicho, precisamente, ese papel de musa de la izquierda, o al menos de toda la izquierda, donde se mira con preocupación las consecuencias que el impulso de Yolanda Díaz como candidata para las elecciones generales pueda tener para las elecciones municipales del 28M.