Díaz avanza que no hay acuerdo de Presupuestos y avisa al PSOE: "No comparto esta manera de negociar"

A escasas 12 horas de que se celebre el Consejo de Ministros no hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para llevar los Presupuestos Generales de 2023. Así lo ha avanzado este lunes por la noche la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha explicado que en este momento aún existen "diferencias profundas" entre ambos socios del Gobierno.

El objetivo de los dos partidos era el de llevar las cuentas al Consejo de este martes, para que se aprobaran, según han insistido desde el Ministerio de Hacienda, "en tiempo y forma". La vicepresidenta segunda no ha descartado este escenario y, durante una entrevista en la Cadena Ser, ha dicho que "voy a negociar sin levantarme por el bien de mi país; espero que el PSOE haga lo mismo".

Díaz se ha mostrado molesta con lo que considera una "forma de negociar" que lleva las conversaciones hasta el último minuto y cierra los pactos in extremis. "Quedan horas pero estamos ya en tiempo de descuento. Llegadas a estas horas (las 23.00 horas) de la noche sin que tengamos acuerdo cuando hemos presentado un documento en agosto es innecesario. No es sobreactuación, no es mi estilo, me disgusta", ha dicho.

A su juicio, "nuestro país necesita serenidad y calma, y no llegar en tiempo de descuento a ninguna parte". La ministra de Trabajo no ha querido desvelar cuáles son los escollos que en la actualidad impiden que el PSOE y Unidas Podemos alcancen un acuerdo, pero ha afirmado, como ya hiciera hace unos días cuando el Ejecutivo negociaba su plan fiscal, que "a veces me pregunto cómo es posible que en un gobierno progresista tenga que discutir algunas cuestiones que son obvias".

En este momento, el principal obstáculo estaría en la ley de familias. Unidas Podemos pide la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, y una renta universal por crianza de 100 euros. Aunque no forma parte de la mesa de Presupuestos, el PSOE y UP también negocian el desbloqueo de la ley de vivienda (los socialistas no están dispuestos a reabrir la norma, aprobada hace ocho meses en el Consejo de Ministros y encallada en el Congreso de los Diputados).

Díaz ha insistido mucho en la ley y ha advertido a los de Pedro Sánchez: "Es uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Pagar una renta en una gran ciudad es misión imposible. El planteamiento de vivienda en nuestro país no tiene que servir para dar tranquilidad a los fondos de inversión, sino a las familias".

La vicepresidenta también ha mandado un mensaje a los socialistas en relación al estado de las conversaciones; aunque se han alcanzado pactos en muchas de las materias, Díaz ha advertido de que "las negociaciones son globales, son íntegras, o hay acuerdo o no lo hay".

Preguntada sobre la posibilidad de que este martes se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de desbloquear la negociación, como ha sucedido en otras ocasiones, la vicepresidenta segunda ha evitado responder: "Mañana pasará lo que tenga que pasar. Voy a negociar sin levantarme por el bien de mi país, pero a día de hoy no hay acuerdo presupuestario".