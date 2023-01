Ayuso se declara "a favor de la vida" y pondrá en marcha un teléfono de atención a la mujer embarazada en Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sigue ejerciendo de verso suelto en el PP. Lo ha vuelto a poner en evidencia este viernes durante su intervención en las Jornadas Populares que se celebra el PP en la localidad madrileña en Las Rozas.

Mientras la dirección nacional del PP, opta por el silencio y aún no se ha pronunciado respecto al plan antiabortista lanzado por Vox en Castilla y León, donde se pretende obligar a las mujeres embarazadas que quieran abortar a escuchar el latido del feto antes de tomar su decisión, Ayuso no duda en marcar su agenda propia y adelantar a Feijóo por la derecha: aprovechando la polémica en Castilla y León, y tan solo un día después de la propuesta de Vox, la presidenta madrileña ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada. Una medida, según Ayuso, "a favor de la vida, no en contra de nadie".

"La mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie, ha de recibir acompañamiento, asesoramiento cuando lo pida o lo necesite. Y, por eso, estaremos ahí", se ha justificado la presidenta madrileña.

Ayuso ha sido muy contundente y ha vuelto a exhibir toda su artillería en su particular lucha ideológica contra la izquierda, sobre todo cuando se trata del aborto: "Hemos llegado al disparate de considerar que traer hijos al mundo produce huella ecológica o va contra el empoderamiento femenino. Se trata de una mezcla de manipulaciones ideológicas y errores que vienen de los materialismos, el afán desmedido de seguridad, el resentimiento y el olvido de quiénes somos", ha dicho.

"Aunque la izquierda piense que no, son las mujeres quienes deben libremente decidir qué información desean recibir. Sea por una campaña que han visto publicada en el Metro, a través de su médico o a través de nuevos canales que ponemos a su disposición desde la Administración pública", ha defendido la dirigente madrileña.