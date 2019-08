Díaz Ayuso miente: pidió a Avalmadrid información confidencial de los socios de sus padres cuando ya era diputada del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió información confidencial sobre los socios de sus padres, y sobre sus hijos, cuando ya era diputada del PP en la Asamblea de Madrid y el acceso a esta documentación está vedada a los ciudadanos.

Asi lo revelan una serie de correos electrónicos a los que ha accedido Infolibre y en los que se prueba que pidió información sobre la empresa de sus padres y de sus socios durante varios meses, en especial después de ser designada diputada de la Asamblea de Madrid, el 15 de julio de 2011.

"Yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie. Yo no tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada y porque corrió lista", aseguró este lunes Ayuso en El Programa del Verano de Tele 5.

En los correos electrónicos desvelados por Infolibre este martes se demuestra que Díaz Ayuso pidió información confidencial sobre los socios de sus padres durante varios meses después de acceder al cargo de diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Es más, trabajaba como asesora de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre.

Correo de Díaz Ayuso pidiendo información a un directivo de la empresa semipública Aval Madrid en relación a los socios de sus padres y sus hijos. Foto: Infolibre.

¿Podemos saber a quién facturan?

Los padres de Díaz Ayuso eran socios de una empresa junto a tres matrimonios más de amigos. Cada pareja tenía el 25% de las acciones. La política del PP sospechaba que los socios querían dejar morir la empresa y montar otra en paralelo dedicada a la misma actividad (productos tecnológicos en las áreas de electromedicina e ingeniería clínica).

Dos meses después de acceder al escaño, el 14 de septiembre de 2011, Ayuso envía al menos cuatro correos electrónicos al directivo de Avalmadrid al que ha accedido por mediación de la entonces viceconsejera de Economía, Eva Piera, miembro también del consejo de administración de Avalmadrid.

En estos correos aporta los nombres de otras empresas de los socios de sus padres, los hijos que tienen cargos en estas compañías y pregunta si puede saber datos de su facturación "y quiénes son sus clientes". Información que no es de acceso público.

Correo de Díaz Ayuso en el que pide información confidencial

de los socios de sus padres a un directivo de Avalmadrid. Foto: Infolibre.

(Habrá ampliación).