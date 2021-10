Díaz celebra que hayan conseguido "la mejor Ley de Vivienda posible" y vaticina que el PP pagará su postura en las urnas

Unidas Podemos ha organizado las jornadas de debate "Garantizar el derecho a la vivienda: una herramienta para el cambio social" para debatir sobre la nueva ley de vivienda a las que ha asistido la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz; junto a la secretaria general de la formación, Ione Belarra; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



"Si esta ley sólo hubiese dependido de UP habríamos llegado más lejos y antes, pero siendo consciente de esto, creo que hemos llegado lejos", ha declarado Belarra sobre las negociaciones con el PSOE. En el mismo sentido apuntaba la vicepresidenta segunda, indicando que aunque han logrado "el mejor acuerdo posible", no es el que les hubiese gustado si gobernaran en solitario.

Críticas a la intransigencia del PP

Díaz se ha recriminado duramente la postura que adoptarán las ciudades gobernadas por el Partido Popular respecto a la aplicación de la nueva Ley Estatal de vivienda: "Tendrán que enfrentarse al veredicto de las urnas en el caso de que sigan siendo rebeldes y no apliquen la norma en toda su extensión". En este sentido, pide al PP "pensar y repensar" su postura.



"Ya veremos lo que acaban haciendo aquellos dirigentes del PP que gobiernan en las comunidades autónomas y tienen que hacerse cargo de los problemas de la ciudadanía", planteó.



Sin mencionarla explícitamente, la vicepresidenta segunda también criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por unas polémicas declaraciones en las que aseguró que la razón de que existan 150.000 viviendas vacías en su autonomía es los propietarios "desconfían porque cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga y nadie me ayuda cuando me destroza la casa.



"Un gobierno responsable no puede enfrentar a propietarios e inquilinos. Es insultante desconfiar de los inquilinos como una amenaza a la vivienda", recriminó Díaz a la lideresa conservadora.

Colau, emocionada al recordar la época de activista

La alcaldesa de la Ciudad Condal ha protagonizado un momento lleno de sentimientos cuando recordaba su trayectoria como activista por el derecho a la vivienda en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La dirigente de los Comuns ha rememorado su asistencia Comisión de Economía de laCámara Baja en febrero de 2013.



"Han sido momentos duros, pero también hemos visto cómo David puede vencer a Goliat. Si miramos momentos atrás, es inevitable emocionarnos . En el caso de algunas de nosotras son décadas luchando por el derecho a la vivienda", declaraba la alcaldesa mientras afloraban las emociones y algunas lágrimas.



Colau ha celebrado la nueva normativa de vivienda pero pide a las formaciones y colectivos que la han sacado adelante que "no se confíen" porque aún queda el trámite parlamentario. En esta dirección apunta a que el PSOE puede tener "la tentación ante las presiones" de dilatar el proceso de tramitación

"Esta ley supone configurar una política de vivienda por primera vez en la democracia y apostar por hacer de la vivienda, un nuevo pilar del Estado del Bienestar. Hay vidas en juego", ha concluído Colau.