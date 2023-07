Díaz pide a los catalanes un apoyo masivo a Sumar para defender el "diálogo"

Con la sensación de que hay partido y que en ningún caso se puede dar por hecho que la suma de PP y Vox les permita formar gobierno, Sumar En Comú Podem ha llenado la Farga de l'Hospitalet con más de 2.000 personas en su mitin central de cara a las elecciones generales del domingo. La confluencia de izquierdas ha reclamado una movilización masiva a los catalanes para mantener el Ejecutivo con el PSOE, en un clima más optimista que hace sólo unos días, en parte gracias al éxito de Yolanda Díaz en el debate de TVE del miércoles. Consciente de lo que está en juego más allá de Barcelona, Díaz había participado al mediodía en un mitin en Girona, donde los Comuns quieren retener un diputado que, como el de Tarragona, puede ser decisivo el 23J.

La líder de Sumar se ha rodeado exclusivamente de mujeres -la cabeza de lista catalana, Aina Vidal, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la eurodiputada Sira Rego, la presidenta parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, o la concejala local Laura Alzamora- y ha hecho una encendida defensa del Estado español como "país de países", donde la diversidad es una riqueza. En este sentido, ha reclamado a los catalanes que el domingo voten a los Comuns para "defender nuestras lenguas", tras las primeras medidas contra el catalán que ya han aprobado -o anunciado- gobiernos locales y autonómicos de PP y Vox.

Díaz también se ha referido al conflicto político catalán y ha pedido que el domingo se salga a "votar el diálogo", con la promesa de impulsar la paralizada mesa de diálogo entre gobiernos y que los catalanes "de una vez por todas" puedan votar un "acuerdo", porque "de eso va la democracia". En campaña, Díaz ha avanzado que quiere que esta votación sea en 2024 y los Comuns defienden que en la mesa se aborden cuestiones como el traspaso de Rodalies a la Generalitat o el modelo de gestión del aeropuerto de Barcelona, mientras que un hipotético referéndum de autodeterminación quedaría para un horizonte más lejano.

Sobre el conflicto, Díaz ha añadido que un gobierno liderado por Feijóo y con Abascal de vicepresidente "volvería a incendiar Catalunya" y ha reclamado "concentrar el voto en Sumar En Común Podem", porque si no es así, "la suma [con el PSOE] no da". Para ella, el voto a la lista de izquierdas es el mejor antídoto para impedir la llegada de la extrema derecha al Gobierno. Por último, también ha apelado a una movilización en masa de las mujeres -"para decir a los hombres de Vox que no van a ganar"- y ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo y el PP "están nerviosos" y por eso el candidato del partido conservador no acudió al debate de TVE, porque ahora ya saben que "pueden perder las elecciones".

La "motomami" Colau

Ada Colau, hasta hace un mes alcaldesa de Barcelona, ha sido recibida con una de las grandes ovaciones del acto y se ha mostrado convencida de que el domingo "Catalunya será decisiva", en unos comicios donde la elección -a nivel estatal- será "entre el bloque del retroceso, la barbarie y la crispación, y el bloque del futuro y de seguir avanzando en derechos y libertades". Colau también se ha referido al debate de TVE para asegurar que Feijóo no acudió "porque tenía miedo a Yolanda Díaz, que es quien mejor desmiente las mentiras de la derecha y la extrema derecha".

Además, ha alertado de que es un "hombre muy peligroso; no sólo por su relación con el narco [en referencia a Marcial Dorado], también por sus políticas económicas, porque quiere privatizar las pensiones y servicios públicos, y quiere volver atacar a Catalunya". Como contraste, ha señalado que Díaz será una "reina de las buenas, de las que escoge el pueblo y nos representa, como Rosalía", porque "nos cuida y nos protege" y se ha proclamado como una de sus "motomamis".

La cabeza de lista de los Comuns, Aina Vidal, ha recalcado que "lo que vimos en el debate es que Pedro Sánchez no puede ganar sin Yolanda Díaz, no pueden ganar sin Sumar, somos la garantía de poder hacer un país mejor" y ha asegurado que el 23J votar será "un honor y un privilegio, porque tenemos el placer de vencer al odio, y tenemos el placer de vencer al odio, al negacionismo, al machismo, al racismo y a todas las mentiras de Feijóo. Si salimos todas a votar ganaremos nosotros, no la derecha". Sumar En Comú Podem cierra campaña este viernes con un acto por la mañana en Tarragona y un mitin final en Blanes (Girona), lo que constata la importancia que da a estas dos provincias el 23J.