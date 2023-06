Díaz propone un ingreso de mil euros "para los que están sufriendo el coste de la vida"

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha propuesto este sábado que otorgará un ingreso de mil euros "para los que están sufriendo el coste de la vida", ya que, según explica, para las familias humildes "es imposible" asumir la cesta de la compra o el alquiler.

En un acto que ha tenido lugar en Orcasitas, donde le han entregado una estatuilla conmemorativa del barrio obrero madrileño, ha señalado también que esta campaña electoral "no va del futuro de ningún político, ni de Feijóo", sino de los ciudadanos.

"No basta con hablar de datos cuando la gente no puede vivir con dignidad"

Por otro lado, la líder de Sumar ha confirmado los buenos datos económicos de los que "algunos políticos presumen estos días", pero ha considerado que "no valen nada" si los datos "no van con los trabajadores dentro". A pesar de ello, Díaz ha indicado que "no basta con hablar de datos cuando la gente no puede vivir con dignidad o llegar a final de mes".

Durante el acto, la ministra ha destacado que pretende ser "la primera presidenta verde del país", ya que, según ha explicado, quiere luchar por la emergencia climática que se vive en estos momento y que produce "serias desigualdades" entre las diferentes clases.

Además, ha ratificado su intención de reducir la jornada laboral de 40 horas, sin necesidad de reducir el salario, ya que, a su juicio, es necesario "trabajar menos para vivir mejor".

"Ya hemos mejorado la vida de la gente desde el primer día que entramos en el Gobierno, pero queda más", ha destacado en referencia a la aprobación de leyes, como la de los ERTE o aumento del salario mínimo vital.