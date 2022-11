¿Qué dicen los medios rusos sobre la reiterada de Jersón?

Os voy a dejar 5 momentos de los últimos días en la TV rusa sobre la retirada de Jersón y las perspectivas de la invasión desde el punto de vista de la propaganda rusa y de sus líderes de opinión mediáticos.

Primer corte: un analista en el canal estatal RUSSIA 1 plantea que ya no está nada claro cuáles son los objetivos de Rusia en la guerra.

Se necesita claridad por parte de todos, y hay que aclararle al pueblo. Una situación en la que nadie habla de nada crea un vacío que da lugar a una incertidumbre.

Presentadora: "La operación especial sigue su curso, los objetivos serán cumplidos".

Tertuliano: "Estaría bien conocer esos objetivos. Para variar. Una vez, al menos...".

Presentadora: "Desmilitarización, desnazificación de Ucrania".

Tertuliano: "¿De toda Ucrania? ¿De la Ucrania occidental también? Estaría bien aclarar la postura, al fin y al cabo. Es muy importante para la gente: para la gente, para Ucrania, para Europa, para China. Pensemos en China un momento: ¿Cómo van a firmar contratos con nosotros? ¿Por un mes, por dos, por un año? El reto más importante ahora mismo es la incertidumbre".

Si ni los tertulianos que tienen que defender todo esto en la tele lo entienden, imaginemos la gente de la calle que tiene menos información. Es como 'si yo quiero defender esto aquí en la tele, de verdad, pero explíquenme qué es lo que se pretende con todo esto, por favor, porque si no la verdad es que me cuesta un poquito hacer la propaganda'.

Es que ya suena un poquito de coña el tema. Segundo corte. El presentador Dmitry Kiselyov, también en este mismo canal estatal, Russia 1, justifica la retirada de las tropas rusas de Jersón como una decisión destinada a "salvar gente" (es decir, soldados rusos) y la vincula directamente con la voluntad del presidente Putin:

Presentador: "Es una política dirigida a salvar personas en las circunstancias específicas de cada una. Ha continuado esta semana también por voluntad del presidente ruso. Putin conoce los detalles y las cifras de la situación y exige un enfoque que preste atención a todos".

Putin: "Ahora mismo tenemos alrededor de 50.000 unidades militares pero el resto todavía no están involucradas en combate. Pero hasta 80.000 están en la zona. Todo el resto están en los campos de entrenamiento. Pero se prestará atención a todos, estén donde estén".

Presentador: "También a los que están en el frente. Hoy examinaremos en detalle la retirada de nuestras tropas a la orilla izquierda del Dnipro en Jersón. Pero presten atención a la lógica con la que el comandante de la operación militar especial, el General Surovikin, informa al ministro de Defensa Shoigu, y a la reacción de Shoigu. Es la misma lógica: salvar gente."

¡Qué gran hombre, Vladimir! De todas formas, este argumento que da este presentador y que se desprende de las propias declaraciones de Putin es muy diferente a ciertas especulaciones que estamos leyendo estos días que plantean que la retirada de Jersón es una decisión estratégica que forma parte de un plan perfectamente calculado del ejército ruso. Lo cierto es que según se reconoce en la propia televisión estatal rusa, la versión oficial es bastante diferente y la decisión buscaría evitar una masacre de soldados rusos en Jersón.

Tercer momento: Vladimir Soloviov, uno de los propagandistas pro-invasión más recalcitrantes (al que ya hemos escuchado en otros programas aquí en La Base pidiendo siempre más mano dura) se desahoga contra elementos del propio ejército ruso, habla de "problemas graves" y de una situación de "estancamiento" de la campaña militar rusa, pide intensificar la ofensiva y, eso sí, insiste en que los supuestos objetivos originales de la invasión se mantienen.

Vladimir Soloviov: "Es necesario que reconozcamos que necesitamos un ejército diferente. Y con 'diferente' quiero decir más grande, que sea capaz de cubrir toda la longitud de la línea del frente y de librar una guerra total en territorio europeo. Permítanme repetirlo: nadie se ha deshecho de nuestro objetivo: desmilitarización y desnazificación, y un estatus neutral para Ucrania. Y lo más importante -tal y como se estableció el 15 de diciembre de 2021-: mover la infraestructura militar de la OTAN de vuelta a las líneas de 1998-99. Esto significa que a pesar del estancamiento de la campaña, las decisiones dolorosas, los graves problemas que se han puesto de manifiesto, hay que superarlos con puño de hierro. ¡Con puño de hierro! Reabriendo las academias militares, construyendo fábricas, castigando a los mentirosos, echando a todos los incompetentes, disparando a los cobardes. Y hacer entrar en razón a la escoria que se lamenta en la retaguardia y que los consiente".

Cuarto momento. Margarita Simonián, directora de Russia Today, plantea en Russia 1 la necesidad de crear un tipo penal específico para meter en la cárcel a los "traidores" y los "mentirosos" que según ella "han mentido a sus superiores" sobre la verdadera situación y las perspectivas militares en Ucrania.

Margarita Simonián: "Tenemos una ley sobre la difusión de fake news, con responsabilidad penal. ¿Por qué no introducir responsabilidad penal para oficiales involucrados en la operación especial militar por mentir a sabiendas a los que están por encima? Da igual si son jefes en el ejército, o alguien del sector económico o industrial. Si sus actividades tienen que ver con nuestra victoria o nuestra derrota, sus mentiras y sus manipulaciones a aquellos que están por encima, tendrían que ser castigadas penalmente. Los que mienten a sabiendas tienen que estar en la cárcel. Los que aún no han entendido que sus mentiras son mucho más peligrosas que cualquier bloguero que se ha tirado un pedo por ahí, con perdón por mi ruso, en su blog y por eso se lo han llevado no sé dónde…".

'Emosido Engañado por nuestro subordinado'. Hace falta alguna cabeza de turco y parece que le tocará a algún mando militar intermedio para eximir así a los verdaderos responsables, que obviamente están la cúpula, pero que habrían sido manipulados por mentirosos y traidores bajo su mando. En fin.

Quinto y último momento que os dejo por aquí, y que es bastante surrealista, por decirlo de alguna manera. Andrei Norkin, un presentador del canal ruso NTV, explica por qué tiene que evitar pronunciarse dando su opinión sobre la retirada rusa de Jersón:

Andrei Norkin: "Si estáis esperando que explique lo que pienso sobre esto, no os voy a decir nada. Pero explicaré por qué. Si apoyo la decisión y digo que el Ministerio de Defensa está actuando correctamente abandonando Jersón, entonces pido públicamente que se viole la intergridad territorial de Rusia. Es el Artículo 280.1 de nuestro Código Penal. Lo he comprobado expresamente esta mañana. Varios años en prisión. Y si no apoyo la decisión y digo que el Ministerio de Defensa lo ha hecho mal abandonando Jersón, entonces estoy desacreditando públicamente a las Fuerzas Armadas, lo cual es también el Artículo 280, pero el punto 3, con aproximadamente el mismo tiempo de cárcel. No quiero ir a prisión. Así que ahora veremos un informe y luego pasaré a nuestros queridos expertos".

"Si apoyo la retirada de Jersón, voy a la cárcel porque cuestiono la integridad territorial rusa (porque recordemos que hubo un 'referéndum' para anexionar Jersón a Rusia y por tanto se supone que ese territorio ya formaba parte de Rusia). Y si critico la retirada, voy a la cárcel porque estoy difamando a las fuerzas armadas rusas. Así que mejor me callo".