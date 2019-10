“Soy una persona con mucha experiencia al volante, más de 30 años de carnet que, por motivos de trabajo hago el trayecto Almería-Sevilla todas las semanas. Persona extrovertida, con buena conversación. Me gustaría compartir viaje”. Con estas palabras anuncia el diputado de Ciudadanos por Almería Andrés Samper, su oferta para quien quiera viajar con él en su coche, un Mercedes Benz clase C Coupé, desde Sevilla hasta Almería este jueves por blablacar, la red que pone en contacto a la gente que quiere compartir coche para sus viajes. El precio que cobra por persona: 24,5 euros.

Samper tiene, según su perfil en blablacar, 5 viajes publicados, y se presenta de esta manera: “Me gusta escuchar música. No se admiten mascotas. No se fuma en el coche. Hablo mucho cuando me siento cómodo”.

Tres personas han emitido comentarios en la red blablacar al respecto del viaje en compañía de Samper, todos ellos elogiosos. “Viaje inmejorable: puntual, muy cómodo y conducción muy buena. Magnifico compañero de viaje, muy amable y con una conversación muy agradable. Sin duda lo recomiendo y repetiría”, afirma Guillermo. “Es una persona muy agradable, habladora, y nos trató súper bien a todos los pasajeros”, escribe Carmen. “Puntual, simpático y muy agradable. Se hizo el viaje muy ameno. Repetiremos!”, es el mensaje que manda Cristina.

Cobro de dietas

Los diputados en Andalucía cobran dietas semanales por desplazamiento en función de la distancia a la que habiten. En el caso de un diputado por Almería, localidad que está a más de 300 kilómetros de distancia, ascienden a 410 euros. Además, el Parlamento paga gastos por kilometraje de 0,25 euros el kilómetro. “El cálculo de los kilómetros a devengar se hará desde el domicilio declarado por el diputado hasta la sede del Parlamento de Andalucía”.

Además, los parlamentarios que utilicen “con ocasión de actividad parlamentaria, un medio colectivo de transporte público, avión o tren principalmente” serán indemnizados con el importe del billete correspondiente, si aportan el original.

Samper, en un primer momento, cuando empezó a circular por Twitter la información, trató de desmentirla y publicó un texto en la red social, que solo estuvo activo unos minutos, pero que decía lo siguiente: “Desmiento rotundamente esa noticia información¡¡¡¡ Alguien ha tomado una foto mía para publicar eso”.

Luego, su partido, Ciudadanos, recondujo la situación y Samper sacó un comunicado en el que reconocía que había realizado cuatro viajes a través de blablacar entre los días 16 y. 23 de octubre. Samper agregaba: “He comunicado lo ocurrido a la dirección de mi grupo parlamentario, así como mi decisión de presentar mañana 24 de octubre 2019 a los servicios de la Cámara mi solicitud de devolución de las dietas por desplazamiento correspondientes al presente mes”.

Samper cerraba: “Reconozco públicamente mi error, pido disculpas a quienes haya podido ofender y me arrepiento profundamente de este comportamiento impropio de mi condición de diputado”.