La diferencia entre la coalición de Gobierno y la unión de Vox, PP y Ciudadanos se estrecha, según el CIS

Vox, PP y Ciudadanos recortan distancias con respecto a los partidos que forman la coalición de Gobierno, PSOE y Podemos, según el último sondeo elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La suma de los tres partidos que están aliados en las Comunidades de Andalucía, Madrid y Murcia da en esta ocasión un 40,2% mientras que la de PSOE y Unidas Podemos alcanza el 42,5%, 2,3 puntos de diferencia. Hace un mes, la diferencia estaba por encima de los tres puntos: del 43,7% al 40,4%.

La ligera caída en la expectativa de voto de PSOE y Unidas Podemos, junto a la subida de PP y Vox –Ciudadanos también cae– en relación al anterior CIS, el de septiembre, explica que se estreche la distancia.

Así, la encuesta da al PSOE como ganador de las elecciones –aunque pierde 7 décimas– con un 30,8% de los votos, con amplia diferencia sobre el segundo que es el PP, con un 18,9%, 8 décimas más que en el anterior barómetro.

Además, Vox recupera el tercer puesto respecto al anterior CIS con un 12,5% de los votos, también 8 décimas más que en el CIS de septiembre, y supera a Unidas Podemos que del 12,2% pasa al 11,7%. Ciudadanos obtendría un 8,8% de los sufragios, por lo que cae 1,4 puntos respecto al anterior sondeo y se sitúa en una expectativa de voto similar a la que tenía el pasado mes de julio, al final del confinamiento.

El principal problema que existe hoy en España, según la encuesta, son los peligros para la salud, la sanidad y la falta de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia; a continuación vienen los problemas de índole económica.

Reformas sanitarias

El CIS pregunta en esta ocasión por la pandemia y sus efectos en la población. El 86,2% considera que es necesario hacer reformas con mucha o bastante urgencia en la sanidad española, entre ellas, dedicar más recursos económicos, aumentar la coordinación entre las CCAA y aumentar las plantillas. El 69,1% cree que la lucha con la pandemia requiere colaboración entre el Gobierno de España y los autonómicos.

El 43,8% de la ciudadanía no estaría dispuesta a vacunarse en cuanto se tenga una vacuna, por el 40% que sí lo haría. También hay división de opiniones al respecto de si la población española está dando ejemplo de civismo y solidaridad o no. El 48,9% cree que sí y el 40,4% que no.

Valoración de líderes

El CIS ofrece datos también sobre la valoración de los líderes. Todos ellos suspenden, pero Pedro Sánchez obtiene con diferencia el mejor resultado, un 4,3 de media. Después, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, saca un 3,9. Por detrás de ellos dos, están Pablo Casado (PP), con un 3,3; Pablo Iglesias (Unidas Podemos), con un 3,2, y cierra la lista Santiago Abascal (Vox), con un 2,5.

A la pregunta de quién prefiere que sea presidente del Gobierno, el 25,3% de los encuestados responden que Sánchez por un 9,1% que prefiere a Casado, un 8,6% a Arrimadas, un 5,6% a Abascal y un 4,6% a Iglesias.

El sondeo introduce también una valoración ministro a ministro del Gobierno de coalición. Hay cuatro ministros que obtienen mejor valoración que el presidente. Son Nadia Calviño (PSOE), Economía, la única que aprueba con 5 raspado; Salvador Illa (PSOE), Sanidad, con un 4,7; Margarita Robles (PSOE), Defensa, con un 4,7 también, y Yolanda Díaz (Unidas Podemos), Trabajo, con un 4,6. Pedro Duque (PSOE), Ciencia, empata con el presidente.