Los diputados confirman que hubo devoluciones ilegales y omisión de socorro en Melilla tras ver los vídeos

Cinco meses después de la mayor tragedia en una frontera española, con al menos 23 personas muertas, los diputados de la Comisión de Interior del Congreso han podido ver las grabaciones de los hechos ocurridos el pasado 24 de junio en la frontera entre Melilla y Nador. Las conclusiones son dispares y siguen, como estaba previsto, la línea política de cada grupo parlamentario, aunque los portavoces de Vox, Ciudadanos, el Grupo Mixto y el PNV no se conocen, ya que no han comparecido tras la maratoniana sesión de este viernes en el Congreso.

Los puntos comunes, con independencia de la valoración política, se resumen en que no hay duda de que la avalancha mortal que se produce cuando el grupo de personas logra forzar las puertas del paso fronterizo de Barrio Chino tiene lugar en suelo bajo autoridad española. Así lo han entendido los representantes del PP, Unidas Podemos y EH Bildu. Un hecho importante para la investigación en curso que mantiene abierta a la Fiscalía, pero también para la oposición al Gobierno, ya que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha negado tajantemente que hubiera muertos en el lado de España.

También han dejado patentes los diputados David Serrada (PSOE), Ana Vázquez (PP), Enrique Santiago (Unidas Podemos) y Jon Iñarritu (EH Bildu) que se produjeron devoluciones de 470 personas por parte de la Guardia Civil en colaboración con los agentes marroquíes. Unos retornos que para el Defensor del Pueblo, al igual que para Iñarritu y Santiago, no se ajustaron a la legalidad española. También se ha señalado la falta de asistencia médica por parte española en los peores momentos, no solo dentro del puesto fronterizo, sino también cuando cientos de migrantes son contenido por la Guardia Civil, ya en borde la carretera de Melilla que rodea la valla.

Lo que no ha podido esclarecerse por falta de imágenes concretas es si los agentes marroquíes trasladaron cadáveres o cuerpos de personas heridas desde suelo español a territorio marroquí, como afirma la BBC en su documental. Así lo han confirmado todos los portavoces, aunque la mayoría ha admitido que ni el dron ni el helicóptero de la Guardia Civil han grabado esos momento críticos. Tan solo Serrada ha insistido en que "en ningún momento se ha podido determinar que haya fallecidos del lado español" a tenor de las grabaciones.

Lo que sí han revelado es que se ven "montañas humanas de inmigrantes" en la puerta forzada por los migrantes, que se sitúa en zona operativa de la Guardia Civil. No lo han dicho solo los socios del PSOE, sino también la diputada del PP, que ha sido muy explícita al asegurar que el embudo humano tiene lugar entre la puerta hacia la zona de aduana española y los tornos de acceso españoles, "donde ondea una bandera española".

Las imágenes han vuelto a confirmar lo que ya reveló Público: que agentes marroquíes entraron en suelo español para llevarse y golpear a varios de los chicos que ya habían superado todos los obstáculos fronterizos.

Serrada, ha puesto en valor la "absoluta transparencia y disposición" del Ministerio del Interior al mostrar los vídeos y ha repetido el conocido argumentario de Marlaska: fue un "asalto violento", hubo una actuación policial "correcta, proporcionada y ajustada a toda regulación de la ley", incluyendo el rechazo en frontera —encaje legal que dio el PP a las devoluciones en caliente de migrantes en Ceuta y Melilla—. Para Serrada, los retornos se produjeron "de forma individualizada" y "en coordinación con fuerzas marroquíes", algo "habitual en la frontera de Ceuta y Melilla".

Ha añadido que, según ha confirmado el teniente coronel de la Benemérita en Melilla, Arturo Ortega, ninguno de los migrantes manifestó expresamente su voluntad de pedir asilo en esos momento trágicos. Eso es suficiente, desde su punto de vista, para dar por legales las devoluciones, aunque no es lo que opina el Defensor del Pueblo ni lo que dice el Tribunal Constitucional, que exige una identificación de los retornados y la presencia de traductores en el proceso.

Para Santiago, socio de Gobierno del PSOE, los vídeos dejan claro que "no se produjo la identificación" de las personas devueltas, lo que genera una "situación de indefensión", más aún cuando los más de 130 migrantes que lograron quedarse en Melilla "ya han sido trasladados a la Península y sus peticiones de asilo están en curso". Coincide con él Iñarritu, que insiste en que se devolvió a personas "sin preguntar nacionalidad ni nombre, sin traductor ni abogado" e "incluso se devolvió a personas heridas".

La portavoz del PP, Ana Vázquez, no ha puesto en duda la legalidad de estas devoluciones. Incluso ha hecho gala de que fuera el PP quien les diera amparo legal. Para ella, no está en cuestión la actuación de los agentes españoles, sino tan solo "las mentiras de Marlaska", para quien ha pedido una vez más la dimisión. "Esperaremos a que comparezca el próximo miércoles y no descartamos ninguna posibilidad parlamentaria, incluida la comisión de investigación", ha insistido. Le acusa de dejar desprotegidos a los agentes en Melilla, de mentir sobre la "buena coordinación con Marruecos" y sobre el número de rechazos en frontera realizados.

