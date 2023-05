La dirección de Ciudadanos propondrá no presentarse a las generales del 23 de julio

La dirección de Ciudadanos propondrá en el Comité Nacional de este martes no presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio, según ha adelantado Voz Pópuli y han confirmado a este periódico fuentes del partido. La decisión ya se pudo intuir este lunes, cuando el secretario general de la formación, Adrián Vázquez, dejó en el aire la candidatura de Ciudadanos para las generales.

Con todo, será el Comité Nacional de la formación, que se reúne a partir de las once de la mañana, quien acuerde si Cs concurre o no a las elecciones. "Esa decisión única y exclusivamente la puede tomar el Comité Nacional que se reúne hoy a las 11:00. No hay ninguna decisión tomada", ha escrito Vázquez en sus redes sociales.

Tras leer algunas noticias de que CS no concurrirá a las elecciones generales, informo que esa decisión ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE la puede tomar el Comité Nacional que se reúne hoy a las 11:00.



No hay ninguna decisión tomada. — Adrián Vázquez Lázara 🇪🇦🇪🇺 (@AdrianVL1982) May 30, 2023

El Comité Nacional de Ciudadanos—máximo órgano de gobierno entre Asambleas— está formado por medio centenar de dirigentes del partido, una dirección ampliada, entre los que se encuentran Inés Arrimadas y Begoña Villacís.



Si la decisión esta tomada no se entiende la convocatoria. https://t.co/IsSltPtkB9 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) May 30, 2023

Los resultados del 28 de mayo son difíciles de digerir para el partido, que había impulsado un proceso de refundación con la esperanza de reconstruir su espacio político. No solo han perdido casi todo el poder local, con la desaparición de Villacís del consistorio de Madrid como buque insignia del descalabro, sino que tampoco han logrado representación en ningún parlamento autonómico en los que se celebraron elecciones.



Ni si quiera su líder, Patricia Guasp, ha revalidado su escaño en las cortes Baleares. Esta "derrota sin paliativos", como lo definió Villacís la misma noche electoral, obliga al partido que a tomar decisiones de calado.