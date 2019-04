España amanece asimilando los resultados de las elecciones generales que se celebraron este domingo y que dejaron al PSOE como gran triunfador. El partido liderado por Pedro Sánchez obtuvo 123 escaños, recuperando el liderazgo en la escena estatal. Mientras, el PP consumó su debacle y se hundió hasta los 66 diputados. Mientras, Ciudadanos mejoró notablemente sus anteriores resultados y ascendió hasta los 57 asientos mientras que Unidas Podemos se quedó con 42. La gran novedad que dejan estos comicios es la irrupción de la ultraderecha, encarnada en Vox, en el Congreso con 24 escaños.

En Catalunya, entre los partidos independentistas ERC superó con claridad a JxCat: 15 escaños por 7. En Euskadi, el PNV sacó 6 diputados y Bildu 4. El hemiciclo lo completan dos diputados de Coalición Canaria, otros dos de NA+ (Navarra suma), uno del Partido Regionalista de Cantabria, el de Miguel Ángel Revilla, y uno de Compormís 2019.

A partir de aquí se abre un periodo en el que unos, los socialistas, deberán comenzar a buscar apoyos para lograr investir a Pedro Sánchez como presidente, y otros tendrán que asimilar el batacazo electoral con una profunda reflexión. Hoy es el día de la resaca, de las reacciones un poco más sosegadas que las pronunciadas anoche y de los análisis de los escenarios que pueden provocar estos resultados. A partir de aquí te contamos todo lo que acontezca en esta jornada postelectoral:

El PRC valora su histórico diputado en el Congreso

José María Mazón es el primer diputado electo en el Congreso del Partido Regionalista Cántabro. Este lunes ha valorado este histórico resultado asegurando que llegan a la Cámara Baja para defender los intereses de Cantabria: "Nosotros siempre hemos dado estabilidad a los diferentes gobiernos en los que hemos estado y hemos gobernado con partidos de distintos colores. Nosotros somos un partido que se presenta para defender a Cantabria".

Con respecto a si apoyarán a Sánchez para ser investido presidente, Mazón ha dejado claro cuáles son las líneas rojas del PRC: "Somos un partido constitucionalista, por eso no pueden con nosotros ni los que cuestionen la unidad de España, es decir los separatistas, ni los que cuestionen el estado de las autonomías. Estas son nuestras líneas rojas y lo demás se puede negociar todo, pero en lo referente a los intereses de Cantabria".

Coalición Canaria rechaza apoyar a Sánchez con Podemos

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha rechazado apoyar la posible investidura de Pedro Sánchez si pacta con "Podemos y los secesionistas vascos y catalanes" ya que, a su juicio, "un gobierno apoyado en ese radicalismo no va a ningún lado".



Estos son los 24 diputados de extrema derecha

Vox, con casi dos millones y medio de votos —el 10,34%—, consigue entrar en la Cámara Baja con 24 diputados y grupo parlamentario propio. Obtienen así escaño nueve mujeres y 15 hombres. En esta noticia os contamos sus nombres, edades y profesiones.

Garrido (Podemos) advierte si hay gobierno en solitario

La diputada electa de Unidas Podemos por Guipúzcoa Pilar Garrido ha afirmado que la posibilidad de que se diera un gobierno del PSOE en solitario "puede llevar a una situación de bloqueo". "Los gobiernos monocolor del bipartidismo no tienen demasiado sentido", ha añadido. En declaraciones a Radio Euskadi, Garrido ha valorado que los resultados de la formación morada no son los esperados: "Nos ha faltado un empujón para sacar todos los diputados que queríamos pero somos una fuerza con la que hay que contar".



Rufián (ERC) contesta a Ábalos

Gabriel Rufián, diputado electo de ERC, ha contestado a José Luis Ábalos en una entrevista en Los Desayunos de TVE: "La pregunta correcta es, no tanto, qué hará ERC con el PSOE o Pedro Sánchez, sino qué hará Pedro Sánchez o el PSOE con ERC, o con Cataluña o con el independentismo".

Ábalos descarta buscar el apoyo de ERC

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado que su partido vaya a buscar el apoyo de ERC con el fin de sumar una mayoría de gobierno que incluya a Unidas Podemos. En declaraciones a Telecinco, ha afirmado que la "ambición" del líder socialista, Pedro Sánchez, ha sido siempre gobernar en minoría. "Siempre hemos aspirado, lo hemos dicho en campaña, que queríamos un proyecto autónomo y nos gustaría que así fuera, pero entendemos que hay que buscar acuerdos", ha manifestado el dirigente del PSOE.

Ha subrayado que ahora "toca administrar con la tranquilidad debida" la victoria en los comicios y explorar los apoyos para una investidura, pero "sin precipitarse". El objetivo del PSOE es "hablar de programas y de propuestas", por lo que "de la formación de gobierno nos parece muy prematuro de momento". También ve difícil llegar a un acuerdo con Ciudadanos, que sí sumaría la mayoría absoluta.



Sánchez tiene que afrontar la aritmética de los pactos

Balance "muy positivo" de las personas con discapacidad

El sector de la discapacidad ha hecho un balance "muy positivo" de la jornada electoral de este domingo 28 de abril en la que han podido votar por primera vez unas 100.000 personas incapacitadas judicialmente, gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).



Otegi dice que EH Bildu esperará a Pedro Sánchez

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha abogado por "ver qué quiere hacer" el líder del PSOE, Pedro Sánchez, antes de decidir la posición de la coalición soberanista respecto a su investidura. "Si quiere jugar una partida y entiende que el problema de los presos y la vertebración territorial se debe resolver a través del diálogo y que la agenda vasca tiene que estar presente en el Congreso, ahí contará con que nuestra voluntad será la de trabajar", ha expresado.



Podemos sufra una sangría de votos

El PP no reunirá hoy a su dirección tras la debacle

El PP no tiene previsto reunir este lunes a su comité de dirección, del que forman parte su líder, Pablo Casado, y sus más estrechos colaboradores, para analizar los resultados electorales que han supuesto una debacle para el partido, con solo 66 diputados, menos de la mitad de los que tenía. Así, esperará a este martes para celebrar su reunión oficial sobre los resultados electorales.

El 28A tritura el bipartidisimo

Los dos partidos hegemónicos tradicionales, el PP y el PSOE, han sumado un total de 11.805.436 votos (189 escaños), lo que alcanza un 45,38% de los sufragios emitidos este domingo por los españoles. Estos resultados suponen una pérdida de 29 escaños respecto a las generales de 2016 y un descenso del 16,32% de apoyo de electores.

El respaldo al bipartidismo se anota así su marca más baja de la reciente historia democrática, tras la irrupción de Podemos y Ciudadanos en las generales de 2015, primero, y la incursión de Vox en los comicios de este domingo. Tras las elecciones del 28A, ahora son cinco grandes partidos los que congregan a 312 de los 350 diputados totales.



Villegas: Cs se sentará a dialogar con el PSOE

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha modificado algo el discurso de su partido, ya que ha asegurado que sí se sentarán a dialogar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pero se ha mostrado convencido de que ya tiene la decisión tomada de gobernar con Unidas Podemos y el apoyo de los independentistas.

Villegas, en declaraciones en RNE, ha señalado que Ciudadanos irá a la oposición, pero ha defendido hablar con los socialistas porque "España se merece que haya diálogo para intentar llegar a acuerdos nacionales" en asuntos de relevancia.

"Nos sentaremos en la mesa pero las decisiones están tomadas. Sánchez tiene tomada la decisión de gobernar con Podemos y nosotros de ir a la oposición. Por lo tanto, esas decisiones están tomadas por parte de Sánchez y de Ciudadanos pero, en todo caso, por supuesto que nos sentaremos a hablar", ha explicado Villegas.

Rivera se presenta como líder de la oposición

La ultraderecha de Vox irrumpe con fuerza en el Congreso

Forocoches troleó anoche al PP con unos mariachis

El PP pasaba una de las peores noches tras el escrutinio de las esperadas elecciones generales del 28 de abril y Forocoches se decidió a amenizarla. En torno a las 22:30 de la noche, un usuario del chat llamaba a sus participantes a recaudar dinero para enviar a un grupo de mariachis a la sede del PP. Dicho y hecho. Los usuarios del foro lograron reunir más de 500 euros con los que enviaron un grupo de cuatro mariachis al ritmo de “Canta y no llores” a una sede casi desierta.



Así es el calendario político tras las elecciones

¿Qué pasará con los políticos presos elegidos el 28A?

Hay cinco políticos que están siendo juzgados en el juicio por el procés y que permanecen en prisión que han logrado ser elegidos en las elecciones generales del 28A. Se trata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que serán diputados. Y Raül Romeva, elegido senador.

Según informa El Periódico, el Tribunal Supremo tiene previsto permitirles su salida de prisión para recoger sus respectivas actas pero piensa comunicar tanto al Congreso como al Senado la suspensión de funciones para cargo público del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal para los procesados por terrorismo o rebelión que se encuentran presos.

Tezanos: "Me alegro por los resultados, el CIS cumple"

Uno de los hombres más criticados en los meses anteriores a las elecciones generales ha sido José Félix Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, debido a los barómetros electorales que iba publicando. Sin embargo, esos barómetros se han aproximado considerablemente a los resultados oficiales del 28A. Por eso, esta mañana Tezanos se ha alegrado: "Me alegro por los resultados que ha habido y el CIS, como siempre, cumple con su papel de intentar proporcionar a la opinión pública y a los profesionales información que sea viable. Las encuestas valen para lo que valen". Por eso, ante las críticas, Tezanos ha afirmado que "algunos harían mejor en intentar estudiar y sacar conclusiones en lugar de descalificarlas a priori".



Ximo Puig: "Vamos a repetir la fórmula con Compromís"

También ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, el presidente en funciones de la Generalitat Valencia, Ximo Puig, que ha asegurado que repetirán el pacto con Compromís para reeditar el gobierno valenciano. "Vamos a repetir el pacto con comprimís porque es la fórmula que ha funcionado estos cuatro años. La comunidad va mejor, con diálogo y honradez y por eso, la idea es mantenerla".

En clave estatal, Puig ha considerado que Ciudadanos se encuentra en estos momentos en una posición muy radicalizada que hace muy complicado alcanzar un pacto de Gobierno entre el PSOE y la formación de Rivera.

🔴@ximopuig “La posición de Ciudadanos está totalmente radicalizada. Si tuvieran sentido de Estado no descartarían de plano un pacto con el PSOE que podría ser bueno para el país”



Arrimadas descarta un pacto con el PSOE

La portavoz y número dos de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado el crecimiento del partido en las elecciones, a la vez que ha descartado formar gobierno con el PSOE. "Hemos subido mucho, somos líderes de la oposición y para las próximas elecciones Ciudadanos gobernará España", ha señalado la dirigente 'naranja', en declaraciones a Onda Cero.

Arrimadas ha insistido en que Sánchez "ha vendido España y ha humillado a los constitucionalistas". "No podemos pactar con un señor que nos ha vendido en Cataluña y que dice que la representación la tienen los separatistas", ha asegurado, y ha añadido que Sánchez pactó "a cualquier precio" para llegar a La Moncloa y "ha sido un nefasto presidente".



Calvo: el PSOE intentará gobernar en solitario

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que el PSOE intentará seguir gobernando en solitario, como lo ha hecho en estos 10 meses anteriores. "Hemos probado esta fórmula ya con muy buenos resultados", ha explicado en una entrevista en la cadena SER. "Pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista. Pero pensamos que tenemos que seguir en esta línea", ha ahondado en este sentido.

"La política española ha cambiado tanto que nadie entiende lo que ha pasado estos diez meses: la exclusión, el exabrupto...", ha lamentado la vicepresidenta, quien ha añadido: "Seremos un gobierno progresista, somos la izquierda de gobierno, por eso peleamos en el seno del PSOE, para no ceder ese espacio" a Unidas Podemos. Por ello, ha dicho, "es necesario encontrar cuatro años de tranquilidad, de sostener el crecimiento de la economía española y que la crisis social también vaya remitiendo".

El PNV, "abierto a colaborar" en la estabilidad

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que la formación jeltzale está "abierta a colaborar" en "la estabilidad" del Estado, pero ha advertido de que "cualquiera que quiera llamar al PNV sabe que hemos presentado un programa que recoge lo que llamamos agenda vasca".



La Bolsa se mantiene estable tras las elecciones

La Bolsa española mantiene pérdidas del 0,54 % tras la apertura, un día después de la celebración de las elecciones. A las 9.15 horas, el principal indicador nacional, el IBEX 35, se deja 50,70 puntos, ese 0,54 %, hasta los 9.455,30 puntos. Mientras, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años en comparación con sus homólogos alemanes se situaba antes de la apertura de las bolsas del Viejo Continente ligeramente por encima de los 100 puntos básicos, en línea con su lectura al cierre del pasado viernes.



Narbona no descarta que el PSOE gobierne en minoría

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha afirmado que su partido no descarta gobernar en minoría tras los 123 escaños obtenidos, si bien ha apuntado que "no hay ninguna prisa" a la hora de tomar decisiones sobre las posibles opciones. En una entrevista en RNE, Narbona ha subrayado que España necesita "un gobierno fuerte" y "un horizonte de estabilidad" para acometer los desafíos que hay por delante. "No cabe descartar en estos momentos ninguna opción. No hay ninguna prisa en el sentido de tomar ni hoy, ni mañana, ninguna decisión", ha dicho la dirigente.