Quedan tres días para las elecciones generales. Los partidos políticos se apresuran para intentar convencer al gran número de indecisos. Hasta ahora, la Junta Electoral Central (JEC) ha tenido que ampliar el plazo para poder votar por correo hasta las 14:00 horas del próximo viernes tras las grandes esperas para poder votar.

Casado, en Murcia: "Qué manía tiene la izquierda de ponerse del lado del delincuente"

Ha empezado el acto de Casado en Murcia. Al contrario que en otras ocasiones, abre él el acto, en el que le acompaña Teodoro García Egea; el candidato a a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta, y el candidato a la Presidencia de la Región, Fernando López Miras. "Qué manía tiene la izquierda de ponerse del lado del delincuente", dice Casado, después de anunciar una de sus medidas estrella, la ley antiokupas, informa Marta Monforte Jaén.

Renuncia el ultraderechista que había fichado el PP para un pueblo de Alicante

El ultra al que había fichado para su lista en Pedreguer (Alicante), que se fotografió haciendo el saludo fascista y que en Facebook mostró su gusto por Hogar Social, Falange Auténtica o España 2000, ha renunciado a ir en la misma, según informa eldiario.es. "Tenía razón Abascal cuando decía eso de que el PP es la derechita cobarde", ha asegurado. Eso sí, anuncia su apoyo al partido de extrema derecha Alternativa Española.

Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea: "El socialismo será siempre antifascista"

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha participado en el mitin del PSOE en Barcelona para volver a pedir el voto de Pedro Sánchez y resaltar la conquista democrática que ha hecho España. Timmermans pidió que los españoles "no dejen que nadie les quite las libertades que han conseguido” y advirtió del peligro de la ultradererecha. Se ganó un cerrado aplauso al recordar a la resistencia italiana y dijo que el socialismo europeo “será siempre antifascista”, informa Manuel Sánchez.

La Junta Electoral confirma las multas de mil euros a Revilla y a Mazón por un acto en Cantabria denunciado por el PSOE

La Junta Electoral Central ha desestimado el recurso del Gobierno de Cantabria y ha confirmado las multas de 1.000 euros impuestas por la Junta Electoral Provincial al presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, y al exconsejero de Obras Públicas y candidato al Congreso por ese partido, José María Mazón, como resultado de la denuncia que interpuso el PSOE, su socio de Gobierno, por un acto en Comillas el pasado 14 de marzo. Ese día, el Gobierno de Cantabria difundió un comunicado de prensa de la visita de Revilla y Mazón a Comillas anunciando que las obras de dragado de la dársena del puerto de Comillas comenzarán "tras el verano".

Borrell: "El empuje del socialismo catalán será decisivo para la victoria de Pedro"

El mitin de Pedro Sánchez en Barcelona comenzó con una intervención por videoconferencia de Josep Borrell desde China, donde está de viaje oficial. La imagen de Borrell fue recibida con un caluroso aplauso, y el ministro se dirigió a los asistentes pidiéndoles el voto para Pedro Sanchez, "porque el empuje del socialismo catalán será decisivo para la victoria del socialismo en España, para la victoria de Pedro". Borrell, citando a Azaña, dijo que en esta ocasión es más importante que nunca "que la razón y la emoción vayan juntas", y advirtió del peligro de un Gobierno de las "tres derechas", informa Manuel Sánchez.



PP y Cs piden que Puigdemont, Comín y Ponsatí sean excluidos de las listas

El PP y Ciudadanos han pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que excluyan al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsellers catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas de la candidatura de Junts per Catalunya a las elecciones europeas del 26 de mayo. Las dos formaciones políticas han presentado sendos escritos de queja ante la JEC tras la publicación hoy jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la relación de candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo, antes de su proclamación definitiva.

Considera el PP que una interpretación "sistemática" del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde se establece quién puede ser elegible en un proceso electoral, "determina la condición de inelegibles" a los tres candidatos independentistas huidos de España en atención al "espíritu y finalidad de la norma, evitando el fraude de ley". Según el PP, y en esto coincide con el escrito de Ciudadanos, ninguno de los tres reúne el requisito necesario para su elección de figurar inscritos en el censo, en concreto en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, de manera que, agrega la formación naranja, "no están en condiciones de ser electores o poseer la cualificación de elector" y por lo tanto no son elegibles.

Casado: "Un votante de Ciudadanos o de Vox no tiene ahora ninguna razón para no votar al PP"

"Un votante de Ciudadanos o de Vox no tiene ahora ninguna razón para no votar al Partido Popular", ha dicho Pablo Casado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Portada de la web valorseguro.org.

Compromís "trolea" a Casado con la web valorseguro.org para denunciar la corrupción del PP

Compromís ha hecho pública este jueves la web valorseguro.org para "trolear" el lema Valor Seguro de la campaña del líder del PP, Pablo Casado, y denunciar en tono humorístico la corrupción del Partido Popular. Inspirada en el diseño de la web de la famosa serie Better call Saul, la coalición presenta al candidato popular como "experto en asesorar en ciertos negocios" y aprovecha para recordar su "polémico máster".

Con un gran banner con la bandera de España de fondo y el lema "Mejor llama a Pablo. ¿Problemas legales? Llama a los expertos", los candidatos de Compromís a la Generalitat y al Congreso por Valencia, Mónica Oltra y Joan Baldoví, respectivamente, se presentan en la página como "agentes antifraude". "¿Dinero en Suiza? ¿Problemas con tus negocios? Lo que necesitas no es solo un abogado, es un hombre de negocios?" es el mensaje central de la web, junto a un montaje de Casado con un bocadillo en el que dice "¡Ojo! ¡Tengo un máster! ;)".

Díaz apela a los 140 años de historia del PSOE para "parar" a la extrema derecha el domingo

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, durante un acto con Pedro Sánchez en Granada, ha apelado a los 140 años de historia de su partido para "parar" a la extrema derecha en las urnas el próximo 28 de abril, con una "amplia victoria", que estará "empujada desde Andalucía".

Casado ficha al padre del opositor venezolano Leopoldo López para las europeas

El presidente del PP, Pablo Casado, ha decidido situar al padre del político opositor venezolano Leopoldo López en el puesto 13 de su lista al Parlamento europeo, en lugar del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, quien a su vez asciende al puesto cuatro que ha dejado libre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido tras su marcha a Ciudadanos, han informado fuentes del PP a Europa Press.

Díaz Ayuso se imagina a Garrido "intentando ser consejero por Podemos"

La fuga de Garrido a Ciudadanos continúa siendo el tema de los últimos días de campaña. La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que se imagina al expresidente regional "en cualquier sitio" y que "si mañana se encuentra cómodo en Podemos, puede que sea consejero o intente serlo por Podemos".

Dimite el candidato de Vox en San Fernando de Henares tras sus declaraciones homófobas

El número dos de Vox al Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), Pedro Cuadrado, ha presentado su dimisión un día después de que El Español revelara sus declaraciones homófobas. Cuadrado se preguntaba en el vídeo si "ser maricón es cultura" o "sólo una opción sexual": "Es un cuento para votos recaudar", aseguraba.

El segundo clasificado en las primarias de Cs en Murcia denuncia el proceso electoral por fraude



El militante de Ciudadanos que quedó en segundo lugar en las elecciones primarias de la formación naranja en Murcia, Leonardo Pérez, ha presentado una denuncia en Policía Nacional por un presunto delito de fraude en el proceso electoral que habría favorecido a la ganadora, Isabel Franco, según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas.



En concreto, Pérez ha presentado una denuncia por las "irregularidades" detectadas por su candidatura, y ha adjuntado el informe pericial que refleja que un 43% de los votos recibidos por Franco procedería de conexiones a Internet de fuera de la región en función de las direcciones IP.



Madrid y Valencia, escenarios del cierre de campaña este viernes de los principales partidos

Madrid y Valencia son los escenarios elegidos por los principales partidos políticos nacionales para cerrar la campaña electoral por las generales del 28A, que coinciden con las autonómicas en la Comunidad Valenciana. Mientras los líderes de PP, Unidas Podemos y Vox protagonizarán el último acto de campaña en la capital, los de PSOE y Ciudadanos han optado por la ciudad del Turia para el cierre.

Casado propone a Zoido como sustituto de Garrido

El líder del PP, Pablo Casado ya tiene sustituto de Ángel Garrido, según informa El Mundo. Tan solo un día después de la sorpresa por su marcha del partido conservador, Casado ha propuesto al ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido para ocupar el puesto número cuatro en la lista del PP a las elecciones europeas. Sube así de posición ya que se encontraba en el puesto número 12.

Iglesias se vuelca en Galicia: "Estamos muy cerca de gobernar"

Pablo Iglesias ha participado en diferentes actos en Galicia a lo largo de la mañana, en donde se ha mostrado convencido de estar "muy cerca de gobernar", según informa Beatriz Asuar.

A las 06:00 ha visitado la subasta de pescado de la lonja de A Coruña, a las 10:00 ha participado en una manifestación en apoyo a los trabajadores de Navantia y a las 13:00 horas se ha celebrado el mitin previsto en el Palacio de Congresos de Vigo.

Ha aprovechado la ocasión para pedir el voto asegurando a los presentes que no les vuelvan a votar "si en cuatro años" no demuestran que pueden cambiar las cosas.

Además, Iglesias ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez por no descartar de forma clara el pacto con Ciudadanos y ha sostenido que, por esto mismo, el voto para Unidas Podemos es un voto doble: "Sirve para frenar a la derecha porque no vamos a llegar a acuerdos con PP, Ciudadanos y Vox y es un voto positivo porque no es sólo para frenar, también lo es para defender los servicios públicos y un programa progresista".

WhatsApp cierra cuentas de PSOE y PP pero reactiva la de Podemos

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha informado a Podemos de que va a restablecer las cuentas que cerró el pasado martes. Desde el partido aseguran que ya es tarde porque el "daño es irreparable".

Sin embargo, la polémica va más allá. WhatsApp ha cerrado cuentas a PSOE y PP cuando solo quedan 72 horas para que finalice la campaña electoral, según informa El Confidencial.

Casado promete activar el 155 en su primer Consejo de Ministros si gobierna

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha garantizado que si suma una "mayoría suficiente de gobierno" en las urnas "activará" la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya en el "primer Consejo de Ministros".

Así lo ha asegurado tras clausurar un acto electoral en el Hotel Catalonia Plaza de Barcelona ante unas 300 personas.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, y la cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, durante el acto en Barcelona. / EFE - Quique García

Correos atribuye a la Semana Santa la gran afluencia de ciudadanos para votar por correo

El director de Operaciones de Correos, Magín Blanco, ha atribuido a la Semana Santa la gran afluencia de ciudadanos para votar por correo, que ha provocado largas colas en algunas oficinas postales, y ha garantizado que "nadie se va a quedar sin votar".



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido explicaciones a Correos por su gestión, y le pide que rectifique y refuerce su plantilla para evitar que se repitan las colas en las elecciones municipales y europeas del próximo 26 de mayo.

CSIF mantendrá este jueves una reunión con Correos para que explique las incidencias para el reparto de la correspondencia electoral y del voto por correo.



García Egea vuelve a cargar contra Garrido: "Los días pares a Génova y los impares a Cs"

El número dos de Pablo Casado vuelve a criticar a Garrido. "Este señor está a un paso de desmentir que estuviera más de 25 años en el PP..." ha afirmado en Twitter.



Este señor está a un paso de desmentir que estuviera más de 25 años en el PP...



Reconozco que es el candidato perfecto para C’s: Los días pares a Génova y los impares a Ciudadanos.



Esto es lo que vale su palabra👇 pic.twitter.com/t6AlTpMtqK — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 25 de abril de 2019

Garrido declaró bajo juramento que aceptaba ir en la lista europea del PP



La polémica por el fichaje de Cs a Ángel Garrido continúa. Nadie en el PP se lo esperaba ya que Garrido, que se había comprometido a ir en la lista europea del partido conservador, había firmado bajo juramento este compromiso tan solo dos días antes. Así lo desvela infoLibre, que ha tenido acceso en exclusiva al documento que lo muestra.

Ángel Garrido e Ignacio Aguado comparecen en rueda de prensa. (JESÚS BARTOLOMÉ | EFE)

Correos atiende a más de un millón de ciudadanos en los últimos dos días

Las grandes colas a las puertas de las oficinas de Correos que tienen que realizar los ciudadanos para poder votar han obligado a ampliar el plazo para depositar el voto por correspondencia.

Además, correos ha tenido que ampliar su horario de atención al cliente hasta las doce de la noche. Hasta el momento, según informan en un comunicado, han atendido a más de un millón de ciudadanos en los últimos dos días.

PACMA y Podemos, los únicos partidos comprometidos con los retos medioambientales

Una encuesta realizada por el grupo ecologista SEO/Birdlife establece que PACMA y Podemos son "los partidos más comprometidos con los retos medioambientales".

La organización ha recogido los datos de una serie de preguntas que han lanzado a las distintas formaciones. Sin embargo, según apuntan, Ciudadanos ha sido el único partido que se ha negado a contestar al cuestionario, que consta de 20 preguntas.

Garrido: "El problema no soy yo"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha señalado este jueves, ante las críticas del PP por su incorporación a las listas de Cs, que el problema no es él sino los "miles de Ángeles Garridos que van a votar a Ciudadanos y que van a dejar de votar a otros partidos, incluido el PP".



Los candidatos catalanes polemizan sobre indultos y TV3 en un tenso debate



Tensión en el debate a seis emitido en TV3 este miércoles, en el que han participado Jaume Asens (En Comú Podem), Gabriel Rufián (ERC), Laura Borràs (JxCat), Meritxell Batet (PSC), Cayetana Álvarez de Toledo (PP) e Inés Arrimadas (Cs).

En el debate los candidatos han polemizado sobre la solución para el conflicto político en Catalunya, sobre un hipotético indulto a los encausados por el procés y sobre la propia televisión pública. "Aquí huele a indulto", ha dicho la candidata de Cs- y han acusado a los socialistas de apoyarse en los independentistas para llegar al Gobierno con una moción de censura.

Garrido, dispuesto a hablar con Casado y Ayuso

Ángel Garrido tiende la mano a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso para hablar tras abandonar el PP. “Ayer le mandé un mensaje a Pablo Casado para intentar hablar por la noche, pero Pablo estará de campaña y en sus cosas, yo encantado de hablar con él. Mi respeto y suerte solo en lo personal, en lo político desde luego yo estoy con Ciudadanos”, ha afirmado según informa Marta Monforte.

En los mismos términos se ha dirigido a Isabel Díaz Ayuso: "Es una compañera de hace muchos años y por tanto, todo mi respeto en lo personal. En lo político yo voy a luchar por que gane Ciudadanos y que el presidente de la Comunidad va a ser Ignacio Aguado".

Garrido responde a las críticas de sus excompañeros del PP

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, contesta a las críticas de sus excompañeros del PP tras abandonar el partido conservador por sorpresa. "Al señor García Egea le recomiendo que aprenda un poco, coja experiencia y que no diga cosas de esas porque no descalifica a quien lo dice, lo que le deja mal es a él", ha advertido.

El expresidente de la Comunidad de Madrid y candidato de Cs a diputado en la Asamblea regional, Ángel Garrido (2i), el secretario general del partido, José Manuel Villegas (i), el segundo por Madrid, Marcos de Quinto y la candidata al ayuntamiento, Begoña Villacís. / EFE- Emilio Naranjo

Iglesias sigue sin confiar en Sánchez

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, sigue sin confiar en Pedro Sánchez ya que "no confirmó" si iba a pactar con Ciudadanos o no. "Eso es una mala noticia", ha afirmado Iglesias.

Sánchez pide concentrar el voto en el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido esta mañana en una entrevista en TVE que "o se concentra el voto en el PSOE, o el 28 de abril nos podemos encontrar con una gran sorpresa".

Arrimadas le redacta la carta de dimisión al director de TV3

La cabeza de lista de Cs al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, le ha redactado la carta de dimisión al director de TV3, Vicent Sanchis, y se la ha entregado en el debate que había organizado la televisión pública catalana este miércoles. Sanchis, que moderaba el debate, no quiso replicar las críticas de Arrimadas, ni las de la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

Fridays For Future convoca 30 protestas en toda España

El movimiento estudiantil contra el cambio climático Fridays For Future, inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg, ha convocado este jueves una treintena de manifestaciones y concentraciones en toda España para exigir a los partidos que concurren a las elecciones generales que reconozcan la "emergencia climática" tras el 28 de abril, día de la cita con las urnas.

Rivera, sobre Garrido: "Gracias Ángel porque lo difícil es cambiar"

El candidato de Ciudadanos para presidir el Gobierno, Albert Rivera, ha afirmado durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que, con los dos debates a cuatro celebrados esta semana "han logrado convencer a esos indecisos de votar a Ciudadanos".

La periodista Marta Monforte informa que en el mismo acto, ha hecho referencia al fichaje de Ángel Garrido, y ha dicho que "el PP está un poco desinflado". Rivera apuesta por "arrastrar al PP a todo aquello no han querido hacer cuando tenían mayoría absoluta". También ha aprovechado la ocasión para lanzar palabras de aprecio a Garrido: "Gracias Ángel porque lo fácil es acomodarse y no creer en un proyecto y lo difícil es cambiar".

Sánchez se vuelca en Andalucía y Catalunya el penúltimo día de campaña

Según informa el periodista Manuel Sánchez, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se vuelca en la penúltima jornada de la campaña electoral con Andalucía y Catalunya, dos comunidades que son decisivas para su objetivo de conseguir una amplia mayoría parlamentaria.

Casi 5.000 presos piden votar por correo el 28A

En total de 4.880 presos han solicitado votar por correo en las elecciones generales del domingo, más del doble que los internos que lo pidieron en los comicios de noviembre de 2011.