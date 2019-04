España decide este domingo el rumbo político del país tras una legislatura marcada por la primera moción de censura que salió adelante en la historia de la democracia, la que colocó a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno y la que acabó con la hegemonía de Mariano Rajoy, precipitando una renovación en el PP, que ha girado hacia su vertiente más conservadora con Pablo Casado mientras daba aire a la ultradecha de Vox. Nada está claro en esta cita electoral, salvo que los cinco partidos estatales tendrán que sentarse a negociar un Gobierno en el que pueden ser determinantes los apoyos de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Tras una campaña polarizada y dos debates a cuatro no exentos de polémica, más de 36 millones de españoles eligen hoy a los 350 diputados que conforman el Congreso y a 208 senadores.

Te contamos en directo los que serán las decimocuartos comicios que se celebran:



El cantante Loquillo, presidente de una mesa electoral



El cantante español de rock Loquillo ejercerá este domingo durante la jornada electoral como presidente de una mesa electoral en Madrid, según ha informado el artista en sus redes sociales. Así lo ha contando José María Sanz Beltrán en su cuenta de Twitter, donde ha colgado una foto con el texto 'El azar y yo. Hoy, presidente de mesa. ¡Buena jornada electoral a todos!'.

Pintan un lazo amarillo en la fachada de la sede nacional del PP



La fachada de la sede nacional del PP en la calle Génova ha amanecido con un lazo amarillo pintado, que ha sido limpiado a primera hora de la mañana, según ha informado la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera.



Romeva asegura que ir a las urnas es "defender los derechos y libertades de todos"



El exconseller y candidato de ERC al Senado en las elecciones generales, Raül Romeva, ha asegurado que acudir a las urnas este domingo es "defender los derechos y las libertades de todas y todos". En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha pedido que se defiendan esos derechos: "Defendámoslos, defendámosnos. República!".



Montero segura de que Andalucía "no defraudará" y contribuirá a que España "siga progresando"



La ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida de que Andalucía "no defraudará" durante la jornada electoral de este domingo 28 de abril y contribuirá a que España "siga progresando" con políticas socialistas. En declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en el Colegio SAFA, en Sevilla, Montero ha asegurado que estamos ante una "jornada vibrante" para todos los socialistas y que son los ciudadanos quienes "toman la palabra", siendo su voto "fundamental" para lo que ocurra de cara a la próxima década.

La ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero.- EP

Juanma Moreno apela a la movilización porque "nos jugamos" el futuro del país

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha apelado a la movilización en las elecciones generales de este domingo en las que "nos jugamos -ha asegurado- el futuro de nuestro país". Tras depositar su voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús en Málaga, Moreno ha manifestado a los periodistas que este 28 de abril es un día "muy importante" para España, Andalucía y el "porvenir de los ciudadanos".

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ejerce su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús en Málaga.- EFE

La teoría que circula por WhatsApp para evitar la mayoría del PSOE en el Senado



Ni el domingo electoral está exento de teorías políticas. La última gira en torno a la Cámara del Senado. Esta teoría –o bulo, según algunos–, dice que hay una manera de evitar que el PSOE obtenga mayoría, aunque 58 de los senadores dependen de cada Comunidad Autónoma.

Puigdemont: la manera de defenderse "es ir a votar"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está convencido de que en las elecciones generales de este domingo "el independentismo continuará siendo la fuerza central y mayoritaria en Catalunya". En un apunte en Facebook, ha afirmado que no tiene ninguna duda de ello porque los catalanes, cuando hay urnas acuden a votar, y ha defendido que no pueden ser indecisos porque, según él, la manera de defenderse "es ir a votar". "Hemos elegido la parte libre de la historia y no la cómoda. Votad por Catalunya y su libertad", ha añadido Puigdemont.

Batet pide votar para que el PSOE pueda gobernar: "No es suficiente con ganar"

La cabeza de lista del PSC a las elecciones generales, Meritxell Batet, ha llamado este domingo a votar para hacer posible que el PSOE pueda gobernar España la próxima legislatura. "No es suficiente con ganar. El objetivo es gobernar. No es suficiente con sacar más votos y escaños, el objetivo es constituir un gobierno y gobernar España", ha declarado tras votar en la escuela Poveda de Barcelona.



La candidata del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Meritxell Batet.- EFE

Page llama a votar para "no tener que arrepentirse mañana"

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confía en que tras las elecciones España "conquiste certidumbres y estabilidad". Tras ejercer su derecho al voto en Toledo, el presidente regional ha instado a votar masivamente "para no tener que arrepentirse mañana de nada". Informa Periódico CLM.

El Obispo de Santander aprovecha las misas del domingo para dar lecciones sobre el voto



Monseñor Manuel Sánchez aprovecha su carta pastoral para volver a difundir un mensaje de carácter electoral. Pide votar a quienes respetan el matrimonio “entre el hombre y la mujer” y rechazan el aborto. Informa Danilo Albin.



El obispo de Santander.

Adolfo Suárez Illana vota en La Moraleja y anima a la participación

El número dos del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha depositado su voto en el Colegio Base de La Moraleja, en Madrid.

Cantó dice que con "gran participación" Ciudadanos protagonizará un cambio

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó ha asegurado este domingo que si hay "una gran participación ciudadana", su partido va a "protagonizar un cambio importante para España y para la Generalitat Valenciana". Cantó ha hecho estas declaraciones tras ejercer su derecho a voto en el Colegio de Notarios de Valencia, donde ha sido recibido entre aplausos por simpatizantes de Ciudadanos. El candidato ha manifestado estar "contento, feliz y a gusto" de haber votado y "haber cumplido con algo" que le "parece importante".

Teodoro García: "Hoy es un día muy importante y tenemos que mirar al futuro"

El secretario general del Partido Popular y candidato al Congreso por la circunscripción de Murcia, Teodoro García, ha dicho este domingo tras ejercer su derecho al voto que "hoy es un día muy importante, y tenemos que ser conscientes de ello y mirar al futuro". Teodoro García, que ha votado pasadas las once de la mañana en el colegio Cristo del Consuelo de Cieza, su localidad natal, ha subrayado que ha ejercido este derecho pensando en la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la bajada de impuestos y en la solución al déficit hídrico de esta comunidad, entre otras propuestas.

Casado: "Los españoles estarán a la altura de las circunstancias"

Pablo Casado, líder del PP, ha hecho hincapié tras votar en Madrid en la importancia de estos comicios: "Podemos estar ante las elecciones más decisivas para el destino de España de los últimos tiempos". También ha querido agradecer a los españoles y medios de comunicación "la paciencia por estos nueve meses".

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ejerce su derecho al voto para las elecciones generales del 28-A en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid. Isabel Goicoechea. EFE/Zipi

Abascal pide que se respete el resultado de "millones de españoles que votan con esperanza y sin miedo"



El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha señalado que millones de españoles van a votar "con esperanza y sin miedo a nada ni a nadie", y ha pedido a las fuerzas políticas que, cuando se recuenten los votos, se respete el resultado electoral. "Cuando se recuenten los votos, que todas las fuerzas políticas respetemos el resultado electoral. Defendamos la democracia, defendamos la convivencia entre los españoles", ha subrayado. El presidente de Vox ha hecho hincapié en que en las elecciones generales "tienen que hablar los españoles". "Vamos a vivir unas elecciones que van a tener un carácter histórico para España", ha afirmado. Así lo ha manifestado este domingo Abascal tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Público Pinar del Rey de Madrid en torno a las 11.40 horas.

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal.- EFE

Álvarez de Toledo: "Es un día crucial para la democracia en Catalunya"

La candidata del PP a las elecciones generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este domingo que "hoy es un día crucial para la democracia en Catalunya y para la democracia en el conjunto de España, para la libertad y la igualdad de todos". La candidata, que ya votó el miércoles por correo, ha acudido a la escuela Santa Dorotea Salesianes, en el barrio de Sarrià de Barcelona, junto a la número 3, Irene Pardo, para dar apoyo a los interventores y apoderados del PP, y ha destacado en declaraciones a los medios sobre estos comicios: "Son la mejor expresión de nuestra Constitución".

Llamazares aboga por pasar página de la crispación y rechazar el miedo

El candidato de Actúa a la Presidencia del Gobierno, Gaspar Llamazares, se ha mostrado confiado este domingo en que en estas elecciones generales los españoles "pasen página de la crispación y rechacen la ira y el miedo". Además, Llamazares ha abogado porque los electores opten por "votar en positivo por la seguridad, la confianza y la convivencia para un país mejor para ellos y sus hijos", e impulsen "el diálogo y el cambio posible".

Otegi dice que los vascos demostrarán que son "un pueblo antifascista"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha manifestado este domingo, tras depositar su voto, que en esta jornada electoral se "volverá a demostrar" que el País Vasco "tiene poco que ver con lo que pueda suceder del Ebro para abajo" y que los vascos constatarán que son "un pueblo antifascista". Otegi ha votado sobre las 9.40 horas en la Casa de Cultura de Elgoibar y ha opinado después que los resultados en Euskadi "volverán a demostrar que ésta es una nación diferente, que vota diferente, que culturalmente y políticamente es una nación diferente" y que es un pueblo "antifascista y antiautoritario".

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ejerce su derecho al voto en la Casa de Cultura de Elgoibar.- EFE

Revilla espera "muchos votos" especialmente para el PRC y "que la gente vote"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confiado en que este domingo haya "muchos votos para todos", especialmente para los candidatos de su partido, el PRC, y ha afirmado que "lo importante" es que la gente vote y no haya mucha abstención. Revilla ha acudido a las 10.00 horas a votar en el colegio Fernando de los Ríos de la localidad cántabra de Astillero y, en declaraciones a los periodistas, ha considerado que la democracia se basa en la participación y si "hay poca, están fallando las cosas", por lo que espera que, "con el día que hace" y "con lo que nos jugamos" en estas elecciones, haya "una altísima" participación.

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, vota este domingo en el colegio Fernando de los Ríos de Astillero (Cantabria). EFE/ Román G.aguilera

Torra dice que son elecciones "muy importantes para el futuro de Catalunya"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado que este 28 de abril es un día "muy importante para el futuro de Catalunya" y ha animado a los catalanes a "votar masivamente" en las elecciones generales de este domingo. Torra ha ejercido su derecho a voto a las 10:35 horas en el Colegio Oficial de Idiomas del barrio barcelonés de Sant Gervassi de Cassoles, al que ha acudido junto a su mujer, Carola Miró, y su hija. "Cuando hay urnas los catalanes votan, la democracia se gana votando. Insisto, hoy es un día muy importante para el futuro de Catalunya y por tanto estoy convencido que la ciudadanía responderá con un voto masivo", ha dicho el presidente catalán en declaraciones a los medios de comunicación.

Rufián anima a mostrar que "las amenazas no pueden con la ilusión del pueblo"

El número dos de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha votado este domingo en Sabadell (Barcelona), donde ha animado a los electores a "enviar un mensaje al mundo" y demostrar que "las amenazas y el miedo no pueden ni podrán nunca con la persistencia y la ilusión de este pueblo". Tras ejercer su derecho al voto en la Escuela Ribatallada, Rufián ha dicho que "hoy puede ser un día histórico" porque "está en nuestras manos dar un mensaje claro" desde Catalunya.

El candidato de ERC al Congreso Gabriel Rufián ejerce su derecho a voto en la escuela Ribatallada de Sabadell (Barcelona) | EFE/ Susanna Sáez

Colau pide la participación para "defender" la democracia "más que nunca"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este domingo la participación en las elecciones para "defender la democracia más que nunca" y ha exhortado a la ciudadanía a votar "contra el miedo y contra los discursos de odio para defender los derechos humanos".

Tras hacer cola durante diez minutos en el centro cívico de La Sedeta de la capital catalana para depositar su voto, Colau ha declarado que "todas las elecciones son importantes porque en democracia se trata de que la ciudadanía tenga la última palabra".

Irene Montero ya ha votado



La número dos de Unidas Podemos por Madrid, Irene Montero, ya ha votado en el colegio público La Navata, en Galapagar. Lo ha hecho más de una hora después que su pareja, el candidato de la formación a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias. Ni a la entrada ni a la salida ha hecho declaraciones a la prensa.



Irene Montero en el momento de la votación.- EFE

Ximo Puig: "La participación en democracia siempre es importante"



El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato a la reelección del PSPV, Ximo Puig, ha recalcado que "la participación en democracia siempre es muy importante, pero esta vez nos jugamos mucho". Así lo ha aseverado el líder de los socialistas valencianos tras ejercer en la mañana de este domingo su derecho a voto en Morella (Castellón), su localidad natal.

Carmena subraya que todas las opciones políticas deben "respetar la democracia, ser tolerantes y aceptar al otro"



La alcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena, ha contestado sobre la irrupción de Vox que el hecho de que haya distintas opiniones políticas en la sociedad "es siempre positivo pero es importantísimo que todas las opciones políticas respeten la democracia, estén dispuestas a profundizarla, tienen que ser posturas tolerantes y dispuestas al diálogo para la aceptación del otro".

Maroto anima a votar para "producir un cambio político en España"

El cabeza de lista del PP por Álava para el Congreso de los Diputados, Javier Maroto, ha animado a los ciudadanos de este territorio a "combinar" la celebración de la festividad de San Prudencio con el ejercicio del derecho al voto para "en su caso, producir un cambio político en España"

El candidato del PP al Congreso por Álava, Javier Maroto, tras ejercer su derecho al voto este domingo en un colegio del centro de Vitoria. / EFE

García Molina: "Hoy nos jugamos mucho"

El secretario general de Podemos en Castilla La-Mancha deposita su voto en el colegio “San Juan de Dios” de Talavera de la Reina. "Hoy nos jugamos mucho", ha dicho a través de su cuenta de Twitter, en la que también ha manifestado su deseo para que la jornada “transcurra con normalidad y podamos votar en conciencia y memoria”. Informa Periódico CLM



Menos de un minuto en votar

La localidad riojana de Villarroya -situada a unos 63 kilómetros de Logroño- lo ha vuelto a hacer. Una vez más, ha sido el primer municipio en cerrar sus urnas tras la votación de todos los miembros de su censo electoral. Esta vez, apenas han tardado 40 segundos en ejercer su derecho a voto aunque, con las llamadas pertinentes, la mesa ha sido oficialmente cerrada a las 09,05 minutos.

Cuarenta segundos son los que han tardado en votar este domingo los seis vecinos del municipio riojano de Villarroya, que se han organizado para tardar el menor tiempo posible en introducir las papeletas en las urnas. EFE/Abel Alonso

Albert Rivera acude a votar y pide "un cambio de era"

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, a su salida del Colegio Santa Marta de L'Hospitalet de Llobregat, ha remarcado que es un día importante para que "España mire al futuro y se dé la mano". El líder de la formación naranja ha invitado a los ciudadanos a que "cojan una papeleta por un cambio de era, una nueva etapa que consiga que los que quieren romper España no condicionen la política del país".



Pablo Iglesias: "Un orgullo votar en un colegio público"

El líder de Podemos ha sido el segundo candidato en votar. Lo ha hecho en el colegio público La Navata, en Galapagar. "Es un orgullo votar en un colegio público, es un orgullo hacerlo en el colegio en el que queremos que estudien nuestros hijos". El candidato a la presidencia por la formación morada ha deseado que la participación sea muy alta: "Mi sensación es que hay una amplia mayoría progresista en nuestro país y ojalá que la participación sea elevada".



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, saluda a los integrantes de la mesa electoral en el colegio Público de La Navata.- EFE

Pedro Sánchez pide una "mayoría sólida"

El líder del PSOE ha sido el primero de los candidatos a la presidencia en ejercer su derecho al voto. Lo ha hecho el centro cultural Valturno de Pozuelo de Alarcón pasadas las 9 de la mañana. A la salida ha deseado a todos los votantes "una jornada tranquila, sin sobresaltos, en la que los ciudadanos participen con una mayoría muy sólida para que el mensaje que se envíe sea claro. Cuatro años de sosiego y estabilidad".

Una jornada marcada por el sol

La jornada electoral de este domingo estará marcada por el predominio de tiempo estable sin precipitaciones en la gran parte del país, aunque con intervalos de nubes bajas matinales en la mitad norte y un aumento de nubes altas por el oeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el este de Catalunya se esperan intervalos nubosos con ligera probabilidad de que dejen alguna precipitación débil y ocasional; y en puntos de la mitad norte peninsular hay probabilidad de bancos de niebla matinales y poco persistentes.

Horario de votación de los candidatos

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a las 9.15 en el centro cultural Valturno, de Pozuelo de Alarcón, Madrid.

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a las 9.30 en el colegio público La Navata, en Galapagar, Madrid.

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, a las 10.00 en el Colegio Santa Marta de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

El líder del PP, Pablo Casado, a las 12.00 en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Madrid.

El líder de Vox, Santiago Abascal, entre las 10.00 y las 12.00 en el colegio público Pinar del Rey de Madrid.

Apertura de colegios

En estos momentos, en la hora previa a la apertura de los colegios electorales, están completándose las mesas electorales en los respectivos colegios. Los suplentes que no sean necesarios pueden retirarse. Hay disponibles 912.000 manuales para poder manejarse. Abrirán 23.196 colegios con 60.038 mesas electorales, 58.000 cabinas de votación, 212.000 urnas, 375 millones de papeletas y 67 millones de sobres.

La España que dejamos atrás

En las últimas Elecciones Generales, celebradas el 26 de junio de 2016, el Partido Popular fue el partido más votado, con el 33,01% de los votos; seguido del PSOE, con el 22,63%; Unidos Podemos, con el 13,42%, y Ciudadanos, con el 13,06%. Ese mapa azul parece que va a teñirse un poco más de rojo según las encuentras, que también vaticinan la entrada de una franja verde (Vox), de la que se desconoce el grosor.



El PP, con casi ocho millones de sufragios, fue la formación más votada. El PSOE experimentó su mayor caída de la historia, por debajo de los cinco millones y medio y Unidos Podemos se convirtió en tercera fuerza más votada con aproximadamente cinco millones de sufragios, un millón menos que cuando se presentó por separado, sin confluencia con Izquierda Unida. Ciudadanos superó los tres millones de votos, lo que le valió 32 escaños. Ahora parece que la formación naranja superará a Unidas Podemos, aupado por el conflicto catalán.

¿Cuánto dinero ganan los partidos por cada escaño y cada voto obtenido?

El Estado subvencionará con 21.167,64 euros cada escaño del Congreso y del Senado que los partidos y coaliciones obtengan en las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, según determinó el Ministerio de Hacienda tras convocarse los comicios. Se trata de la misma cantidad que se abonó a los partidos en los últimos comicios de junio de 2016, y también en las elecciones generales de 2008. Eso sí, son 465,69 euros menos que en los comicios de noviembre de 2011.

Además, se subvencionará con 81 céntimos cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, siempre que al menos uno de sus miembros sea elegido diputado. En el caso de la Cámara Alta, la subvención será de 32 céntimos por cada uno de los votos obtenidos por senador. Estas cantidades también se mantienen constantes con respecto a las últimas elecciones.

La Comunitat Valenciana también vota su Parlamento

En la Comunitat Valencia no sólo se vota a para las generales. También se celebran las elecciones autonómicas, a las que están llamados 3.657.109 valencianos. 164.789 de ellos participarán en sus primeros comicios por haber cumplido la mayoría de edad después del 24 de mayo de 2015, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de unas elecciones anticipadas, gracias a una prerrogativa incluida en el Estatuto de Autonomía de 2006 no aplicada hasta ahora.

Los valencianos eligen a los 99 diputados diputados autonómicos, además de 32 diputados al Congreso y 12 senadores. Tendrán que elegir entre cinco candidatos a la Presidencia de la Generalitat: repiten Ximo Puig en el PSPV-PSOE y Mónica Oltra en Compromís, mientras que en el PP debuta Isabel Bonig, en Ciudadanos Toni Cantó y en Podem, que concurre ahora en coalición con Esquerra Unida, Rubén Martínez Dalmau.

Para la jornada electoral se han preparado 101 millones de papeletas, 10 millones de sobres, 21.564 urnas y 6.044 cabinas de votación en los 2.223 colegios electorales de la Comunidad Valenciana, mientras que 9.311 agentes de los cuerpos de seguridad velarán por la normalidad en estos comicios.

El Senado, protagonista por su capacidad para volver a aplicar el artículo 155 en Catalunya

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya por parte del Senado hace que el resultado electoral del próximo 28 abril en esta Cámara tenga un interés nuevo, ya que si el próximo Gobierno quiere tomar medidas de intervención de la autonomía, necesitará que se las apruebe la mayoría absoluta de los senadores.

El Senado es cámara de segunda lectura de las leyes que aprueba el Congreso, que puede deshacer los cambios que introduzca y tiene el protagonismo en el proceso legislativo y de control al Gobierno. La Cámara Alta sólo es decisiva para que el Gobierno pueda aplicar el 155, porque necesita su autorización, así como para aprobar lo que se denomina "techo de gasto", los límites de gasto con los que el Gobierno tendrá que elaborar el Presupuesto del Estado. Si la mayoría del Senado es distinta a la del Gobierno, como ha ocurrido el actual Ejecutivo socialista, puede ser utilizada para dilatar tramitaciones, crear comisiones de investigación o endurecer el control al Gobierno, entre otras medidas, pero no tiene otra trascendencia legislativa. El PP ha tenido mayoría absoluta en las tres últimas legislaturas y está por ver si la revalidará en las próximas generales, dada la división de voto en el centro-derecha.

Los ciudadanos eligen el próximo 28 de abril a 208 de los 265 miembros del Senado de la nueva legislatura, ya que el resto son de designación autonómica (los designan los parlamentos regionales). En cada provincia, con excepción de las islas, de Ceuta y de Melilla, se elige a cuatro senadores mediante un sistema de listas abiertas, una libertad de elección que sin embargo no se utiliza.

Las primeras elecciones para personas con discapacidad

Un total de 100.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental votarán este domingo por primera vez, en cumplimiento de la nueva ley electoral, en unas elecciones que también cuentan con la novedad de un nuevo sistema de seguridad logístico para blindar la transmisión de datos. Para materializar esta reforma el Ministerio del Interior ha contado con colaboración de asociaciones representativas el colectivo, con las que prevé profundizar en esa colaboración para evaluar lo que se ha hecho. También se han puesto en marcha sistemas de votación accesible para personas con discapacidad visual y auditiva.



Más de 92.000 agentes velan por unas elecciones seguras

Más de 92.000 agentes de diferentes cuerpos policiales vigilarán este domingo el buen desarrollo de las elecciones generales en un dispositivo que ha llevado al Ministerio del Interior a reforzar las medidas antiterroristas del nivel 4 de alerta y poner en marcha un plan especial para impedir ciberataques.

Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, el operativo de seguridad para el 28A es muy similar al de las últimas elecciones generales de 2011, 2015 y 2016 y supondrá un despliegue de más 45.000 guardias civiles y casi 30.000 policías nacionales. A ellos se sumarán 13.300 agentes de las policías locales y unos 4.300 efectivos de los cuerpos autonómicos de la Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra y la de Canarias.