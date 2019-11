Los candidatos inician una atípica campaña electoral de una semana de duración en una jornada festiva. Este viernes se celebra un debate electoral en RTVE entre los portavoces parlamentarios de PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos, Vox, ERC y PNV.

Casado asegura que el PP es la "única alternativa" a un gobierno del PSOE con UP y partidos independentistas

El PSC ve "absurdo" que JxCat y ERC pidan aplazar un acto del rey en Catalunya



El presidente del Senado y candidato del PSC a esta cámara, Manuel Cruz, considera "absurdo y un poco ridículo" que ERC y JxCat hayan pedido a la Junta Electoral Provincial que aplace el acto del 4 de noviembre del rey Felipe VI en Barcelona hasta después del 10-N por "electoralista".

"Considerar electoralista el hecho de que el jefe del Estado pueda estar en alguna parte del territorio me parece directamente absurdo. El jefe del Estado puede viajar a cualquier punto", ha defendido, durante un acto de campaña en Sant Feliu de Guíxols (Girona), en el que le ha acompañado el número uno de los socialistas catalanes al Congreso por Girona, Marc Lamuà.

Ciudadanos plantea en su programa un aumento de la presencia policial frente a la inseguridad y reabrir comisarías

El programa de Ciudadanos defiende un aumento de la presencia policial en las calles para hacer frente a la delincuencia y que se vuelvan a abrir comisarías en zonas de alta inseguridad. El documento, aprobado el pasado lunes por el Consejo General del partido y dado a conocer este viernes, contiene un apartado titulado "Barrios seguros para que ninguna familia viva con miedo", donde se propone una "mayor presencia policial en las calles para combatir el aumento de la inseguridad.

"Aprobaremos un refuerzo de patrullas con más coordinación entre Administraciones en aquellas zonas urbanas o rurales en las que haya un alto índice de inseguridad o robos", dice el texto.

Los pactos postelectorales marcan la agenda política

Casado asegura que si es presidente del Gobierno irá a negociar con EEUU de "tú a tú"



El líder del PP, Pablo Casado, ha visitado el municipio riojano de Calahorra, donde ha anunciado que, si es presidente del Gobierno, viajará a EEUU para negociar que los aranceles no afecten a los productos agrícolas españoles como el vino, el aceite de oliva o los productos cárnicos.

El conservador ha cargado a su vez contra la inacción de Pedro Sánchez: “En vez de ir a negociar de tú a tú como ha hecho Francia y Alemania a decir que no es justo que afecten los aranceles … ¿cómo es posible que el Gobierno no haya dicho que no hay que ponerle impuestos al vino riojano?"

Casado ha asegurado que tiene un “compromiso con el campo” y que su partido peleará contra la despoblación. Ha definido al PP como un partido municipalista: “Hay pequeños municipios que tienen problemas, por eso nuestra estrategia pasa también por los servicios públicos”.

Sánchez pide a la JEC que lleve a la Fiscalía la campaña de desmovilización del voto de la izquierda



El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que lleve a la Fiscalía la campaña lanzada en redes que promueve la desmovilización entre la izquierda. El jefe del Ejecutivo ha atribuido al PP esta maniobra y les ha acusado "juego sucio".

Engañan, juegan sucio y atacan la verdad. El PP miente para desmovilizar a los progresistas. No quieren que votemos pero votaremos. Pedimos a la JEC que ponga en manos de la Fiscalía esta campaña sucia del PP y se llegue hasta el final caiga quien caiga.https://t.co/dcz1gPFqG2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 1, 2019

ERC también pide a la Junta Electoral aplazar el acto del rey en Barcelona



ERC ha presentado ante la Junta Electoral una solicitud para que el acto del rey previsto para el 4 de noviembre en Barcelona sea aplazado hasta después del 10-N, ya que considera que tiene una finalidad "electoralista" y busca beneficiar a las fuerzas "que se autoproclaman como constitucionalistas".

La solicitud de ERC fue presentada ayer ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, y en la misma se pide que ordene al rey, y a todos los miembros de la casa real, aplazar el acto convocado el día 4 en el Palacio de Congresos de Catalunya hasta la finalización del proceso electoral "para que éste se desarrolle de la forma más objetiva posible".

La Junta Electoral ordena a Colau despublicar una noticia sobre su gestión de la web del Ayuntamiento de Barcelona

La Junta Electoral de Zona ha ordenado al gobierno de Ada Colau que retire de la web del Ayuntamiento de Barcelona una noticia con referencias a la obra de su ejecutivo, al entender que contraviene la normativa electoral durante la campaña de las generales del 10-N.

La Junta estima la queja de JxCat y ordena en concreto la retirada de una noticia sobre los expedientes abiertos a una treintena de tiendas del entorno de Park Güell y de Casa Vicens por irregularidades en la venta de souvenires.



Pacma : "Queremos más derechos para las personas y un futuro para nuestro planeta"

El partido animalista Pacma ha lanzado un vídeo para la campaña electoral, en el que pide el voto "por una sociedad mejor". "Queremos más derechos para las personas y un futuro para nuestro planeta", afirman a través de Twitter.

PACMA es la única fuerza política que representa a quienes defendemos a los animales, queremos más derechos para las personas y un futuro para nuestro planeta.



🎥 ¡Comparte este vídeo para conseguir un lugar más justo para todos!



¡Únete a la #ReEvolución! VOTA PACMA. pic.twitter.com/FUK1Or5rNJ — PACMA (@PartidoPACMA) November 1, 2019

Echenique se compromete a eliminar un 90% de las casas de apuestas del país



El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Zaragoza, Pablo Echenique, se ha comprometido a eliminar un 90% de las casas de apuestas del país si su formación obtiene responsabilidades de gobierno, y a endurecer las condiciones de funcionamiento de las restantes.

Echenique ha hecho esta afirmación durante el transcurso de un debate celebrado en la sede de Unidas Podemos en la capital aragonesa sobre las casas de apuestas en la que ha participado la también candidata a la Cámara Baja por Zaragoza Marta Abengochea.

Ione Belarra asegura que Unidas Podemos es "la única garantía de que se pincha la burbuja del alquiler"

La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha asegurado que "la única garantía de que se pincha la burbuja del alquiler en nuestro país es que Unidas Podemos esté en el Gobierno".

"La vivienda es uno de los problemas más graves que sufre la gente de nuestro país y de Navarra, donde encontrar un piso de alquiler o incluso una habitación compartida a un precio razonable es ya misión imposible", ha criticado Belarra.

Rivera afirma que Cs es quien puede abrir "el cajón de las reformas" y cerrar el de la corrupción

Asens (ECP) critica las "renuncias" del PSOE

El diputado y candidato de ECP al Congreso por Barcelona, Jaume Asens, ha acusado al PSOE de construir "una pista de aterrizaje" para fondos de capital riesgo y lo acusado de renunciar a regular los precios del alquiler y plantar cara –ha dicho– a las inmobiliarias.

Lo ha declarado este viernes a los medios tras reunirse con vecinos de tres bloques de viviendas vinculados al fondo Optimum en Rubí (Barcelona), acompañado por la concejal de vivienda de Rubí, Ànnia García, y la número dos de ECP al Congreso por Barcelona, Aina Vidal.

JxCat pide a la Junta Electoral que posponga la visita del rey a Barcelona

JxCat ha pedido a la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona que requiera al Rey para que aplace su visita a la capital catalana el lunes, hasta después de las elecciones generales, para garantizar que el proceso electoral cumple "los principios de imparcialidad, objetividad, igualdad entre todos los actores y transparencia".

El documento, que JxCat presentó el jueves ante la JEP, hace referencia a la visita que tiene previsto realizar el lunes a Barcelona los reyes, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, para entregar los premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) 2019 en el Palau de Congressos de Catalunya.

Casado tacha a Sánchez de soberbio y ególatra: "Está reconociendo que van perdiendo"



La segunda parada del líder del PP, Pablo Casado, tras el arranque de campaña en Sevilla ha sido Vitoria, un lugar significativo para los populares ya que no consiguieron ningún escaño en la región el pasado 28 de abril y que ahora confían en recuperar.

Casado se presenta como la única alternativa al socialista. "Ya nadie lo niega, ni siquiera el CIS. Sánchez está ya está reconociendo que van perdiendo, ya está diciendo con quien quieren pactar, con esa forma soberbia, con esa egolatría. Según Tezanos iba a tener 370 escaños de 350. Hoy ya ha dicho que va a necesitar el apoyo de Podemos y que deberá apoyarse en los mismos socios de la moción de censura. Ese es el equipo de Sánchez, por eso no está haciendo nada en Catalunya, porque le debe el puesto a Junqueras, Torra y Otegi".

Sánchez quiere que la Fiscalía investigue la campaña para desmovilizar el voto de izquierdas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha instado este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) a que lleve a la Fiscalía la campaña para desmovilizar a las fuerzas de izquierda a través de Facebook, de la que acusa al PP, y de difusión de cartelería que favorecería a partidos de la derecha.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, en la que ha acusado al PP de mentir "para desmovilizar a los progresistas". "Engañan, juegan sucio y atacan la verdad", ha lamentado.

Abascal: "Estamos dispuestos a bloquear otra vez con tal que no gobierne PSOE"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este viernes que no acepta "lecciones" del PSOE ni de Pedro Sánchez y ha asegurado que su partido está dispuesto a "bloquear" una eventual investidura "otra vez con tal de que no gobiernen" los socialistas.

Rivera se presenta como el adalid contra la corrupción

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que su partido es el único que puede abrir "el cajón de las reformas" en España y cerrar el de la corrupción y las subidas "disparatadas" de gastos e impuestos.

En un acto electoral en Cádiz, donde se ha presentado el programa económico de Cs para las elecciones generales del 10 de noviembre, Rivera se ha referido a las diez grandes reformas que ha propuesto su partido y que están "guardadas en un cajón cerrado a cal y canto" por el PP y el PSOE.

Iglesias advierte a Sánchez de que el voto a Unidas Podemos es un "mandato sagrado" para formar Gobierno

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido este viernes al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que cada voto que reciba UP en las generales del 10N se convertirá en un "mandato sagrado" para formar parte del gobierno.

"A esos millones (de votantes) les digo: nosotros no vamos a regalar su voto, su voto es un mandato sagrado para estar en el Gobierno cambiando las cosas en este país", ha dicho Iglesias en su primer mitin de campaña celebrado en el Palacio de Congresos de Palma con más de un millar de asistentes, según la organización.

EH Bildu llama a la unión de los soberanistas para impedir que Sánchez "se eche en brazos de la derecha"

El cabeza de lista de EH Bildu por Vizcaya, Oskar Matute, ha llamado a la unión y el trabajo en común de los soberanistas para impulsar un "soberanismo fuerte" que impida que Pedro Sánchez y el PSOE "se echen en brazos de la derecha" y "tome el camino de la "tomar el camino de la contrarreforma antidemocrática".

Oskar Matute e Iñaki Ruiz de Pinedo, cabezas de lista de EH Bildu por Vizcaya y Álava, respectivamente, han participado este viernes por la mañana en el acto central de campaña de la coalición abertzale en Llodio (Álava).

Carolina Bescansa: "Competimos con la abstención de los votantes decepcionados"

La cabeza de lista de Más País por A Coruña al Congreso, Carolina Bescansa, considera que su formación desempeñará "un papel crucial" el 10-N y que el único rival serán los votantes "decepcionados" con los responsables políticos que no lograron formar gobierno tras los comicios celebrados el pasado 28 de abril.

"Competimos con la abstención, con todos los votantes que se han sentido decepcionados, porque después de haber construido una mayoría de progreso en las urnas esa mayoría de cambio no se ha transformado en un gobierno responsable", ha declarado Bescansa a los periodistas antes de participar en una ofrenda floral en el Panteón de Gallegos Ilustres.

Iglesias, contra Sánchez: "Parece que no se le da bien debatir y prefiere llevarse a los periodistas a Moncloa"

Pablo Iglesias cargó este viernes contra el candidato socialista y el presidente en funciones por no querer realizar más de un debate durante la campaña electoral. "Sánchez no quiere ir a los debates porque parece que no se le da bien debatir. Si usted es presidente y jefe de un partido tendrá que aprender a debatir porque le va en el sueldo, pero prefiere llevarse a los periodistas a la Moncloa hasta el punto vergonzoso de que la Junta Electoral Centra ha dicho que esto es impresentable".

El secretario general de Unidas Podemos Pablo Iglesias y el vicepresidente del Govern Balear Juan Pedro Yllanes en el mitin celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca. (EFE)

Iglesias estuvo este primer día en las Palmas. Allí también sostuvo su principal mensaje: "Hay un plan: que nosotros no podamos estar en el Gobierno", aseguró. Unidas Podemos pide el voto a la ciudadanía aseverando que son la única formación que pueden evitar un pacto entre el PSOE y el PP tras las elecciones bajo la excusa de Catalunya. Una información de Beatriz Asuar Gallego.

Page pide responder "cada pedrada a la Guardia Civil y la Policía" en Catalunya con votos para Sánchez

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente autonómico hace un llamamiento a los "españoles de corazón" para que apoyen en las urnas a su partido, al que ha calificado como "el mejor aliado" para el país.

Sánchez asegura que no habrá ninguna “gran coalición” con el PP

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este viernes en Vitoria que “no habrá ningún gobierno de coalición con el PP”, y dijo que esa posibilidad no la contempla en ningún caso.

Sánchez celebró un desayuno con militantes del PSE en Vitoria como inicio de una larga jornada de mítines que le llevarán también a Logroño y Navarra.

La entrevista a Pablo Iglesias en 'El Hormiguero', 'trending topic'

El secretario general de Podemos decidió abrir la campaña electoral en el programa 'El Hormiguero'. Como suele ser habitual cada vez que un político acude al programa de Pablo Motos, la entrevista a Iglesias estuvo preñada de cierta polémica cuando Iglesias criticó las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública. Pablo Motos le preguntó a Iglesias si mantendría sus críticas si tuviera un familiar con cáncer, a lo que Iglesias respondió: "Mi padre tuvo cáncer y mi suegro murió por cáncer. Y por eso limosnas nada, sanidad pública".

Motos: Sobre las donaciones de Amancio Ortega, si tuvieras un familiar con cáncer, ¿también te parecerían mal?

Iglesias: Mi padre tuvo cáncer y mi suegro murió por cáncer. Y por eso limosnas nada, sanidad pública.



Que alguien recoja al miserable de Pablo Motos.#PabloIglesiasEH pic.twitter.com/28UGv9ceYW — Jules (@eldivandeJules) October 31, 2019

Errejón inicia la campaña "con ganas de que España deje de estar bloqueada"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho esta noche en Sevilla que arranca la campaña electoral "con las ganas de que España deje de estar bloqueada".

En declaraciones a los periodistas en la capital andaluza, donde pegó los primeros carteles de la campaña, Errejón lamentó "el bloqueo absurdo que le ha dado una oportunidad inmerecida a los Casado y los Abascal".

Primer debate en TVE

La primera jornada de la campaña electoral está marcada por la celebración del primer debate electoral. Será por la noche en TVE. Las portavoces parlamentarias de PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos y los portavoces del resto de partidos se enfrentarán en un debate que se prevé intenso.

Sánchez abre la campaña prometiendo cambios en la ley para evitar despidos por bajas laborales justificadas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió el jueves a proteger al trabajador que falte a su puesto laboral de modo intermitente pero justificado tras una sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido en este caso y que el líder del PSOE ha tildado de "inaceptable". En un mitin ante 3.000 militantes y simpatizantes, según la organización, en el centro deportivo Pino Montano de Sevilla, Sánchez anunció que en cuanto consiga formar Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre propondrá un nuevo Estatuto de los Trabajadores.