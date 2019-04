España decide este domingo el rumbo político del país tras una legislatura marcada por la primera moción de censura que salió adelante en la historia de la democracia, la que colocó a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno y la que acabó con la hegemonía de Mariano Rajoy, precipitando una renovación en el PP, que ha girado hacia su vertiente más conservadora con Pablo Casado mientras daba aire a la ultradecha de Vox. Nada está claro en esta cita electoral, salvo que los cinco partidos estatales tendrán que sentarse a negociar un Gobierno en el que pueden ser determinantes los apoyos de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Tras una campaña polarizada y dos debates a cuatro no exentos de polémica, más de 36 millones de españoles eligen hoy a los 350 diputados que conforman el Congreso y a 208 senadores.

Lastra: “Va a ser una buena noche para este gran partido”

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, hizo una primera valoración sin preguntas de la jornada electoral, en la que destacó el alto índice de participación en las elecciones generales y vaticinó que “va a ser una buena noche para este gran partido”, dijo. Lastra quiso agradecer especialmente el trabajo de la militancia socialista y puso en valor la campaña en positivo y con propuestas que han hecho los socialistas. No quiso entrar a valorar las encuestas, pero sí quiso destacar que en todas ellas el PSOE aparece como el partido más votado, “pero hay que esperar al recuento”, dijo, informa Manuel Sánchez.

Primeros resultados oficiales: el PSOE logra 130 escaños; el PP, 70; Ciudadanos, 41; Podemos, 29; y Vox, 21

Ya tenemos los primeros resultados oficiales, con el 4,21% de los votos escrutados: el PSOE logra 130 escaños; el PP, 70; Ciudadanos, 41; Podemos, 29; Vox, 21; Y ERC, 15.

El PSOE gana con entre 114 y 121 escaños, según un sondeo de 'El Español'

El PSOE ganaría las encuestas con entre 114 y 121 escaños, según un sondeo publicado por El Español. El PP lograría entre 74 y 79 diputados; Ciudadanos, entre 50 y 56; Podemos, entre 44 y 50; y Vox entre 29 y 34.

Iglesias ya está en el cuartel general de Podemos para la noche electoral

Por cierto, que el secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, y la número dos, Irene Montero, han llegado pasadas las 20.30 horas al Teatro Goya (en Madrid), que se ha transformado como en las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016 en la sede electoral. Desde aquí, parte de la dirección y los principales líderes de la coalición -está el coordinador federal de IU y candidato al Congreso por Málaga, Alberto Garzón- seguirán el recuento de votos de los comicios celebrados este domingo.

Podemos celebra la alta participación: “Es un buen día para la democracia”

Noelia Vera ha celebrado ante los medios de comunicación la alta participación en estas elecciones: “Queremos compartir la alegría por la alta participación. Eran unas elecciones decisivas al futuro del país y nos alegran muchos estos datos. Es un día positivo para la democracia de este país. Están pasando muchas cosas y creo que la gente lo ha entendido”.



Tensión en Génova: no pensaban caer más de los 80 escaños

Tensión en el PP ante lo que pueda ocurrir esta noche. Los conservadores ya tenían asumido que será el peor resultado de su historia, pero el escenario puede complicarse todavía más si caen a los 80 escaños, como apuntan los trackings internos. Casado afronta su primera cita electoral desde que llegó a la presidencia del partido en julio de 2018. Desde la dirección consideran que éste ha hecho “todo lo que ha podido” y ya han preparado explicaciones para justificar la debacle del partido: “Este es un proyecto a largo plazo, el PP volverá a lo que fue”, informa Marta Monforte Jaén.

Villegas, optimista: "Creemos que podemos estar cerca de los 50 escaños"

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, también ha valorado de forma positiva el incremento de escaños que le dan las encuestas al partido naranja y la alta participación que se ha registrado durante la jornada, a falta de los datos definitivos: "Esas encuestas suponen un incremento. Estamos viendo que dan un incremento de alrededor del 50%. Somos prudentes, creemos que podemos estar cerca de los 50 escaños. Esto es una buena noticia para nosotros, pero lo vemos con prudencia. Veremos cómo avanza la noche, esto son solamente encuestas", informa Alexis Romero.

El peor resultado electoral de la historia del PP

El PP obtendría el peor resultado electoral de su historia, según la encuesta de GAD3, al obtener el 17,8% de los votos y entre 69 y 73 escaños. La fuerte caída en voto y en escaños que este sondeo atribuye al PP se explica en gran medida por la potente llegada de Vox al Congreso, pues podría desembarcar en la Cámara Baja con entre 35 y 50 diputados.

Compromís superaría en votos al PSPV pero los socialistas obtendrían más escaños, según un sondeo de la Cope

El sondeo electoral que ha publicado la Cadena Cope para las elecciones autonómicas valencianas vaticina que Compromís será la opción más votada con un 23,5% de los sufragios, por encima del PSPV-PSOE, que obtendría un 23%; aunque los socialistas tendrían más escaños. Así, los de Ximo Puig obtendrían entre 24 y 26 diputados en Les Corts y los de Mónica Oltra, entre 23 y 24.

De esta manera, estaría casi asegurada la reedición del Pacte del Botànic, según el sondeo de Cope, ya que la tercera pata del acuerdo, Podem, obtendría entre ocho y diez escaños, por lo que la suma de los tres partidos de izquierda tendría una horquilla de entre 55 y 60 escaños, con lo que mejorarían los resultados de 2015, cuando obtuvieron 55.

Por su parte, Ciudadanos quedaría en tercer lugar, con entre 17 y 18 escaños y un 16,5% de los sufragios, y el PPCV de Isabel Bonig caería hasta la cuarta plaza, con un 15% de los sufragios y 16 parlamentarios. El arco parlamentario valenciano lo completaría Vox que conseguiría entrar por primera vez en Les Corts con entre siete y ocho escaños, con un 8% de los votos.

El PSOE ganaría los comicios en Madrid con diez escaños; Vox entraría con entre cinco y seis diputados

El PSOE ganaría las elecciones generales en la Comunidad de Madrid, con el 26% de los votos y 10 escaños, mientras que Vox lograría representación parlamentaria, con un 14% de los sufragios de la circunscripción madrileña y entre 5 y 6 diputados, según un sondeo de GAD3 difundido en la página web de Telemadrid.

En segunda posición, se situaría el PP, con 8 escaños y un 22% de votos; Ciudadanos, sería tercero, con un 19% de los votos y 6 diputados, y Podemos, cuarto, con un 17% de los votos y entre 6 y 7 escaños. Vox sería quinto y entraría por primera vez en el Congreso de los Diputados, según encuesta realizada por GAD3. En la Comunidad de Madrid, se eligen 37 diputados, uno más que en las elecciones generales en 2016, en las que se impuso el PP, con 15 diputados, seguido de Podemos (8), PSOE (7) y Ciudadanos (6).

Esperando la llegada de Iglesias

Medios de comunicación y militantes esperan la llegada sobre esta hora al Teatro Goya de Madrid.

El PSOE lograría 9-10 escaños en Galicia y el PP sería segunda fuerza con 8

El PSdeG obtendría en Galicia entre 9 y 10 escaños en las elecciones generales que se han celebrado este domingo y sería la primera fuerza, por primera vez, por delante del PPdeG, que caería hasta los 8 diputados y sería la segunda fuerza, según el sondeo elaborado por GAD3 y difundido por la TVG.

Según este encuesta, encargada conjuntamente por RTVE y la Federación de Emisoras Autonómicas (Forta), la coalición entre Unidas Podemos En Común obtendría entre 2 y 3 escaños, mientras que Ciudadanos conseguiría dos escaños y Vox lograría un diputado.

Por provincias, el PSdeG obtendría tres actas en A Coruña, el PP lograría 2, Unidas Podemos 1, Ciudadanos 1 y Vox 1. En Pontevedra, el PSdeG lograría entre 2 y 3 escaños, el PP obtendría 2, Unidas Podemos En Común 1 y Ciudadanos 1. En Lugo y Ourense, PSdeG y PPdeG se repartirían las actas, con dos diputados cada fuerza en estas circunscripciones.

Díaz Ayuso: “Normalmente la alta participación beneficia al cambio"

“Normalmente la alta participación beneficia al cambio", han sido las palabras de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las puertas de Génova. Subraya que no cree las encuestas que pronostican la caída de los populares "porque no hay una encuesta igual". "Tengo mucha ilusión y esperanza de que las cosas cambien", ha asegurado, informa Marta Monforte Jaén.



Según el sondeo para RTVE y la Forta, ningún bloque obtiene mayoría para gobernar: la izquierda logra 166; la derecha, 162

Ninguno de los dos grandes bloques políticos lograría una mayoría suficiente para gobernar, ya que PSOE y Unidas Podemos sumarían un máximo de 166 escaños, a nueve de la mayoría absoluta, mientras que PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma se quedaría en 162 diputados. Los socialistas sí podrían alcanzar una mayoría absoluta para investir a Pedro Sánchez si sumara a los votos de Unidas Podemos el escaño de Compromís, los 14 que a lo sumo lograría ERC y los seis atribuidos por este muestreo al PNV, en total 187.

Se trata de una encuesta telefónica a partir de 12.000 entrevistas, de las que 7.000 se han realizado durante esta semana, hasta ayer, y las restantes practicadas desde el 12 de abril.

El PSOE habría ganado en Andalucía, según el sondeo de GAD3



El PSOE habría ganado las elecciones generales en Andalucía al obtener 24 diputados (de los 61 que se eligen en la comunidad autónoma), según un sondeo realizado por GAD3 para las televisiones públicas. El sondeo, hecho para Canal Sur, Forta y RTVE, otorga 24 diputados al PSOE, 11 al PP, 10 a Ciudadanos, entre 9 y 10 a VOX y entre 6 y 7 a Unidas Podemos. En las anteriores elecciones generales del 26 de junio de 2016, el PP ganó en Andalucía, la segunda vez que el partido conservador vencía en esta comunidad autónoma.

ERC ganaría en Catalunya seguida de PSC, según el sondeo de TV3

La candidatura de ERC ganaría en Catalunya con 13-14 escaños en el Congreso y el PSC sería la segunda fuerza con 12-13, según un sondeo de TV3. Les siguen los partidos En Comú Podem con 8 diputados, Cs (5), JxCat (5), PP (2) y entrarían por primera vez en el hemiciclo VOX (1) y Front Republicà (1).

En las elecciones de junio de 2016, EnComúPodem logró 12 diputados (24,53% de votos, ERC-CATSí 9 (18,18%), PSC-PSOE 7 (16,1%), CDC 8 (13,9%), PP 6 (13,36%), Cs 5 (10,94%) y VOX fue uno de los partidos que se quedó sin escaños (198 votos, 0,01%).

El sondeo de la Cope da ganador de las elecciones al PSOE con 111 escaños probables y el hundimiento del PP a 70

La encuesta para la cadena Cope de IMOP Insights otorga la victoria en las elecciones generales al PSOE con el 26,8% de los votos y 111 escaños probables, aunque deja abierta una horquilla de entre 105 y 120. En segundo lugar se situaría el PP, que perdería la mitad de su electorado, pasando del 33% que sacó en 2016 al 18,3%. El sondeo le da como más probable 70 escaños y una horquilla de 67 a 77.

Por su parte, Unidas Podemos se mantendría como tercera fuerza política aunque descendiendo al 16,8%, con una estimación de 54 escaños probables y una horquilla de 45 a 60. Ciudadanos subiría aproximadamente un punto respecto a las últimas generales, colocándose en el 14,2% y 43 escaños probables y una horquilla de 40 a 50 parlamentarios.

Vox, el partido de Santiago Abascal, hasta ahora extraparlamentario entraría en el Congreso de los Diputados con el 12,7% de los votos y 41 escaños probables y una horquilla de 35 a 50.

Sanchez llega a la sede y le gritan “traidor” desde el ventanal de Vox

Pedro Sanchez llegó a las ocho de la tarde a la sede del PSOE y desde la ventana de Vox situada en frente de la sede de Ferraz se escucharon gritos de “traidor”.

El PSOE había informado que Sanchez seguiría la jornada electoral desde la sede, pero finalmente ha decidido pasar el día en La Moncloa. También ha llegado a la sede de Ferraz la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informa Manuel Sánchez.

Encuesta de RTVE y Forta: El PSOE ganaría las elecciones con 121 escaños y Vox entra con fuerza

El PSOE ganaría las elecciones generales de hoy con un máximo de 121 escaños y el PP bajaría a 73 diputados, según una encuesta de GAD3 que concede a Ciudadanos 49 escaños como mucho, a Unidas Podemos 45 representantes y vaticina que Vox entrará en el Congreso con 38 escaños.

La encuesta, encargada conjuntamente por RTVE y la Federación de Emisoras Autonómicas (Forta), predice para ERC un resultado máximo de 14 escaños en la Cámara Baja, seis para el PNV, cinco para Junts per Catalunya, dos para EH-Bildu, otros dos para Navarra Suma (PP, UPN y Cs), uno para Compromís, otro para el Front Republicà y uno más iría a Coalición Canaria (CC).

Rivera, en la sede de Ciudadanos

Albert Rivera ya ha llegado a la sede de Ciudadanos. En este momento, se concentra en el edificio junto a los miembros del comité electoral del partido para seguir el escrutinio de los comicios tras el cierre de las urnas electorales, informa Alexis Romero.

Candidatos y medios esperan en las sedes el comienzo del escrutinio

PSOE: Pedro Sánchez sigue desde la cuarta planta de la sede del PSOE en Ferraz la jornada electoral, acompañado por varios miembro de su Ejecutiva y del Gobierno. La militancia socialista ya se concentra en los alrededores de la calle Ferraz, algo que no ocurría en las últimas elecciones. Hay absoluto convencimiento del triunfo electoral, cuya ausencia se siente en unos comicios estatales desde hace más de once años. Lo habitual es que a medida que avance la noche dejen entrar en la sede hasta cubrir el aforo. “La derecha está muy movilizada. Como nunca”, afirma una dirigente. El PSOE no comparecerá ante los medios hasta pasadas las 20:30 horas, para dar una primera impresión y valorar los datos de la participación, informa Manu Sánchez.

Colas para entrar en Ferraz! pic.twitter.com/0u8eYpuoiL — Manuel Sanchez (@ManuSanchezG) 28 de abril de 2019

PP: El Génova, cuartel general de los conservadores, hay acreditados 275 periodistas de 115 medios nacionales e internacionales, informa Marta Fonforte.

Ciudadanos: más de 140 medios de comunicación, nacionales y autonómicos, se han congregado en la sede nacional de Ciudadanos (Cs) en Madrid para cubrir los resultados de los comicios del 28-A. También cubrirán la noche electoral desde la sede de Cs más de 30 medios internacionales para dar cobertura a Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entre los asistentes a la noche electoral también se encuentran algunos de los 17 mil apoderados que se han encargado de dar apoyo a Ciudadanos en colegios electorales de toda España, informa Alexis Romero.

Unidas Podemos pasa la noche electoral en el Teatro Goya. Ya han empezado a llegar algunos de los dirigentes del partido, entre ellos Rafael Mayoral e Isabel Serra. Los líderes de cada formación aún están por llegar pero ya avanzan que afrontan la jornada con optimismo. La mayoría de medios de comunicación ya se encuentran en la sala de prensa esperando llegada. Según la organización hay unos 300 medios acreditados, informa Beatriz Asuar.

Vox: El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha llegado sobre las 17.00 horas de este domingo al hotel del centro de Madrid donde la cúpula de su partido seguirá el recuento electoral, según han informado fuentes de su formación. El líder de Vox está ya acompañado de su núcleo duro en el hotel Meliá Fénix de Madrid. Fuentes del partido han asegurado que siguen con optimismo la jornada electoral por las sensaciones que les están trasladando los apoderados ubicados en los colegios electorales. La dirección de Vox ha elegido para la noche electoral un hotel situado en el lugar que se ya se ha convertido en icono para el partido, la plaza de Colón, donde celebraron tanto la apertura como el cierre de campaña. El viernes, en el último acto en el que se podía pedir el voto, el partido logró llenar la plaza con más de 20.000 seguidores, según datos de la organización.

La participación se dispara en una Catalunya polarizada

El desafío independentistas y su respuesta política y judicial ha movilizado el electorado catalán. La participación ha aumentado un 17,8% respecto a las elecciones de 2016. Un 64,2% de los votantes habían ejercido su derecho a las 18.00 horas. Consulta aquí más datos en Catalunya.

La participación en las elecciones generales hasta las 18.00 horas se sitúa en el 60,76%, lo que supone 9,5 puntos más que en 2016. En las elecciones del 26 de junio de 2016 la participación a la misma hora fue del 51,21%. En total, hasta las 18.00 horas habían votado 21,12 millones de españoles, 3,4 millones más que en 2016, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.

Un apoderado de Vox acosa verbalmente a dos apoderadas de Ciudadanos en Badajoz

Vox ha retirado la credencial al apoderado que supuestamente ha proferido frases machistas y despectivas contra dos apoderadas de Ciudadanos en el colegio electoral ubicado en el instituto Bárbara de Braganza de Badajoz. En una nota, el partido de Santiago Abascal afirma que no admitirá "ni siquiera la sospecha de conductas o comentarios inapropiados", y que actuará "de manera contundente" ante cualquier indicio de conductas incívicas.

Vox realiza estas declaraciones después que Ciudadanos haya informado de que dos de sus apoderadas, de 21 y 22 años, han denunciado ante la Junta Electoral de Zona a este apoderado tras dirigirse a ellas con frases como "menudo bombón, mira lo que estás escondiendo ahí debajo, así me vienes provocando" o "ya que estáis a ver si me traéis una cervecita". La formación ultraderechista se compromete a abrir una investigación a este hombre "en el momento en que exista información oficial y detallada sobre lo ocurrido".

El PSOE denuncia que el diputado Diego Cañamero repartía votos de Podemos en El Coronil



Interventores del PSOE han denunciado que el diputado Diego Cañamero ha estado repartiendo votos de Unidas Podemos entre vecinos del municipio sevillano de El Coronil, a la entrada del único colegio electoral de la localidad, el centro educativo Mariana de la Calle, según han denunciado representantes del PSOE en las mesas electorales. Desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla confirmaron que la Guardia Civil ha retirado del local una mochila que contenía 20 sobres con papeletas para el Congreso y el Senado de Unidas Podemos, después de personarse allí tra sla denuncia de los socialistas. Sin embargo, se desconoce quién es el propietario, por lo que, a su juicio, no puede atribuirse a nadie un delito electoral.



Muere un hombre mientras votaba en San Sebastián

Un varón ha fallecido este domingo por causas naturales en San Sebastián en el colegio electoral al que había acudido a votar, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El suceso se ha producido este mediodía en el colegio electoral instalado en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco de la capital donostiarra. La víctima, que había acudido al centro a votar, ha recibido atención sanitaria pero ha fallecido en el lugar, al parecer, por causas naturales.



Loquillo, la sorpresa de muchos votantes

Es una incógnita quién será el candidato que podrá ser presidente del Gobierno tras las elecciones generales de este domingo, en las que durante toda la jornada es presidente, pero de una mesa electoral, el cantante Loquillo. El autor de Cadillac solitario" ha contado en Twitter que le ha tocado presidir una mesa y ha deseado una buena jornada a todos los votantes llamados a las urnas.

Errejón vota a Podemos

Los vecinos del campo de Moratalla (Murcia) se plantan a las urnas



En Benizar, Otos, Mazuza y Casa Requena, cuatro pequeñas poblaciones del campo de Moratalla (Murcia), con una población total de 1.270 personas y un censo de 868 electores, los vecinos se han plantado este domingo a la convocatoria de las urnas y han decidido no votar. El éxito de esta movilización ciudadana, adoptada hace unos días en asamblea, se sabrá a partir de las ocho de la tarde, hora del cierre de los colegios, pero a mediodía ya ha quedado claro que no hay ambiente electoral y que es un domingo cualquiera, con mercadillo de ropa, frutas y verduras en la calle y ningún movimiento en el salón social de Benizar, donde se han instalado las urnas.

Álvarez de Toledo denuncia que le han intentado impedir entrar en un colegio

Dos personas se han dirigido a Álvarez de Toledo para recriminarle que el día 1 de octubre de 2017 los "zurraron" y el hombre le acaba preguntando: "¿A que no te han pegado con porras por ir a votar?", a lo que la candidata popular ha respondido que el referéndum era ilegal. Tras varios intercambios verbales sobre si era ilegal o no, la mujer sostiene que la participación fue "altísima, más, seguramente, que la que habrá hoy", mientras Álvarez de Toledo se reafirma en que era ilegal.