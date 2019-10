El Gobierno afirma que Sánchez seguirá dando entrevistas desde La Moncloa

En la víspera de la pegada de carteles para las elecciones del 10-N y tras la última encuesta del CIS, los líderes políticos prosiguen sus actividades de precampaña y afinan su maquinaria. Este miércoles el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Pablo Casado, han acudido a Palma de Mallorca para celebrar actos preelectorales.

Así te hemos contado toda la actualidad política en la semana en la que arranca la campaña electoral.

Sánchez ve poca diferencia entre independentismo recalcitrante y ultraderecha



El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que "no hay muchas diferencias entre la ultraderecha en España y su discurso, y lo que dice el independentismo más recalcitrante", pues, en su opinión, ambos defienden una visión unívoca e irreal del pueblo al que dicen representar.

Twitter anuncia que prohibirá la "propaganda política pagada" en la red social a nivel global



El fundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, ha anunciado este miércoles la decisión de la empresa de poner fin a la publicación de "propaganda política pagada" en la red social a nivel global. "Creemos que el alcance del mensaje político debe ser ganado, no comprado", ha indicado, en una serie de mensajes en Twitter. "Un mensaje político gana alcance cuando la gente decide seguir una cuenta o 'retuitear'. Pagar para ese alcance acaba con esa decisión, forzando mensajes altamente optimizados y dirigidos sobre la gente", ha argumentado.



Abascal: "No va a haber Código Penal que nos pare"



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que su partido seguirá defendiendo sus ideas y "no va a haber Código Penal que nos pare". Abascal ha llenado esta noche de simpatizantes de Vox la sede de la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera (Cádiz), que han esperado su intervención escuchando, entre otras canciones, el himno de la Legión Soy el novio de la muerte.



Sánchez apela a la Catalunya que "no se resigna a sentirse extranjera en su tierra"

Interior refuerza desde este viernes la seguridad por la campaña electoral



El Ministerio del Interior ha ordenado mediante un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad que se refuercen desde este viernes, día 1, las medidas de vigilancia dentro del Nivel 4 de alerta antiterrorista por el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

De acuerdo al análisis de los expertos reunidos este miércoles en la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, el Ministerio del Interior ordena que se mantenga el Nivel 4 de Alerta, que permanece inalterado desde junio de 2015, unido a un "reforzamiento de especial intensidad".



El Gobierno afirma que Sánchez seguirá dando entrevistas desde La Moncloa

El Gobierno presentará alegaciones al expediente abierto por la Junta Electoral al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber empleado recursos de Moncloa para una entrevista electoral y ha avanzando que en el futuro cuidará la "escenografía" para evitar nuevas sanciones. Fuentes del Gobierno han asegurado que la JEC permite que el presidente del Gobierno, como hicieron sus predecesores, realice entrevistas en el Palacio de la Moncloa.

Varios centenares de personas protestan en el mitin de Sánchez en Viladecans

Varios centenares de personas se han concentrado este martes ante el edifico ferial Cúbic de Viladecans (Barcelona) en contra de la presencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que participaba en un acto preelectoral.

El acto de protesta había sido convocado a través de las redes sociales por el grupo independentista Pícnic per la República y los manifestantes llevaban silbatos y pancartas con el lema de la convocatoria, "Sit and Talk" y el rostro del presidente en funciones, y han gritado, "Pedro Sánchez no eres bienvenido".

PP, Cs y Podemos destacan la gravedad del expediente abierto a Sánchez



El PP y Unidas Podemos han destacado este miércoles la gravedad del expediente abierto por la Junta Electoral Central (JEC) al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por emplear recursos públicos del Palacio de la Moncloa para una entrevista electoral en una televisión.

PSOE, Cs y Unidas Podemos aceptan firmar un pacto por la ciencia previamente elaborado por la comunidad científica

El PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos han aceptado firmar un Pacto por la Ciencia previamente elaborado por la comunidad científica española, representada en la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Así lo han manifestado este miércoles los representantes políticos de estos tres partidos en un debate celebrado en Madrid en el que han expuesto sus posiciones sobre ciencia y políticas científicas.

La Junta Electoral abre expediente a Sánchez y a Celaá por hacer campaña desde la Moncloa

La Junta Electoral Central ha acortdado abrir sendos expedientes sancionadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ministra Portavoz Isabel Celaá, por vulnerar la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral.

A Sánchez se le achaca haber utilizado medios públicos como las dependencias del Palacio de la Moncloa y la página web de presidencia para una entrevista que concedió a La Sexta. En cuanto a Celaá se le abre expediente por hacer electoralismo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros al presentar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Para más información, pinche aquí.

La España rural pide al futuro Gobierno un pacto de Estado y políticas reales



A pocos días para la celebración de las elecciones, representantes de la España vaciada han pedido al Gobierno que salga de esos comicios la puesta en marcha de un gran pacto de Estado, que permita poner fin al reto demográfico y a los problemas de las zonas rurales del país.

En un encuentro en Madrid, con motivo de la presentación de la III Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural (Presura), que se celebrará del 8 al 10 de noviembre en Soria, miembros de diferentes colectivos contra la despoblación han subrayado la importancia de que ese pacto de Estado "sea una realidad", así como la elaboración de políticas transversales para los pueblos más deprimidos.



Los políticos apuran la precampaña electoral

Sánchez y Casado abrirán la campaña en Sevilla, Rivera en Cádiz, Abascal en Hospitalet y Podemos en Madrid

Los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno han elegido Andalucía para el arranque de campaña electoral. Así, el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de los conservadores, Pablo Casado, han organizado actos en Sevilla, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, estará en Cádiz.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, se desplazará a Hospitalet (Barcelona) mientras que Unidas Podemos prepara un acto en Madrid en el que intervendrá su portavoz en el Congreso, Irene Montero. También el candidato de Mas País ha optado por Sevilla para la tradicional pegada de carteles.

Cs cuela en la campaña el embarazo de Inés Arrimadas con un mensaje en su sede

La fachada de la sede de Cs con un mensaje felicitando a Inés Arrimadas por el anuncio de su embarazo. / EFE - CIUDADANOS

Ciudadanos ha decidido estrenar la pantalla gigante que han instalado en su sede nacional con un breve mensaje dedicado a su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, que ayer hizo público su embarazo: "Felicidades Inés", reza el texto, acompañado de dos emoticonos, un primer mensaje que cuela de lleno su embarazo en la campaña electoral.

Preguntado al respecto en el foro ABC, el candidato de Ciudadanos se ha mostrado visiblemente sorprendido por la noticia, aunque rápidamente ha alegado: "Felicito a Irene Montero y a Pablo Iglesias, ¿cómo no voy a felicitar a Inés Arrimadas que es mi amiga? ¿Les parece mal también eso? Aprovecho para decir que Inés será una gran mamá", ha zanjado. Según han desvelado fuentes de la dirección naranja la pantalla será utilizada a diario durante la campaña para lanzar mensajes y consignas del partido, además de lemas, fotografías y vídeos.

Informa Marta Monforte Jaén.

Rivera: "El mayor periodo de tranquilidad que hemos los últimos tres años ha sido con la aplicación del 155"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a defender la aplicación del 155 como medida estrella para zanjar las protestas y devolver el Estado a Catalunya: "El mayor periodo de tranquilidad que hemos los últimos tres años ha sido con la aplicación del 155" ha asegurado el dirigente naranja, aunque ha querido dejar claro que no es él "el mayor fan de Rajoy".

En preguntas de este medio sobre otras vías para rebajar el conflicto en Catalunya tras la sentencia del procés ha asegurado que "no hay un conflicto, hay una ruptura de convivencia", subrayando que lo que actualmente hay "una insurrección de los poderosos". "Solo propongo que seamos moderados... ¿qué vamos a hacer, negociar con los que cortan carreteras?"

Rivera también ha cargado contra el PSC, criticando que hayan surgido voces en contra a la decisión del PSOE de prescindir de la plurinacionalidad en su programa. El catalán considera que Iceta es el que "manda en todo el PSOE". "Con las recetas de Iceta no vamos a ningún sitio, tiene que ser con la ley en la mano", ha afirmado.

Una información de nuestra compañera Marta Monforte Jaén.

Iglesias no prevé acudir a la pegada de carteles este jueves porque estará en 'El Hormiguero'



El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, no acudirá en principio a la pegada de carteles que abrirá su campaña del 10-N y cederá el protagonismo a la portavoz parlamentaria y número dos por Madrid, Irene Montero, ya que él estará en el programa de televisión El Hormiguero.

Casado, a Sánchez: "La plurinacionalidad no existe, solo hay una nación española"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de "volver a la agenda" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al plantear la plurinacionalidad de España. Tras asegurar que eso "no existe", le ha pedido que aclare si está "poniendo en duda" la nación española.

Casado ha afirmado que Sánchez, por "presiones" del PSC ha tenido que "rectificar" su propio programa electoral para decir que está a favor de la plurinacionalidad y le ha preguntado si "tanto manda" el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El candidato por el Partido Popular a las elecciones generales, Pablo Casado, en un acto en Palma. / EFE - ATIENZA

Montero: "No hay sillón que pueda comprar a una candidata de UP"

La Audiencia Nacional pide cerrar la App de Tsunami Democràtic porque impulsa "ataques terroristas"

La Audiencia Nacional ha solicitado a la plataforma digital GitHub retirar el repositorio de la aplicación móvil (App) del movimiento independentista Tsunami Democràtic porque "impulsa la comisión de ataques terroristas", aunque la App sigue funcionando este miércoles.

Arrimadas intensificará su presencia en Catalunya durante la campaña



La candidata de Ciudadanos por Barcelona a las elecciones generales, Inés Arrimadas, intensificará su presencia en Catalunya durante la campaña, con al menos cuatro actos, a diferencia de los comicios de abril, en los que se prodigó poco en esta comunidad.

Sánchez apela al voto de los indecisos: "Un último esfuerzo"

Más País denuncia ante la Junta Electoral la campaña opaca que pide la abstención de la izquierda

Más País denuncia ante la Junta Electoral una campaña opaca que pide la abstención de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos. El diario.es desveló este miércoles que una campaña difunde anuncios y carteles contra los dos dirigentes de ambos partidos. La página en la que tiene su origen esta campaña también difunde mensajes en apoyo a el líder de Más País, Íñigo Errejón, pero el partido se desvinculó totalmente de esto y el promotor de la campaña está a sueldo de un gurú electoral de Pablo Casado.

Por esto el líder de Más País ha denunciado esta práctica asegurando que el PP sabe que son "el antídoto de la desmovilización" y denunciando que los conservadores solo saben "funcionar como una mafia".

Hemos denuncado ante la JEC esta práctica.

El PP sabe que somos el antídoto de la desmovilización.

El PP solo sabe funcionar como una mafia.

La mafia sabe que nos tiene enfrente.

Nosotros sabemos que tenemos a la mafia enfrente. — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 30, 2019

Sánchez asume que PP o Cs le pongan condiciones para abstenerse, porque las cosas "no son gratis"

"Entiendo perfectamente que me planteen algunas cuestiones para la abstención, sé que las cosas no son gratis, sé perfectamente de que estamos hablando", ha admitido Sánchez en la entrevista en Antena 3.

Sobre si ofrecerá una coalición a Unidas Podemos si ambas formaciones suman mayoría absoluta en el Congreso, como apunta la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el presidente ha insistido en "las diferencias de fondo" con los de Pablo Iglesias. "Es evidente que tenemos una discrepancia de fondo con Pablo Iglesias y Unidas Podemos", ha señalado, poniendo de ejemplo la posición del partido 'morado' en Catalunya.

El PP exige a Sánchez "lealtad" a la Constitución

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a demostrar su "lealtad" con los constitucionalistas "rompiendo" los acuerdos que tienen los socialistas con los independentistas en ayuntamientos catalanes y en la Diputación de Barcelona. A su entender, no puede mantener un "doble juego de lealtades" sino "elegir con quién está".

Sánchez defiende armonizar impuestos y acabar con el 'dumping' fiscal de Madrid

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha abogado este miércoles por impulsar una armonización del pago de impuestos en España y acabar con "dumping" (competencia desleal) fiscales como el de Madrid, que abre un "agujero" e influye en la despoblación de otros territorios.

En una entrevista en Antena 3, Sánchez ha señalado que la Comunidad de Madrid tiene la fiscalidad que tiene -más baja que otras- porque puede permitírselo por el "efecto capitalidad" y el hecho de que en esta región se instalen las principales corporaciones. Por eso Madrid ha continuado, tiene la fiscalidad que tiene y se puede "permitir el lujo" de suprimir el impuesto de sucesiones o el de donaciones, y eso "beneficia sobre todo, a los grandes patrimonios" pero "no a la clase media y trabajadora de este país".

El PNV cree que Sánchez "está centrando al PSOE para poder mirar a derecha y a izquierdas"

Andoni Ortuzar, presidente del EBB del PNV, cree que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, "está centrando" a su partido para "poder mirar a derecha y a izquierdas" tras las elecciones generales del 10 de noviembre

El presidente del PP vasco asegura que su partido ofrecerá acuerdos al PSOE tras las elecciones generales

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que su partido ofrecerá acuerdos al PSOE tras las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, en caso de que no obtenga la victoria.

Errejón defiende una prestación universal por hijo de 100 euros al mes

El candidato de Más País ha asegurado en una entrevista en el programa de Ana Rosa que en España que "los impuestos a las familias trabajadoras y clases medias ya están bien, habrá que subírselos a las personas más ricas. Quien sostiene el esfuerzo fiscal son las familias".

"Queremos que haya una prestación universal por hijo a cargo de 100 € al mes. Para que crear una familia no sea un deporte de riesgo, especialmente en las familias monomarentales” @ierrejon #ErrejónAR pic.twitter.com/uGE2ASQg6S — Más País (@MasPais_Es) October 30, 2019

Sánchez pide una gran movilización

En la misma entrevista, Sánchez indico que su objetivo es que haya un Gobierno estable en España, por ello pidió una gran movilización: "Si no queremos votar en los próximos cuatro años, hay que votar el próximo 10 de noviembre", afirmó.

🔴 @sanchezcastejon en #CafeSánchezESP hablando de la importancia de que el próximo #10N rompamos el muro de bloqueo y tengamos un gobierno fuerte y estable para responder a los retos y los desafíos que tenemos por delante.#AhoraSí Presidente 👍🌹🌹 pic.twitter.com/5M3nRHwCNj — jota eme/❤️ (@jmaryli) October 30, 2019

El candidato socialista hizo también un llamamiento a los ciudadanos para que piensen qué hacen determinadas formaciones políticas con su voto, y recordó el bloqueo de Unidas Podemos y de Ciudadanos para que haya Gobierno.

Sánchez rectifica y dice ahora que el programa del PSOE sí incluirá las declaraciones de Granada y Barcelona

En una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rectificado sí incluirá la Declaración de Granada y también la de Barcelona, dos documentos aprobados por el PSOE que apuestan por la España plurinacional y el federalismos, y que no figuraban en un borrador del programa electoral que se conoció el martes. Sánchez ha justificado este cambio afirmando que dicho documento era un borrador y no el programa definitivo del PSOE, que se aprobará este miércoles en el Comité Electoral.

Sánchez insistió en que el PSOE mantiene las mismas posiciones sobre Catalunya: ley y diálogo; y reiteró que el Independentismo ha fracasado, "y ha ganado en radicalidad, porque ha perdido en movilización".

Una información de Manuel Sanchez.

Rufián apunta que una ley de amnistía y un referéndum son propuestas, "no una línea roja"

En una entrevista, el candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha defendido este miércoles una ley de amnistía y un referéndum para Cataluña, pero ha dicho que son reclamaciones que no suponen una soga al cuello: "Son propuestas, no una línea roja, no son condiciones". Además, cree que existe un problema histórico con Mossos y que su partido debería gestionar "algún día" la Consellería de Interior de la Generalitat.

Sánchez y Casado se van a Palma de Mallorca

Juntos pero no revueltos. El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Pablo Casado, coincidirán este miércoles en Palma con sendos actos de precampaña para las elecciones generales del 10 de noviembre. El primero dará un mitin a las 13.00 horas en la plaza Sant Jeroni Palma; el segundo ntervendrá en un acto que empezará a las 12.15 horas en el espacio Francesc Quetglas, situado en la carretera de Manacor.

La visita de los dos líderes políticos se produce un día después de la publicación de la macroencuesta electoral del CIS, que vuelve a dar la victoria al PSOE en Baleares.