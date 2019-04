España amanece asimilando los resultados de las elecciones generales que se celebraron este domingo y que dejaron al PSOE como gran triunfador. El partido liderado por Pedro Sánchez obtuvo 123 escaños, recuperando el liderazgo en la escena estatal. Mientras, el PP consumó su debacle y se hundió hasta los 66 diputados. Mientras, Ciudadanos mejoró notablemente sus anteriores resultados y ascendió hasta los 57 asientos mientras que Unidas Podemos se quedó con 42. La gran novedad que dejan estos comicios es la irrupción de la ultraderecha, encarnada en Vox, en el Congreso con 24 escaños.

En Catalunya, entre los partidos independentistas ERC superó con claridad a JxCat: 15 escaños por 7. En Euskadi, el PNV sacó 6 diputados y Bildu 4. El hemiciclo lo completan dos diputados de Coalición Canaria, otros dos de NA+ (Navarra suma), uno del Partido Regionalista de Cantabria, el de Miguel Ángel Revilla, y uno de Compormís 2019.

A partir de aquí se abre un periodo en el que unos, los socialistas, deberán comenzar a buscar apoyos para lograr investir a Pedro Sánchez como presidente, y otros tendrán que asimilar el batacazo electoral con una profunda reflexión. Hoy es el día de la resaca, de las reacciones un poco más sosegadas que las pronunciadas anoche y de los análisis de los escenarios que pueden provocar estos resultados. A partir de aquí te contamos todo lo que acontezca en esta jornada postelectoral:

Narbona no descarta que el PSOE gobierne en minoría

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha afirmado que su partido no descarta gobernar en minoría tras los 123 escaños obtenidos, si bien ha apuntado que "no hay ninguna prisa" a la hora de tomar decisiones sobre las posibles opciones. En una entrevista en RNE, Narbona ha subrayado que España necesita "un gobierno fuerte" y "un horizonte de estabilidad" para acometer los desafíos que hay por delante. "No cabe descartar en estos momentos ninguna opción. No hay ninguna prisa en el sentido de tomar ni hoy, ni mañana, ninguna decisión", ha dicho la dirigente.