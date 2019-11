La jornada del lunes trae consigo una intensa campaña electoral, que se culminará con el debate a cinco por la noche. Durante estos días, los candidatos tratarán de atraer el voto de los indecisos, que serán clave a la hora de poder desbloquear el país, ya que, según algunos sondeos, se sitúan en el 35%.

Marlaska recuerda a ERC que la amnistía "no está reconocida" en el ordenamiento jurídico español



El ministro de Interior en funciones y candidato del PSOE al Congreso por Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este lunes a ERC que la amnistía "no está reconocida" en el ordenamiento jurídico español y ha recalcado que la prioridad debe ser resolver el "problema de convivencia" que existe en este momento en Catalunya.

Revilla y los candidatos del PRC, retenidos por un desprendimiento en el Desfiladero de la Hermida

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y los cabezas de lista del PRC al Congreso y al Senado en las elecciones de este 10N, José María Mazón y Fernando Fernández, han estado retenidos durante una hora en el Desfiladero de la Hermida (N-621) por un desprendimiento de tierra, según informa El Diario de Cantabria.

Solana (Geroa Bai) y Esteban (PNV) denuncian un mensaje amenazante en Twitter

La candidata de Geroa Bai al Congreso, María Solana, y el número del PNV por Bizkaia, Aitor Esteban, han denunciado a través de Twitter la publicación de un mensaje amenazante contra ambos, en el que el usuario @Feralvamar acompaña la frase “voto útil” con imágenes de un arma disparando en cámara lenta.

“En tres días he tenido respuestas más o menos faltonas desde perfiles (la mayoría anónimos) de gente que apoya a Vox y/o retuitea a este partido. Esto ya es otra cosa…”, escribió Solana. Por su parte, Esteban advirtió que se trata de “un claro ejemplo del odio que Vox está alimentando” y se preguntó si “ningún partido va a decir nada”.

Esto es lo que hay. Etiquetándonos tanto a mí como a @solanarana . ¿Nadie, ningún partido va a decir nada? Un claro ejemplo del odio que @vox_es está alimentando. https://t.co/9BBolmg546 — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) November 4, 2019

ERC participará en las movilizaciones contra la visita del rey a Barcelona

ERC participará en las movilizaciones que hay previstas este lunes contra la visita del rey Felipe VI a Barcelona, donde presidirá la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGI). Fuentes del partido han explicado que a la concentración ante el Palau de Congresos de Catalunya, donde se celebra el acto con el rey, asistirán la número dos de la lista por Barcelona al Congreso, Carolina Telechea; el número tres, Joan Josep Nuet, y la número cuatro, Maria Dantas.

Más País publica un vídeo de Carmena y Errejón: la exalcaldesa entra en la campaña

Más País publicó este lunes un vídeo en el que aparecen Manuela Carmena e Íñigo Errejón llamando a la gente para "contarles las razones" por las que el partido se presenta a las elecciones. En el vídeo aparecen ambos junto a otros "voluntarios" que participan en la iniciativa de Más Llamada. Los dos se centran en explicar la situación política y las medidas que quieren llevar a cabo. Sin embargo, en los guiones que difundió el partido a los voluntarios a través de la página web no se dan estas indicaciones ya que se limitan a pedir asistencia a actos y donaciones.

Manuela Carmena ha tenido un perfil bajo en la precampaña de Más País, pero una vez que ha comenzado la campaña se está implicando más. Además de este vídeo, el sábado apoyó a Errejón durante una entrevista en 'La Sexta Noche', este martes participará en un mitin en Bilbao y el viernes estará en el cierre de campaña.



Díaz Ayuso asegura que es el momento de una coalición de derechas para frenar a la "dictadura continua"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes en una entrevista en Esradio que es el momento de ofrecer de nuevo la coalición España Suma a Ciudadanos y Vox para hacer frente a la "dictadura continua" que se está viviendo en la actualidad.

Marlaska cree que "la lealtad institucional" de Casado "está muy lejos de ser la mínima exigible"

El ministro de Interior en funciones y candidato del PSOE al Congreso, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que "la lealtad institucional" del candidato del PP a las elecciones generales, Pablo Casado, "está muy lejos de ser la mínima exigible" tras sus afirmaciones en el sentido de que al presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, "le interesaba que hubiera violencia en Catalunya para aparecer como el de la porra envuelto en la bandera".

Monasterio critica que Sánchez no "ponga orden" en Catalunya, donde los "terroristas" han tomado las calles

La presidenta de la Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no se esté encargando de "poner orden" en Catalunya, donde han tomado las "calles" los "enemigos de la libertad y los totalitarios y, en este caso, los CDR y los terroristas, lo que no se puede permitir en España".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Monasterio ha denunciado que parece que la única función de Pedro Sánchez "es exhumar a Franco" y, en cambio, no se están encargando de poner orden en Cataluña, que es la prioridad que ahora mismo tienen todos los españoles.

Cs denuncia ante la Junta Electoral Centra la acampada de la plaza Universidad de Barcelona

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha explicado que han presentado este lunes una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) por la acampada de la plaza de Universitat de Barcelona: "Están impidiendo que el resto de partidos podamos utilizar uno de los espacios habilitados para hacer campaña".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en la misma plaza Universitat, acompañada del presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, la diputada en el Parlament Sonia Sierra y la candidata al Congreso Carina Mejías, donde un centenar de estudiantes acampados ha protestado durante su acto electoral.

Podemos estudia denunciar ante la Junta Electoral el acto de Vox ante un centro de menores extranjeros

Podemos Andalucía ha informado de que está estudiando la posibilidad de denunciar ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) el acto de campaña que ha convocado Vox este lunes en Sevilla a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados (menas).

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha explicado que el equipo jurídico de la formación morada está estudiando qué acciones emprender contra el referido acto, entre ellas, "pedir a la Junta Electoral que evite la emisión de una convocatoria que vulnera a todas luces la protección de los menores".

Esteban ofrece al PSOE sus votos si son necesarios para dar "cierta estabilidad"

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban, ha afirmado que si el PSOE necesitase los votos de PNV para dar "una cierta estabilidad" en el Estado, ahí estarán, pero ha advertido de que la "guía" del PNV pasa por "la agenda vasca, defensa del autogobierno y bienestar de la ciudadanía que también implica el Concierto Económico y que las infraestructuras debidas por el Estado se hagan".

Tras lamentar que en la presente campaña electoral "no se está hablando ni de economía ni de sociedad ni de soluciones al problema territorial", ha lamentado que, por contra, se trata de una campaña de "reproches" en la que se "utilice una vez más Catalunya y Euskadi como arma arrojadiza pero no para aportar soluciones, sino para darse cacharrazos entre los partidos estatales".

Tres sondeos dan la victoria a la derecha gracias a Vox y dos a la izquierda



El bloque de derechas formado por el PP, Ciudadanos y Vox ganaría las próximas elecciones del 10 de noviembre, según los sondeos que publican este lunes los periódicos ABC, La Razón y El Español, si bien los de El Mundo e Infolibre darían la victoria a las izquierdas, PSOE, Unidas Podemos y Más País.

Las encuestas de este lunes son las últimas que se pueden divulgar antes de las elecciones del domingo. Según los resultados de estos sondeos, ninguno de los dos bloques obtendría la mayoría absoluta para gobernar (176 parlamentarios).

Pastor niega un PP más duro por Vox: "Estamos donde hemos estado siempre"



La número dos de la lista del PP por Madrid, Ana Pastor, ha declarado que el PP va a mantener el mismo discurso ideológico sin que la subida de Vox anticipada por las encuestas vaya a suponer un endurecimiento de sus posiciones: "Nosotros estamos donde hemos estado siempre".



Mayoral espera que en el debate de este lunes se hable de "las condiciones de vida de la gente"

El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Madrid, Rafael Mayoral, espera que en el debate a cinco se hable de "las condiciones de vida de la gente". "Creemos que en este debate se tiene que hablar de cómo acabar con la precariedad, de cómo acabar con el proceso de desindustrialización de este país, de cómo generar un vector verde de reindustrialización", ha manifestado.

Vox rebaja las expectativas electorales aunque cree que sacará buen resultado

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su partido espera "crecer" en las elecciones generales del próximo domingo, aunque ha alertado de que les perjudiquen "expectativas inalcanzables" .

"No nos creemos las encuestas, ni las que decían que nunca saldríamos, ni las que apuntan que nos comemos el mundo. Estamos creciendo y vamos a tener buen resultado, seguramente no lo que dicen las encuestas hoy", ha admitido.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en un acto de Vox en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

Delgado avisa de que la violencia el 10N puede ser delito electoral muy grave

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha advertido hoy lunes de que los actos de violencia o el entorpecimiento de los comicios, durante la jornada de reflexión o el día de las elecciones, pueden ser constitutivos de "delito electoral, y además muy grave".

"Que estos días pasen sin ningún tipo de violencia ni entorpecimiento a las elecciones, ni a la jornada de reflexión ni al propio día de las elecciones. Cualquier otra cosa puede ser constitutiva de delito electoral y además muy grave", ha advertido la ministra en funciones.



El PSOE urge a Torra a garantizar la seguridad esta "intensa semana"



La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha urgido a Quim Torra a acabar "de una vez por todas" con la violencia en Catalunya y a garantizar la seguridad de todos los catalanes esta "intensa semana", que arranca con la presencia del rey en Barcelona y termina con las elecciones del 10N.



PP vasco denuncia que el PNV sí se saluda con Bildu que sigue sin condenar al terrorismo

La cabeza de lista del PP al Congreso por Álava, Mari Mar Blanco, ha recordado que son los tribunales los que "ilegalizan" partidos políticos, pero ha criticado la actitud del PNV que "no tienen ningún problema en saludar a otras opciones como EH Bildu que a día de hoy sigue sin condenar el terrorismo".

La cabeza de lista al Congreso del PP por Bizkaia, Beatriz Fanjul; el presidente del PP, Pablo Casado; la cabeza de lista del PP al Congreso por Álava, Mari Mar Blanco, y el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, en un acto electoral en Vitoria (Euskadi).

Arrimadas insiste en aplicar un nuevo 155 y el cese "inmediato" del presidente de la Generalitat

La candidata de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, ha insistido en Catalunya Ràdio que la receta para acabar con el proceso independentista y sus "ticts totalitarios" pasa por la aplicación de un nuevo 155 y el cese "inmediato" del presidente de la Generalitat.

Además, defiende la necesidad de poner al frente de Catalunya a un gobierno que gestione los problemas socioeconómicos, que debería ser consensuado por los tres partidos constitucionalistas -PSOE, PP y Cs- en el Senado.

Vox insiste en ilegalizar a partidos que no creen en la unidad de España

Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, ha recalcado que su partido "hará todos los esfuerzos" para situar fuera de la ley a los partidos que no crean en la unidad de España. "No tiene sentido que se permita jugar en el terreno del parlamento a quienes no creen en la unidad nacional", ha añadido.

Errejón asegura que Más País estará por encima de 15 escaños

El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha asegurado este lunes que su formación tendrá "más de 15 escaños". Además ha afirmado que cree que habrá una "mayoría progresista".

No obstante, según la última macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Más País obtendría entre 3 ó 4 escaños en los comicios.

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Más País, Íñigo Errejón, y el número uno de la lista de Asturias y uno de sus 'gurús' económicos, Segundo González en un mitin de precamaña / Más País

Teresa Rodríguez exige que la Junta no permita un acto de Vox ante un centro de 'menas'

La coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha exigido a la Junta de Andalucía que "tome medidas y no permita" celebrar el acto de campaña de Vox convocado este lunes en Sevilla a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados.

"Los menores extranjeros no acompañados que viven en Andalucía son nuestros niños y niñas, están bajo la tutela de la Junta y exigimos a Vox que saque sus manos de encima de nuestros niños y niñas y que deje de señalarlos con el dedo", ha defendido.

Urkullu advierte sobre la amenaza que representa "una derecha extrema y extremada"

Informa Danilo Albin.

El lehendakari Iñigo Urkullu ha mostrado su malestar ante las declaraciones formuladas por los principales dirigentes de Vox, que no han ocultado sus deseos de ilegalizar al PNV. En una respuesta de carácter institucional dada a conocer a través de su cuenta en Facebook, el mandatario vasco se dirige directamente al líder ultraderechista Santiago Abascal para preguntarle "si alguna vez renunció a los acuerdos con el PNV cuando los necesitó y los apoyó siendo él miembro destacado del PP".

Tras criticar el "empeño ilegalizador" y advertir sobre el carácter "intolerante e intolerable" de esas amenazas, Urkullu recuerda que cuando se aprobó la Ley de Partidos ya habían advertido “que en su Preámbulo se hacía más veces mención a EAJ-PNV y EA que a ETA, y que sospechábamos que el objetivo algún día sería la ilegalización del nacionalismo democrático”.



"Son numerosas las pruebas de falta de sentido de la democracia y de la justicia que Vox ha venido demostrando para que la preocupación social y política de involución al totalitarismo cuaje como una amenaza real”, destaca el lehendakari, quien subraya que “frente a esta amenaza que representa una derecha extrema y extremada, echada al monte y dispuesta a desmontar, contra la voluntad del conjunto de la sociedad vasca, todo lo construido en materia de autogobierno”, habrá “firmeza democrática e institucional del Gobierno Vasco y de su lehendakari”.