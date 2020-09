Discrepancias en el Ejecutivo Ceremonia de confusión en el Gobierno ante una hipotética congelación salarial a los funcionarios

Calvo dice que esa posibilidad no está sobre la mesa. Calviño no se pronuncia, pero recuerda el poder adquisitivo que han ganado estos años. Escrivá dice que“no le consta”. Montero afirma que Función Pública explorará todos los escenarios. Función Pública apunta que no hay nada planteado a día de hoy. Y los sindicatos afirman que eso no se ha tratado nunca.