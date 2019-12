El mensaje de Navidad del rey provoca las críticas de los partidos nacionalistas. El presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, asegura que el mensaje de Felipe VI "bordea la irrelevancia", pues a su juicio representó "una mezcla de buenas palabras y pomposidad vacía, sin ningún contenido real".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contesta a Felipe VI y le replica que España representa una "seria preocupación" para Europa, porque "vulnera los derechos humanos" e "incumple" sentencias europeas, y ha apostado por "seguir avanzando para culminar el proceso de independencia".

Lo ha hecho después de participar en la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, en el 86 aniversario de su muerte, en el cementerio de Montjuïc. "Ayer oíamos que Catalunya era una seria preocupación. No, lo que es una seria preocupación es el Estado español hoy en Europa. Un Estado que vulnera los derechos humanos, que incumple las resoluciones de los tribunales de justicia europeos y que niega a los catalanes su derecho inalienable a ejercer la autodeterminación", ha afirmado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también se suma a las críticas y asegura que el mensaje no recoge "absolutamente nada" para los que no se sienten identificados con ese modelo que el Monarca "ensalza", y que son unos "cuantos millones, en Catalunya, Euskadi y en Galicia", obviando que son "ciudadanos que tienen legítimamente otra visión del Estado". En una rueda de prensa en Bilbao, Esteban ha calificado de "discurso fácil" el del rey, que "tapa la realidad, va a la loa de la Constitución, y no habla de las necesidades de reforma" de la misma.

Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego ha criticado la "visión uniformizadora" de España en el discurso de Felipe VI, representante de una institución que es un "anacronismo" y "que niega la existencia de otros pueblos y culturas diferentes a la española". Rego asegura en un audio enviado a los medios que el discurso del monarca "choca con la realidad de un estado que es plurinacional, pluricultural y plurilingüe y también es un canto al régimen político español como summun de todas las virtudes y a la Constitución como marco de convivencia".

En cambio, según el diputado nacionalista, "la realidad" es que son ese régimen y esa Constitución los que "niegan a Galicia como nación", sus derechos colectivos como pueblo y en esa medida, también, "la posibilidad de avanzar en democracia y en bienestar social".