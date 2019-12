El discurso navideño de Felipe VI de este año se centró en la “unidad” para conseguir “resolver” los “problemas” sin “divisiones ni enfrentamientos". Sin embargo, el monarca pasó por alto algunas de las principales preocupaciones de los españoles, como la sanidad, la corrupción, las pensiones, la violencia machista o la vivienda.

Según el CIS, las preocupaciones nacionales son el paro, la sanidad y el empleo

Según los últimos datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los problemas que quitan el sueño a los ciudadanos son la economía, el paro, la sanidad, calidad de empleo, la política o la educación. Aunque este año el rey ha hecho mención a la situación en Catalunya y reconoce la "diversidad territorial", no habla de la sentencia europea sobre Oriol Junqueras.

En este sentido, los partidos nacionalistas han criticado que Felipe VI no diga "absolutamente nada" a vascos, catalanes o gallegos que no se identifican con su modelo de Estado. "Cuando se menciona a Catalunya, se la menciona como una 'preocupación', no para decir que es una cuestión en la que la convivencia es necesaria, donde hay que buscar soluciones, que la Ley tendrá que amoldarse, que es necesario el respeto a la voluntad de la ciudadanía, etc", así replicaba el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, replica a Felipe VI y afirma que España es una "seria preocupación" para Europa.

Durante los 12 minutos de discurso, Felipe VI tampoco hizo alusión a la violencia machista ni a las más de 50 mujeres que han sido asesinadas este año. Solo se refirió a la “la desigualdad laboral entre hombres y mujeres”.

Vaguedades sobre el paro

En cuanto a la situación económica y el paro, el monarca reconoce que la "falta de empleo" es una de las principales preocupaciones de los españoles, "sobre todo para los jóvenes", y las dificultades económicas de las familias más vulnerables porque "la crisis económica ha agudizado los niveles de desigualdad". En este sentido, no incide en la calidad de los empleos.

Tampoco se ha pronunciado sobre la sanidad –que ocupa el tercer puesto en la lista de temas que quitan el sueño a los españoles– ni sobre las pensiones –que se encuentra en quinto lugar–.

En la cuestión política, el sexto problema que preocupa a los ciudadanos, en plena situación de bloqueo que vive el país y en plena negociación de PSOE y ERC para la investidura de Pedo Sánchez: "Nos encontramos inmersos en el procedimiento constitucional para que el Congreso otorgue o deniegue su confianza al candidato propuesto para la presidencia del gobierno”. Recuerda que es el “Congreso a quien corresponde tomar la decisión que considere más conveniente para el interés general de los españoles”. En este sentido, no hace mención al ascenso de la ultraderecha tras las elecciones generales del pasado mes de noviembre.