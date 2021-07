La brutal paliza que acabó con la vida del joven Samuel en la madrugada del sábado en A Coruña ha desatado en las últimas horas una oleada de indignación ante la posibilidad de que se haya tratado de un ataque homófobo. La Policía Nacional ha practicado este lunes las primeras identificaciones y ya ha tomado declaración a varios testigos de la agresión, aunque todavía no se han producido detenciones.

En este sentido, tal como ha informado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, será la investigación la que determine "si se trata de un crimen homófobo o no", ya que todavía "no se descarta ninguna vía". "Se está trabajando en todas las vías posibles, (la investigación) está en esa fase primera, hablamos de tan solo 24 o 48 horas, y se están tomando declaraciones a todos los testigos. Y a partir de ahí sabremos si se trata de un crimen homófobo o no", ha señalado.

Mientras la investigación sigue su curso, amigos y testigos de la agresión han apuntado que la mortal paliza sí estuvo relacionada con la orientación sexual del joven de 24 años. En esta línea, según la versión de los hechos de una amiga de Samuel, recogida en El Mundo, se escucharon gritos homófobos por parte de los agresores en el momento de la paliza.

Así las cosas, las redes sociales se han llenado de mensajes bajo el hashtag #JusticiaParaSamuel. También, se han convocado para este lunes manifestaciones en repulsa hacia este crimen en ciudades de toda Galicia y del resto de España. Además de otras personalidades de diferentes ámbitos, miembros del Gobierno y numerosos políticos de diferentes partidos han condenado el asesinato, alertando sobre las consecuencias de los "discursos de odio", en clara alusión a Vox.

Vox echa balones fuera y ataca a la población migrante

Por su parte, la formación de extrema derecha, que pone en la diana al colectivo LGTBI a través de sus discursos y desde las diferentes instituciones del Estado (Congreso, gobiernos autonómicos y ayuntamientos), ha anunciado acciones legales contra quienes relacionen a este partido con el homicidio del joven coruñés. Lejos de sumarse a la condena ante la posibilidad de tratarse de un crimen homófobo, el portavoz del partido ultra, Jorge Buxadé, ha cargado contra la población migrante al vincular este tipo de asesinatos con el "islamismo radical". Si bien, ha criticado también a la "izquierda" por relacionar las agresiones homófobas a los delitos de odio, negando por tanto este tipo de violencia.

El dirigente de Vox ha citado expresamente al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, quien aseguró este domingo en un mensaje de Twitter: "A ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de @VOX y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales". Asimismo, Monedero interpeló directamente al alcalde de Madrid, José Luis Almeida, por negarse a colocar la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento con motivo de la celebración del Orgullo amparándose en la doctrina del Tribunal Supremo. "Piensa @AlmeidaPP_, que si hubieras colgado la bandera LGTBI en el ayuntamiento, el asesinato de Samuel habría sido un poco más difícil", añadió el cofundador de la formación morada.

En este sentido, el primer edil madrileño y portavoz nacional del PP ha seguido la estela de Vox y ha exigido no hacer "un uso político y rastrero" del asesinato de Samuel. "Lo importante es no tratar de hacer un uso político y rastrero, acordarnos de ello, y la Policía que haga su trabajo lo más rápido posible", ha sostenido en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Los discursos de odio, el caldo de cultivo para estos delitos

Por otra parte, miembros del Ejecutivo de coalición y representantes de diferentes fuerzas políticas se han expresado sin medias tintas, posicionándose en contra de este tipo de violencia. "Toda mi solidaridad y apoyo a la familia de Samuel, el joven asesinado al grito de 'maricón' este fin de semana en A Coruña. Los discursos de odio son el caldo de cultivo para estos delitos de odio que no pueden tener cabida en una sociedad democrática. Vamos a trabajar desde el Gobierno para que todas las personas vivan vidas vidas libres de violencia", ha destacado este lunes la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, apostilló este domingo en su cuenta de Twitter: "¡Qué día triste! Reproche personal, social y jurídico para quienes desbordan brutalidad y homofobia".

Felipe Sicilia, portavoz adjunto del grupo socialista en el Congreso, también puso en el punto de mira los mensajes de odio vertidos por la derecha desde las instituciones, ya que "tienen duras consecuencias en nuestras calles: el asesinato de Samuel y graves agresiones homófobas cada día. Nuestra sociedad no puede normalizar esta barbarie".

La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha advertido de los efectos de los discursos de odio que han proliferado en el país y que "rompen los marcos de convivencia" en la sociedad. En esta línea, el portavoz de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha pedido a PP y Cs que rompan todos sus vínculos con la ultraderecha, ya que sus actitudes "dan refugio" a los delitos de odio.

Pese a pactar con Vox en varios ayuntamientos y comunidades autónomas, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también se sumó a la condena por el crimen, señalando que espera "que caiga todo el peso de la ley sobre los asesinos". "Tenemos mucho trabajo por hacer para erradicar el odio. Luchemos juntos por la libertad y el respeto", comentó la líder de la formación naranja.



Asimismo, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha repasado este lunes en una entrevista en TVE las diferentes agresiones homófobas que han tenido lugar en varias ciudades españolas sólo durante la semana pasada, coincidiendo con la reivindicación de los derechos del colectivo. "Esto no cae del cielo; esto se siembra. Un político de Vox [Iván Espinosa de los Monteros] dijo hace un año: 'Hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora los homosexuales impongan su ley'. El odio se siembra y hay fuerzas políticas que están sembrando el odio, y todo esto se traduce en agresiones cotidianas", ha zanjado.