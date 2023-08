La duda sobre el candidato a la investidura marca los encuentros de Sánchez y Feijóo con Felipe VI 

¿Qué hará el rey Felipe VI este martes? Es la gran pregunta que se hacen en estos momentos tanto en el PSOE como en el PP. El jefe de Estado debe proponer un nombre para someterse a la investidura como presidente del Gobierno. O bien puede incluso aplazar esa decisión. Los escenarios que se manejan son variados, por lo que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acuden este martes a la cita con incertidumbre.

Ambos líderes pueden ser elegidos por Felipe VI. El máximo dirigente de los populares fue la lista más votada en las elecciones del 23 de julio. Pero los números son los que son y el PP solo tiene amarrados al cien por cien 139 votos. Los de sus diputados y los de UPN y Coalición Canaria.

Ni siquiera se dan por seguros los apoyos de Vox. La formación de ultraderecha ya "rompió" con el PP la semana pasada en la votación de la Mesa del Congreso. Y este lunes el partido que lidera Santiago Abascal advirtió a los populares que deben explicar lo sucedido antes de votar en una hipotética investidura de Feijóo.

Por su parte, Sánchez llega a la cita con el rey Felipe VI convencido de que podrá conseguir los apoyos necesarios para formar Gobierno. Un objetivo que ya se visualizó en las votaciones de la Mesa del Congreso, con el resultado ampliamente favorables para Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja.

Pero la realidad es que en estos momentos los apoyos seguros que tendría el actual presidente del Gobierno en funciones son los de sus diputados (121) y los de Sumar (31). Es decir, 152. Sánchez confía en llegar a una suma suficiente para gobernar con los apoyos de PNV (5) ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6) y BNG 1.

De todos ellos, la única fuerza que se ha visto con Felipe VI ha sido PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, dejó claro que a Feijóo no le dan los números. Pero tampoco aseguró su apoyo al PSOE. El partido vasco no compareció, al contrario que el resto, tras despachar con el rey. Y el resto de partido soberanistas no acudieron, como suele ser habitual, al Palacio de la Zarzuela.

Quien sí lo hizo fue la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz. La política gallega reconoció que las negociaciones no serán sencillas, tampoco con su fuerza política. Pero se mostró confiada de que Sánchez logre los apoyos necesarios. Eso sí, no quiso mojarse sobre una decisión del rey a la que muestra "respeto absoluto".

Así las cosas, Felipe VI tendrá que valorar quién tiene más apoyos reales. Si Sánchez o Feijóo. Antes de ellos escuchará a Abascal. Sin Vox en la ecuación, los socialistas tendrían más posibilidades con los números en la mano. Si la fuerza de extrema derecha asegura sus votos al PP, este martes Feijóo tendría más apoyos.

En ambos casos son insuficientes para ser investidos como presidente y se da la circunstancia de que las fuerzas decisivas para decantar la balanza son las que no habrán tenido encuentros con el rey.

Sin presiones ni competiciones por los tiempos

¿Qué opina el PSOE sobre la decisión que debe tomar el rey? Fuentes de la dirección socialista transmitieron este martes un mensaje claro: "No estamos en competición con Feijóo por los tiempos". Es decir, en las filas del PSOE no tienen un horizonte fijado. "Si el rey decide que sea Feijóo quien acuda primero a la investidura, cero problemas", indican las fuentes consultadas por Público.

Es más, en el equipo de Sánchez deslizan que incluso sería mejor que sea Feijóo quien sea designado primero por Felipe VI. "Igual necesita de un tercer golpe para salir del shock. No parece consciente de los números, igual necesita una investidura fallida como tercer acto de su fracaso tras las elecciones del 23J y la votación de la Mesa del Congreso", añaden en Ferraz.

Por tanto, los socialistas aseguran que no van a entrar en presiones hacia el rey, como sí consideran que están haciendo desde el PP. Actuarán con naturalidad institucional. "Lo que decida, bien decidido estará, el jefe del Estado tiene todos los datos", sentencian en el PSOE.

Ese hipotético primer turno de Feijóo daría más tiempo a los socialistas para negociar con sus potenciales socios, especialmente con Junts, que parece será la fuerza más exigente. Además, dejaría muy tocado de forma pública a un PP que ni siquiera sabe si puede contar con Vox.

Mientras, el PP de Feijóo sigue aferrado a la idea de que deberían intentar la investidura pese a que sus apoyos son claramente insuficientes. En la escenografía han amarrado ahora el voto de la única representante de Coalición Canaria (CC).

Para ello han convocado a la firma de una serie de acuerdos, denominados como "agenda canaria", este mismo martes, antes de los encuentros con el rey de Vox, PSOE y ellos mismos, que cerrarán la ronda por la tarde. Tras todo ello, la decisión del rey marcará los siguientes pasos a dar en la compleja conformación del Gobierno salido de las urnas del 23J.