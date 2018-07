"Podemos e IU cada vez tenemos más claro que compartimos el mismo espacio político"

Podemos e Izquierda Unida ya han afianzado sus alianzas en la Comunidad y en la ciudad madrileña. Tras el acuerdo que cerraron ambas formaciones el pasado junio a nivel estatal, desde las direcciones de la región madrileña han mostrado su voluntad de llegar a generar un espacio de confluencia para ganar las elecciones autonómicas y municipales de la primavera de 2019.

Hace unas semanas, presentaron Hacer Madrid, una iniciativa con la que buscan crear un acuerdo programático con movimientos sociales y fuerzas políticas del cambio. El Secretario de Organización de Podemos en la Comunidad de Madrid, Fran Casamayor, cuenta a Público los detalles de esta alianza.

En las pasadas elecciones, en la Comunidad de Madrid, Podemos e IU no fueron juntos, ¿qué ha cambiado en estos años para que ahora decidáis presentaros en coalición?

El acuerdo con IU parte del mandato de los inscritos que nos han dicho que debemos concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de la mano de IU y de otras fuerzas políticas hermanas. Además, creemos que no se puede repetir la situación de 2015. PP y Ciudadanos gobiernan en la Comunidad de Madrid por un escaño, mientras que IU se quedó fuera. En ese sentido, desde la dirección de Podemos hemos sentido que tenemos que conseguir una alianza con IU, otras fuerzas políticasy plataformas municipales del cambio, que nos permitan ganar la Comunidad de Madrid.

También acabáis de anunciar que iréis juntos en la capital.



Aquí tengo que destacar el gran papel que ha desarrollado Julio Rodríguez, el secretario general de Podemos en Madrid. Un trabajo magnífico con la voluntad de entenderse con todo el mundo. Este acuerdo es el resultado de un trabajo que él y su equipo han desarrollado durante mucho tiempo.

"Es imprescindible que Manuela Carmena repita como alcaldesa en Madrid"

Como ya hemos dicho muchas veces, nosotros queremos que Manuela Carmena repita como alcaldesa en Madrid. Creemos que es imprescindible y uno de los principales valores del cambio político. Necesitamos que Carmena afronte estas elecciones, encabezando el cambio y teniendo detrás a dos grandes organizaciones como son Podemos e IU. Empujando en la misma dirección y apostando por un espacio abierto, un proceso programático y un proceso de primarias en las que se pueda elegir a los candidatos.

¿Se llegará a acuerdos en el resto de municipios madrileños?

Nosotros, al igual que IU, tenemos una voluntad de concurrir en el maximo de municipios posibles juntos, y trabaremos para ello. Pero hay municipios que creo que son claves para ganar la Comunidad, en los que podemos conseguir magníficos resultados y llegar a gobernar. Estos municipios son los del sur de Madrid y el Corredor de Henares. El cinturón rojo de Madrid se puede convertir en el cinturón del cambio político si hacemos un buen trabajo y si entendemos que la unidad no es el punto de llegada, sino que el punto de llegada es ganar y devolver las instituciones a su gente. La unidad es el punto de partida para este fin.



Desde IU y Podemos afirmáis que tenéis la voluntad de construir un sujeto amplio de cambio con movimientos sociales, fuerzas hermanas, plataformas municipales.. ¿a cuáles os referís?



Tanto Podemos como IU partimos de la base de que el cimiento para la confluencia es el programa. Por eso lanzamos hace no mucho tiempo la iniciativa de Hacer Madrid, un espacio programático regional en el que participan diferentes fuerzas políticas del cambio, actores políticos municipales del cambio y movimientos sociales. Este es el espacio en el que estamos trabajando, sobre todo, para conseguir un programa del cambio que eche en 2019 al Partido Popular. Es la principal vía en la que estamos trabajando con los movimientos sociales. Y queremos impulsar este espacio para que sea el eje principal desde el que construir la unidad popular y construir el cambio.

"Necesitamos hacer un esfuerzo por desbordar y no quedarnos en lo que ya somos"

A partir de ahora, tendremos un proceso en el que trataremos de forma más directa con los movimientos sociales. De momento, estamos trabajando en asambleas con los movimientos sociales en las temáticas en las que están trabajando. Y estamos abiertos en trabajar con todo el mundo y en llegar a acuerdos con todo el mundo.

También creemos que la situación política en la que vivimos en la Comunidad de Madrid no es igual que en la que se vivía en 2015. Necesitamos hacer un esfuerzo por desbordar y por no quedarnos en lo que ya somos. Necesitamos hacer un esfuerzo por ampliar. Ambas organizaciones hemos entendido que Hacer Madrid es el espacio en el que poder anclar, hacer que participe la sociedad civil organizada y poder desarrollar una ola de cambio que nos permita superar lo ya existente para llegar a 2019 con fuerza y capacidad de ganar.

Reunión entre Izquierda Unida y Podemos en la Comunidad de Madrid / PODEMOS

¿El equipo autonómico lo formaréis a través de primarias conjuntas, ratificación popular o acuerdo de listas?

La declaración conjunta deja muchas puertas abiertas. Lo importante es que establece que a partir de verano haremos una mesa autonómica que se dedicará a trabajar esto y a trabajar el plano municipal. En la lista autonómica, no cabe duda que IU tiene que tener una presencia importante porque representa una parte importante de apoyos, para que no se repita la situación de 2015 y porque la situación de entonces no es la de ahora. En IU y en Podemos cada vez tenemos más claro que compartimos el mismo espacio político y que nos tratamos como organizaciones hermanas.

"Vamos a tener flexibilidad política para no cerrar puertas y aglutinar a todos los que representan el cambio"

También hemos tenido claro que, por regla general, vamos a hacer valer el acuerdo a nivel estatal con la marca Unidas Podemos- IU - Equo. Pero también somos conscientes de la complejidad y pluralidad del panorama político municipal en Madrid. A raíz de 2015, de la ola de cambio, nacieron muchos actores municipales y de unidad popular que han hecho muy buen trabajo. Vamos a tener una política de flexibilidad para no cerrar puertas y aglutinar a todos los que representan el cambio. En este aspecto, a partir de la mesa autonómica con las organizaciones locales, intentaremos decidir en qué sitio haremos primarias conjuntas y cuáles no. No estamos rechazando ninguna cuestión y queremos estudiar cada cada caso.

¿Desde la dirección de la Comunidad defenderéis que Iñigo Errejón sea el candidato para la presidencia?



Nuestros inscritos votaron que Iñigo Errejón tenia que ser el candidato por Podemos, y así va a ser. Y no sólo por los votos de los incritos. Nuestra direccion también entiende que es el mejor candidato y en ese sentido vamos a empujar para que gane las elecciones autonómicas. No tengo ninguna duda sobre esto, igual que no la tengo sobre que Errejón quiere construir un espacio del cambio amplio, ganador y que aglutine a todas las fuerzas.

¿Esto se lo habéis transmitido a IU y se podría entender como una línea roja?



Esta es nuestra postura e IU lo sabe. Nosotros con IU hemos hecho una declaración conjunta partiendo ya de un resultado de nuestras primarias en las que el resultado ha sido que Errejón es nuestro candidato. A partir de aquí, nos toca a las direcciones de la Comunidad poner en marcha un proyecto que aglutine a todo el mundo y que consiga que Errejon gane la comunidad.

Anticapitalistas no participó en las primarias de la Comunidad de Madrid, ¿se podrá integrar la tercera parte de Podemos en este proceso?

Nosotros celebramos un proceso en la que podían haber participado nuestros compañeros. Yo siempre he dicho que Podemos es más rico con Izquierda Anticapitalista dentro que fuera, pero ellos decidieron no participar. Por lo tanto, no tiene representación en la lista autonómica.

"Espero que Anticapitalistas pueda encontrar su espacio en Podemos"

A partir de aquí, ya tenemos una candidatura y ahora lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas del cambio. Aunque espero que se puedan buscar fórmulas para que encuentren su espacio en Podemos y que puedan formar parte de nuestra vida política, de nuestra organización y de nuestro rumbo. No tengo claro que pueda ser en esta candidatura porque ya se han celebrado las primarias, pero insisto en que espero que encuentren sus espacios en Podemos.

¿Cuáles serán vuestras principales líneas del acuerdo programático?

De lo que tenemos hasta ahora, destaca algunas de la principales reivindicaciones de la sociedad civil organizada: los servicios públicos, la cuestión urbanística, la transparencia, el medio ambiente, el feminismo… Son ejes que tienen que trabajarse. A partir de ahora, empezaremos a desarrollar encuentros programáticos sobre temáticas más concretas e iremos desarrollando el programa en los territorios.