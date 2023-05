Edmundo Bal acusa a la dirección de Ciudadanos de querer "guardarse el dinero que hay en la caja"

La de Ciudadanos no será una retirada silenciosa. Edmundo Bal, portavoz adjunto del partido en el Congreso, seguirá siendo la voz crítica hasta el final. "No comparto la decisión tomada. Han dejado a 300.000 votantes huérfanos, entre ellos yo. Mi partido me ha dejado huérfano", ha dicho, visiblemente cabreado, este miércoles. El Comité Nacional de Ciudadanos ha decidido no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio.



"Hemos dejado en la estacada a 300.000 valientes que se han presentado con estas siglas, no como los cobardes que están dirigiendo este partido", criticó en una entrevista en TVE. Según Bal, detrás de la decisión tomada por el Comité Nacional de la formación se esconde un interés de querer "guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña después, en las elecciones europeas".

Contra Arrimadas

Bal, que rompió hace meses su relación personal y política con Inés Arrimadas, la ha culpado del paso atrás que ha dado el partido de cara a las generales. "Me dicen que fue (Inés Arrimadas) la que en el propio comité nacional propuso esta decisión que no es solución", asegura. Según Bal, trata de "buscarse la vida en el PP" porque ahora que Ciudadanos no se presenta "se abre la puerta" del PP.

Edmundo Bal, sobre la decisión tomada por la dirección de Ciudadanos de no concurrir a las generales: "Estoy muy enfadado y no me voy a callar"

"Han matado al partido", zanja Bal. "Con esta decisión terrible ya no hay nada que hacer y cada uno va a resolver su vida y su futuro. Yo me volveré a la abogacía del estado", dijo en un momento de la entrevista. A los pocos segundos dijo lo contrario: "Yo voy a seguir aquí, no voy a tirar la toalla de ninguna manera".

Bal, que se presentó como alternativa a la actual dirección de Ciudadanos en unas primarias crudas a nivel interno de las que salió derrotado, ha reflexionado también sobre las causas de la debacle de la formación: "No hemos aprovechado el espacio de centro izquierda, debíamos haber ido a perseguir a los votantes huérfanos del PSOE".