Edmundo Bal: "Adrián Vázquez me decía hace poco que Arrimadas tenía que dejar de ser portavoz del Congreso"

Liderar un partido político es un propósito ambicioso de año nuevo

(Risas)Sí...lo que pasa es que esto viene ya del año pasado. Se gesta a consecuencia de los sucesivos descalabros electorales que tenemos y sobre todo el de Andalucía. Después de ese momento yo digo que aquí hay que hacer algo y empiezo a ver el proceso de refundación con mucha simpatía. Pero en otro momento determinando veo que puede frustrarse y terminar con la portavocía del Congreso en las mismas manos, de una forma cómoda y sin ser revalidado por los afiliados. Ahí decido junto a la mayor parte del grupo parlamentario dar un paso adelante y en 2023 efectivamente se trata de ejecutar esa idea.

Podría decirse que la candidatura de Adrián Vázquez y Patricia Guasp parte como favorita, teniendo en cuenta que le han doblado en avales. ¿Cómo se ve en este inicio de campaña?

Es que es la candidatura de Inés Arrimadas, es la candidatura oficialista. Al final lo que sucede en la conformación de esa lista es el que yo levanto la mano y digo que por ahí no vamos por buen camino. En esa lista está todo el staff del partido. Nosotros lo que tratamos es de ilusionar con gente nueva, si se mira la lista que lideramos Santiago Saura y yo hay gente más desconocida. Además, yo creo que tenemos que recuperar a gente a la que se ha tratado mal simplemente por discrepar de las posturas del partido.

¿Cómo quién?

¿Cómo quién? (Risas) Pues es que dices unos nombres y luego te dejas otros. Quedas bien con unos, pero quedas mal con otros. Bueno, hay mucha gente menos conocida a nivel nacional.

¿A quién se refiere cuando habla del staff o del aparato del partido?

Personas que han estado siempre en cargos orgánicos e institucionales del partido.

Usted, Santiago Saura, Sara Giménez…¿No se consideran staff del partido?

Acaba de citar a tres personas que ocupamos un cargo público, pero también podemos hablar de gente que está trabajando en ayuntamientos, jóvenes que no ocupan ningún cargo orgánico en el partido o gente que lo único que son es candidatos a alcaldías. Yo creo que todo el mundo ve que nuestra candidatura es de renovación.

Hace menos de un mes para usted Adrián Vázquez era el mejor candidato posible. ¿Cómo explica ahora que esté haciendo campaña en contra de su candidatura?

Nosotros no hemos planteado esto nunca como un enfrentamiento, desde la otra candidatura sí. Inés Arrimadas dijo en una rueda de prensa que si yo no me retiraba ella presentaría su candidatura y es lo que ha pasado. Arrimadas es quien en el fondo va a dirigir la actividad política y nos va a seguir identificando como un partido de derechas, anclado en ese término de "trifachito".



Esto que es tan obvio es algo que Adrián Vázquez pensaba en junio. Digo en junio y digo en septiembre, en octubre…En definitiva hasta el final de este proceso. Para mí fue una sorpresa que se postulara al cargo de secretario general en la lista de Inés y apostara por una candidatura continuista. Porque nosotros hemos hablado mucho, hemos compartido muchas ideas y hemos estado muchas veces sentados comiendo, hablando de esto y me parecía que tenía una concepción más rupturista. No ha resultado así, ha debido cambiar de opinión.

Yo difícilmente creo que se pueda ser secretario general de un partido desde Bruselas, me parece absolutamente imposible. Pero le tengo en muy alta estima, me parece un hombre súper inteligente, un tipo valioso y una persona imprescindible para el futuro del partido. Por cierto, lo mismo que Patricia Guasp, que Inés Arrimadas y Begoña Villacís.

¿Cuál cree entonces que tiene que ser el papel de Arrimadas dentro del partido? Porque si no la quiere en puestos de dirección ni tampoco como portavoz



Es difícil señalar ahora puestos concretos porque van a depender de lo que se decida en la Asamblea. Pero lo que sí quiero decir es que es una magnífica parlamentaria y aglutina una sensibilidad muy importante del partido.

Da la sensación de que lo que vertebra todas las diferencias ideológicas entre las dos candidaturas son sus posiciones con respecto a los pactos con el Gobierno. Begoña Villacís ha dicho que no apoya su candidatura porque quiere pactar con Pedro Sánchez. ¿Qué le parece?

Me parece una broma. Pueril, totalmente absurdo, ridículo y que nadie se lo va a creer. Si todo es eso, si el único argumento que tienen para manifestarse en contra de 'Ciudadanos de nuevo' (su candidatura) es que yo voy a pactar con aquel farsante que arruinó mi vida porque me negué a firmar un escrito en el que se decían mentiras me parece verdaderamente necio.

Pero nosotros hemos trabajado para mejorar las leyes del Gobierno, aunque luego hayamos votado que no, y no pasada por votar que no. Ese es nuestro trabajo. Claro que he negociado con Félix Bolaños. Y con Cuca Gamarra. Y con otros grupos. Pero nadie me podrá llamar a mí 'sanchista'…Es estar muy desnortado. Mire, Villacís y también otras personas de mi partido que están en la candidatura de Arrimadas estaban en este partido en 2015 cuando se firmó el pacto del abrazo entre Sánchez y Rivera. Yo no.



¿Tiene la sensación de que esta crisis interna se ha llevado por delante la unidad del grupo parlamentario?

No, no lo creo. De hecho, en estos últimos plenos del Congreso hemos estado trabajando unidos. Es más, en la interpelación de Arrimadas a Félix Bolaños yo le estaba diciendo en el escaño a Inés lo que le tenía que contestar a Félix en la réplica. Varias de las cosas que le dice son cosas que yo le he dicho porque yo me paso muchas horas en el Congreso y trato de conocer a los diputados y por eso, con toda lealtad, le digo lo que sea necesario para que su intervención sea lo más brillante posible.



Pero es que después de eso, en el chat de whatspp de la Ejecutiva del partido les digo "qué brillante ha estado Inés". No parece esto una ruptura. Porque el día después de todo esto nos ponemos todos mano con mano a acatar las decisiones mayoritarias que se adopten en los órganos del partido.

¿Tomará alguna decisión si pierde las primarias?

Bueno, yo creo que las tomarán por mí. Pero mi idea es que tengo el mandato de los votantes de Ciudadanos y me propongo poder trabajar para este proyecto donde el partido quiera que esté.

¿Qué quiere decir con eso? ¿Cree que le apartarán?

Es algo que tendría que responder la líder de la candidatura oficialista, Inés Arrimadas, que se presenta como candidata en la sombra. Ella decidirá, si reciben el apoyo mayoritario de los afiliados, si yo continuo como portavoz adjunto en el Congreso y sinceramente lo digo a mí me da igual. Yo no vine para conseguir cargos, ni para salir en la tele. Con que me dejen mi portavocía en la comisión de justicia seré feliz. Pero que si me quieren castigar todavía más y llevarme a transición ecológica (risas) me parece bien, también soy un fanático de las energías renovables.

¿Se ve como candidato a las elecciones generales?

Si gano como portavoz político y triunfa la ponencia sobre los estatutos del partido, el que gane ese cargo es de forma natural candidato a primarias para la presidencia de España. Evidentemente cumpliré con ese compromiso y me presentaré para ser candidato a las generales, así será.

Patricia Guasp ha dicho que las elecciones de mayo son "un ser o no ser" para Ciudadanos. ¿Contempla usted un escenario para el "no ser" en el que el camino del partido se acabe en mayo y no se presenten a las generales?



Esto es inconcebible desde mi punto de vista e imposible de plantear cuando nosotros lideremos este partido. Es inviable desde mi óptica que, independientemente de los resultados de mayo, no nos vayamos a presentar a las generales. Pero Patricia Guasp está más preocupada por otras cosas más locales y más suyas que por la viabilidad de este partido que pasa por mantener el grupo parlamentario. Las encuestas nos dan 0 diputados pero yo aspiro a mantener el listón alto en las autonómicas y municipales y conservar el grupo parlamentario. Es decir, obtener al menos cinco diputados que no creo que sea un objetivo imposible.



Usted asegura que su liderazgo será transitorio y que quiere similar al de Albert Rivera



El Albert Rivera de 2006, de 2015, el de 2019 cuando yo le conocí. Una persona muy intuitiva, inteligente, con olfato político y presencia ante los medios de comunicación, sin negar que cometió muchos errores que no vamos a repetir.

¿Ha hablado con él recientemente?



No, he hablado con gente de su entorno, eso sí. La última vez que hablé con él y con alguien muy próximo a él me dijo que estaba muy centrado en su despacho y que estaba encantando. Que no tenía ningún interés en la política, ni en militar de forma activa ni en dar consejos de abuelete a los que estamos ahora.

Para terminar. ¿Por qué votó en contra de la ley Trans?

(Silencio) Bueno, agradezco mucho esta pregunta porque es para mí importante contarlo. Se ha hablado mucho de la ley del solo sí es sí y de cómo gestamos el voto en leyes más polémicas donde sí que hay distintas opiniones. Nosotros presentamos enmiendas revolucionarias a esta ley que forman parte de nuestras propias iniciativas de protección a las personas trans y que trabajamos Sara Giménez y yo. Pero lo importante fueron las garantías que debe tener el acceso al registro civil en la autodeterminación de género de los menores. El ministerio de Irene Montero las repudió porque venían de Ciudadanos y el PSOE con enorme cobardía retiró sus enmiendas e hizo que no estuvieran vivas para el pleno.

Y, ¿sabe qué le digo? Cuando hablamos de garantías de menores yo no paso. Soy un jurista que no puede admitir de ninguna manera esta cuestión y este es el motivo por el que voté que no.

Su compañera Sara Giménez se abstuvo…

Se abstuvo porque es la persona que está más cerca de los colectivos. No quiero hablar por ella pero estoy muy unido a ella y me permitirá que hable en su nombre. Es una persona que está más vinculada que yo a esos colectivos y en su corazón pesó más, también en el mío eh, el problema de la necesaria protección que el estado debe brindar a este colectivo que el tema del acceso a la autodeterminación de género en el registro civil para los menores de edad que a mí me preocupa más.