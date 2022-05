Edmundo Bal: "Juan Carlos I ha tenido una conducta absolutamente deplorable y echa por tierra su imagen"

En ausencia de Inés Arrimadas, de baja por maternidad hasta hace poco, la de Edmundo Bal (Huelva, 1967) ha sido la voz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, donde ejerce como portavoz adjunto. Abogado del Estado de profesión, Bal dio un paso adelante en su partido en el momento más crítico y se presentó a la las elecciones del 4 de mayo en Madrid tras la salida de Ignacio Aguado. No logró que Ciudadanos entrase en la Asamblea, pero cree que hubo un punto de inflexión y que la tendencia es "alcista". El reto de los de Arrimadas es resistir y que Vox no entre el Gobierno de Andalucía, como reconoce Bal en esta entrevista a Público.

-Félix Bolaños les acusó ayer de ‘derechizarse’. En una escala del 1 al 10, ¿dónde colocaría usted a Ciudadanos?.

En el cinco. Absolutamente de centro. A mí me gusta definirme como radical de centro. El señor Bolaños, con una cierta arrogancia, con una cierta soberbia y con un carácter un poco paternalista en las discusiones que tengo a menudo con él, porque negociamos él y yo en nombre de nuestras dos formaciones políticas, siempre le dice a Ciudadanos lo que tiene que hacer y yo siempre le contesto: "Lo que Ciudadanos tenga que hacer, no te preocupes que ya lo decidiremos en Ciudadanos"-

-¿Y dónde pone al PP de Feijóo?

El PP de Feijóo ahora está lanzando las campanas al vuelo y utilizando una técnica de marketing político. Con sus palabras, su tono y su talante Feijóo parece más moderado pero yo al Partido Popular lo veo igual que cuando estaba Casado. Bueno, igual no, más nacionalista, lo cuál incluso podría decir que un poquito peor. Ahora nos encontramos con una deriva, en mi opinión extraordinariamente peligrosa en relación al nacionalismo, donde el señor Bendodo, el señor Núñez Feijóo y ahora el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, están apostando por que hay territorios españoles de primera, las naciones dentro de España o las nacionalidades dentro de la nación, y territorios administrativos de segunda.

-Pero no le pone un número en esa escala del 1 al 10.

Soy incapaz porque no soy capaz de meterme en la mente de nadie del PP.

-¿Y a Vox donde los situaría?

Está en el lado más lejano de uno de los dos lados del arco parlamentario. Me gusta calificarlos de populistas.

-Como Feijóo, que dijo que si no querían que les llamase ultraderecha no lo haría... ¿Usted tampoco?

Es que en Ciudadanos nunca utilizamos estos apelativos, tampoco me habrá oído posiblemente llamar a Podemos ultraizquierda. A veces, en un tono que no me gusta mucho, les llamamos 'podemitas' porque se te escapa. Pero, ¿se da cuenta la de veces que a mí me llaman facha? Que parece que uno es de piedra.

-¿Le molesta?

Muchísimo, me molesta muchísimo. Porque a mí me pueden llamar de todo pero facha no soy. Yo vengo del mundo sindical y que me llamen facha me parece un insulto.

- ¿Cuál sería para Ciudadanos un buen resultado en Andalucía?

El que te permite ser decisivo y que Vox no entre el gobierno. Y que, incluso sin entrar en el gobierno, las políticas de Vox no puedan condicionar la vida de los andaluces. Lo importante no es el número concreto de diputados que sacas, lo importante es que ese número de diputados sea el imprescindible para poder seguir aplicando las políticas de progreso.

-Pero en Andalucía han necesitado el apoyo de Vox en esta legislatura...

Incremento de políticas sociales respecto al PIB como nunca ha visto la Junta, insistencia en la lucha contra la violencia de género que Vox niega, mucha más dotación presupuestaria con respecto a las políticas de igualdad de la mujer que Vox tampoco defiende, lucha contra el cambio climático que Vox también niega, ejemplar campaña de vacunación que ya sabemos todos que Vox es medio negacionista. Yo creo que negacionista entero, pero ellos dicen que no. Bueno, estas son las políticas que ha hecho la Junta y en un momento determinado Vox se alía con el PSOE para no sacar adelante los presupuestos.

-¿Volverían a gobernar dependiendo de Vox?

No vamos a depender de Vox. Lo ha dicho mi compañero Juan Marín de una forma absolutamente clara y lo dijo ayer Begoña Villacís, que no íbamos a entrar de ninguna forma en un gobierno con Vox.

Edmundo Bal durante la entrevista. — Alfredo Langa

-Pero sí dependen de ellos para aprobar ciertas cosas.

Ellos votan lo que quieren votar.

-¿Tienen la sensación de que se juegan su supervivencia política en Andalucía?

Puede sonar vanidoso y no quiere en absoluto que suene así pero yo creo que, a pesar de no haber conseguido representación en las elecciones de Madrid en las que yo fui candidato, ahí vi un punto de inflexión importante. Incluso antes del 10 de noviembre nosotros teníamos una tendencia de bajada clara en el apoyo popular y en Madrid cambió la tendencia.

A partir de ahí, yo creo que hay un punto de inflexión que se ve reflejado en las elecciones de Castilla y León. Según nos van dando los números en las encuestas yo creo que en Andalucía va a permanecer precisamente esa tendencia alcista y que cada vez vamos a estar más arriba.

-¿Están en un proceso de refundación del partido?

Esa palabra no me gusta nada. Refundación no es, porque esto sigue siendo el partido Ciudadanos. Esa palabra lo que llevaría consigo es tener que inventarse una cosa nueva y nosotros no nos vamos a inventar nada nuevo.

-Dijo que votarían en contra de la ley del aborto porque "criminaliza" la gestación subrogada.

La última noticia que tenemos es que no. Esto es muy propio de Podemos. Lanza globos sonda y dice que van a hacer barbaridades, su gente se pone muy contenta con las proclamas y con estas cosas así tan 'guays' y tal. Y luego, cuando llegan la hora de la verdad y hay que ponerse a trabajar y hay que sacar las iniciativas adelante, todas aparecen edulcoradas, suavizadas y quedan absolutamente en nada.

La Sala de lo Civil del Supremo ha señalado en varias ocasiones, una en 2014 y otra más reciente que los vientres de alquiler vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del bebé, y son "manifiestamente contrarios" a la ley.

Gestación subrogada mercantil. Efectivamente, el alquiler de vientre es un acto mercantil, que es un contrato de arrendamiento. Pero nosotros no estamos en ese sistema. Precisamente esta última sentencia que ha emitido la Sala Primera del Tribunal Supremo es lo que a mí me ha llevado a decir en alguna declaración que hoy más que nunca nosotros nos reafirmamos y queremos que se dicte una ley de gestación subrogada altruista.

Lo que busca Ciudadanos es la libertad de formar tú la familia que tú quieras y si es por gestación subrogada altruista también. Por cierto el otro día escuchaba, que no lo sabía yo, que personas tan destacadas como Javier Cámara parece ser que han acudido a este sistema y, como digo, está permitido en otros países que son democracias plenas. Por lo tanto, primero libertad para formar tu familia y para tener hijos, y segundo, protección del menor.

-¿Es un derecho ser madre o padre?

Ser madre o padre es una ilusión. Yo soy padre de dos hijos y la verdad es que es una ilusión y en el caso en el que yo no hubiera podido tener hijos, pues la verdad es que ahora mismo notaría, sentiría que me falta algo. Yo sí quería tener hijos en su momento y pude tenerlos, gracias a Dios, por los procedimientos habituales, pero si no los hubiera podido tener...¿Cuántos amigos tengo frustrados?. "No me quedo embarazada, no puedo, no hay manera". O mujeres que por la maldita falta de conciliación entre la vida personal y familiar, retrasan extraordinariamente su maternidad y cuando llega el momento de intentarlo no pueden.

Edmundo Bal durante la entrevista. — Alfredo Langa

-¿Juan Carlos I ha sido un monarca ejemplar?

Fue un monarca ejemplar y un jefe de Estado ejemplar en la Transición española. En un momento determinado, Juan Carlos I ha tenido una conducta absolutamente deplorable, decepcionante y echa por tierra su imagen. Pero hay que ser justos, no podemos decir que sea el peor rey de la historia porque al final de su reinado hemos llegado a esta situación.

-¿Usted cree que hay una mayoría monárquica en España ahora mismo?

Yo no puedo hablar por la mayoría porque eso tendrá que ser la demoscopia la que lo diga. Yo sí que estoy convencido, más allá del deseo respecto a la forma del Estado que tengan los ciudadanos, de que existe una mayoría de españoles que apuesta por la Constitución Española de 1978. Habrá muchos ciudadanos que se sientan republicanos legítimamente, lo cual es una cosa totalmente legítima y que preferirán que no se toque la Constitución porque ha funcionado muy bien y no quieren que vengan con la república plurinacional y con todo este tipo de zarandajas en las que andan metidos Podemos. O con la desaparición de las comunidades autónomas, en donde andan también metidos los otros del otro lado.



Termino por decir que soy monárquico, eh.

-¿La la sociedad del 78 es la misma que la del 2022? ¿No cree que la Constitución, las leyes, están hechas para acompañar a la sociedad?

Las leyes están hechas para acompañar a la sociedad y cuanto menor rango tienen las leyes, más variables son, porque esas son las que se van acompasando a la sociedad. La Constitución Española no reconoce el derecho fundamental al aborto, pero la ley sí.



Hay cosas en cuanto a la monarquía que son necesarias como la preferencia del varón a la mujer. Es algo que debería ser cambiado, y nosotros somos partidarios también de que se pueda retocar la inviolabilidad del rey. Para que quede clarísimo que esa inviolabilidad se refiere tan sólo a los actos que realiza en su concepto de jefe del Estado pero no en su vida privada.



Por cierto, hay otras cositas que a lo mejor le podíamos dar una vuelta también, como el término nacionalidades que dice el señor Feijóo.

-Lo tiene guardado...¿No les ha parecido suficiente que hayan admitido que fue un error?

Yo es que creo que lo ha dicho con la boca pequeña y que lo ha dicho porque por lo que se le venía encima y que no siente lo que ha dicho en la rectificación.