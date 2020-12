La Comunidad de Madrid es la única autonomía que despedirá a 1.117 profesores de refuerzo a partir del 22 de diciembre. El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido no renovar el contrato a todo el personal de refuerzo que contrató "con ocasión de la situación de la pandemia derivada del covid-19", según señaló el propio Ejecutivo madrileño, pese a que el virus continúa activo. PP, Cs y Vox se han abstenido en la Proposición no de Ley (PNL) impulsada por el grupo de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y debatida este jueves que insta a Ayuso a mantener la plantilla durante todo el curso académico 2020/2021. La iniciativa ha salido adelante con 63 votos a favor (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) y 67 abstenciones (PP, Cs y Vox).



Los partidos que conforman el Ejecutivo madrileño, PP y Cs, han justificado la decisión de prescindir de este personal educativo por la falta de fondos y han trasladado la responsabilidad al Ejecutivo central. "¿Con qué fondos pretenden que se pague?", ha planteado el diputado de Ciudadanos Yago Mahugo. La formación naranja ha incluido una enmienda en la iniciativa para que sea precisamente el Gobierno de Pedro Sánchez quien se haga cargo de este coste, que los partidos de la oposición han elevado a siete millones de euros.

"No podemos hacer un brindis al sol", ha expuesto Mahugo. El parlamentario ha explicado que los fondos transferidos desde el Ejecutivo central a las autonomías expían a final de año y por eso ha pedido "que no haya límite" de tiempo a través de esta enmienda, que no ha sido aceptada por Unidas Podemos. "No nos pueden decir que tienen una gestión ejemplar pero que son incapaces de obtener los recursos para mantener a los docentes", ha expuesto el portavoz de Unidas Podemos en esta materia, Jacinto Morano.

Un argumento similar al que ha planteado el portavoz socialista Óscar Cerezal. "El Gobierno le ha dado 400 millones de euros a la Comunidad de Madrid… ¿y ustedes están racaneando a unos profesores que son imprescindibles?", ha espetado a la bancada de la derecha, después de señalar que el PSOE votará 'sí' a la iniciativa. A juicio de Cerezal estos fondos deberían salir del presupuesto autonómico "al igual que pasa en el resto de autonomías". "Me da vergüenza que València, Andalucía, Galicia, Asturias… sí los mantenga y que la Comunidad de Madrid, por mantener su guerra contra el Gobierno, no lo haga".

El representante del Partido Popular, Pedro Corral, ha reconocido la "extraordinaria" labor de los profesores de refuerzo contratados, algunos de los cuales se han manifestado a las puertas de la sede del gobierno madrileño, pero ha justificado su despido amparándose en que ya formulaba así en el contrato. "Es el único grupo contratado con limitación a diciembre, lo que no quiere decir que tengan las puertas cerradas", ha dicho.

Los sindicatos señalan que esta decisión afectará a alrededor de 20.000 alumnos, pero Corral ha asegurado que esos estudiantes "no van a ser desentendidos" porque "va a haber un plan de refuerzo". "Los fondos transferidos del señor Sánchez, que el gobierno autonómico siempre agradece, solo se pueden gastase hasta final de diciembre", ha lamentado, al igual que Mahugo. "Agradecemos a Cs y a Vox sus enmiendas en ese sentido".

Se prescinde del 14% de los profesores contratados

La Comunidad de Madrid prescindirá de 500 maestros destinados a la educación primaria y 617 para la secundaria. Este grupo representa el 14% de los 7.948 educadores previstos en el plan covid de contrataciones, de un total de 10.610 sumando a los docentes de la concertada. Así se lo ha afeado a las formaciones de la derecha la diputada de Más Madrid, María Pastor, que ha utilizado un símil futbolístico para ilustrar el caso.

"Nuestro entrenador ha decidido despedir a quienes nos tenían que ayudar a ganar el partido. Tenemos un entrenador que no solo quiere que gane el rival sino demostrar que nuestro equipo es malísimo", han sido sus palabras. "En la Comunidad de Madrid no hay libertad, hay fanatismo ideológico", ha señalado, y ha confirmado que su grupo también votará a favor de la iniciativa de los morados. "La región con menor inversión nos permitimos despedir al 14% de los profesores de la pública", ha lamentado.

Por último, Morano ha pedido a las formaciones que conforman el Ejecutivo que "aplaudan menos, reconozcan menos y contraten más". "No se rían en nuestra cara. Hablen con los directores de los centros, con los propios profesores. Véngase ahora conmigo", ha pedido el portavoz de Unidas Podemos al Consejero de Educación, Enrique Osossorio, que estaba presente en el pleno pero no ha intervenido.