El hecho de que el partido de Santiago Abascal no tenga, al menos de momento, representación parlamentaria, no parece impedir que algunas cuestiones de su agenda y de su programa políticos entren en la Cámara. Hace unas semanas el Grupo Popular registró dos preguntas parlamentarias sobre la defensa de la caza y de la tauromaquia y este jueves el 'efecto Vox' ha vuelto al Congreso después de que los conservadores hayan registrado una Proposición No de Ley (PNL) para "defender, preservar y reconocer la tauromaquia".

La iniciativa, que presenta la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, defiende la tauromaquia como una "actividad profesional y económica legítima" que aporta "de un modo muy significativo" al PIB, y a la creación y mantenimiento del empleo y que constituye "un sector económico de primera magnitud".

En la exposición de motivos, el PP alega que fueron las declaraciones de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aseguró hace unas semanas en una entrevista que, aunque no era competencia de su ministerio, simpatizaba con los planteamientos en defensa de los animales que pedían la prohibición de actividades como la tauromaquia o la caza, las que han "creado una gran preocupación en el sector de la tauromaquia".

Los 'populares' aseguran que desde la Fundación Toro de Lidia "se ha alertado de que ocurrencias de este tipo no son propias de altos representantes del gobierno" que "no solo afectan al mundo del toro sino al mundo rural en su totalidad", tras una reunión de Montserrat con dirigentes de la citada fundación en el Congreso.

No obstante, el partido que ha vuelto a poner el foco mediático y político en la defensa de la caza y la tauromaquia ha sido Vox. La formación de extrema derecha incluye entre sus "100 medidas urgentes" para España, impulsar una ley de protección de la tauromaquia "como parte del patrimonio cultural español" y la protección de la caza como "actividad necesaria y tradicional del mundo rural".