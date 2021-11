EH Bildu no enmendará a la totalidad los presupuestos vascos y buscará un acuerdo con el Gobierno

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha anunciado en la sesión del pleno de control celebrada este viernes en el Parlamento Vasco que su partido no enmendrará a la totalidad los presupuestos vascos para 2022. Aunque reconoce que las cuentas del Ejecutivo no son las de la coalición ni las que "necesita este país", considera que con su decisión han mostrado "voluntad sincera de diálogo" de cara a llegar a un acuerdo con el Gobierno vasco, según recoge EFE.

En caso de que las negociaciones llegasen a buen puerto, sería la primera vez que EH Bildu respalda la cuenta presupuestaria en Euskadi, al igual que lo ha hecho con los Presupuestos Generales del Estado para 2022.



El lehendakari ha aprovechado para darle la bienvenida "a la política útil del acuerdo y el compromiso"

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha agradecido a EH Bildu una decisión que considera una "gran oportunidad para poner en valor la importancia de la negociación y el diálogo presupuestario que han mantenido", y ha aprovechado para darle la bienvenida "a la política útil del acuerdo y el compromiso", en declaraciones que recoge Europa Press.



Urkullu ha añadido que aunque su partido tenga una mayoría "suficiente" en la Cámara para sacar adelante sus políticas, ha mostrado "siempre" la disposición para "ampliar acuerdos" en temas como educación, autogobierno, salud, cambio climático, políticas sociales y juventud. Iriarte ha instado al lehendakari a "no mirar siempre la aritmética" parlamentaria porque "uno y dos no siempre son tres y EH Bildu nunca dice no al diálogo".



No es la primera vez que EH Bildu no enmienda la totalidad de los presupuestos. En 2019 se abrió una mesa de diálogo, pero en aquella ocasión no pudieron llegar a un acuerdo con el Gobierno vasco.



Por su parte, los otros dos partidos de la oposición, Elkarrekin Podemos y PP+Cs, sí han enmendado a la totalidad las cuentas del Ejecutivo vasco.