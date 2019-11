El secretario de Organización, José Luis Ábalos, informó este lunes que Pedro Sánchez, desde hoy mismo, empezará a llamar a los líderes políticos de las distintas formaciones con representación parlamentaria para conocer sus posiciones y, en el menor tiempo posible, "articular una propuesta y un proceso para intentar buscar acuerdos", dijo.

Ábalos dejó claro, en esta ocasión, algunas decisiones que tiene ya tomada el PSOE: buscará formar un Gobierno progresista y descarta la gran coalición con el PP; no espera ni pedirá tampoco la abstención de partido de Pablo Casado, y quieren seguir sin depender de las fuerzas independentistas.

El "número tres" del PSOE, tras participar en la reunión de la Ejecutiva Federal, lo que no dejó claro es cómo van a cuadrar el círculo. No aclaró en ningún momento si están dispuestos a volver plantear un Gobierno de coalición a Unidas Podemos, como exige la formación morada, pero tampoco lo descartó. Y, en cuanto a la no dependencia de los independentistas, la fió a un posible voto de apoyo de Ciudadanos, bien con su voto favorable o con su abstención que facilite la investidura, tras el previo acuerdo con la formación de Pablo iglesias y la de Íñigo Errejón, más algunas partidos no independentistas.

De hecho, Ábalos ya enmarcó como paridos de derecha en la Cámara Alta a PP y Voz, sacando a Ciudadanos de esta posición ideológica, además de recordar que el partido naranja ha dicho por activa y por pasiva que facilitaría en esa ocasión que se formase Gobierno.

Responsabilidad y generosidad

El dirigente socialista indicó que ahora no son las circunstancias mejores o peores que en abril, y las calificó como distintas, pero aseguró que el PSOE tiene ahora muy claro que no habrá terceras elecciones y que quiere formar un Gobierno progresistas en el menor tiempo posible.

Eso si, aseguró que el PSOE va a actuar con "responsabilidad y generosidad" para conformar un Gobierno y tener un apoyo legislativo estable que puede ir más allá de la investidura.

Finalmente, Ábalos insistió en que el PSOE ha ganado las elecciones y que los electores han penalizado a las fuerzas que bloquearon la formación de Gobierno, refiriéndose a Unidas Podemos y Ciudadanos, ya que considera que la bajada del PSOE en tres escaños y casi 800.000 votos es porcentualmente mucho menor que el de las otras dos fuerzas políticas. "Hemos vuelto a ganar por tercera vez las elecciones, siendo el partido hegemónico de la izquierda y a mucha distancia de la segunda fuerza", presumió, evitando cualquier autocrítica.