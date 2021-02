El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, exigió este lunes que el presidente del PP, Pablo Casado, dé explicaciones urgentes sobre las denuncias hechas por el ex tesorero del partido conversador, Luis Bárcenas; y que aclare con qué dirigentes de esa formación se reunió y qué le ofrecieron por su silencio.

Sin embargo, pese a esta exigencia de dar explicaciones, el "número tres" del PSOE indicó que, de momento, no se contempla pedir la comparecencia de Casado en la comisión de investigación parlamentaria sobre el "caso Kitchen", una operación relativa a la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos del Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.

Pese a esta contradicción, Ábalos dedicó buena parte de la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del PSOE, para decir que el líder del PP "no puede estar un minuto más sin dar explicaciones" y verter durísimas acusaciones contra la formación conservadora. Y llegó a decir que "Casado lidera el partido de la corrupción".

Así, Ábalos indicó que el Partido Popular que dirige Casado, "es el partido de los papeles de Bárcenas y de la 'caja b'. Y no es otro partido, sino el mismo", enfatizó.

Además, el dirigente socialista recordó que durante esa etapa Casado fue el responsable de comunicación del PP y hasta apuntó que su llegada a la Presidencia del partido fue gracias a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, implicada en toda la trama de Bárcenas.

"No habrá pacto con Vox"

Por otra parte, Ábalos también se refirió en su comparecencia a las elecciones catalanas para asegurar que sean necesarios o no para formar Gobierno en Catalunya, Salvador Illa no llegará a la presidencia de la Generalitat con el voto de Vox. "No queremos ningún apoyo de la ultraderecha", dijo.

El secretario de Organización del PSOE no quiso especular con más pactos posibles tras las elecciones, pero sí dejó claro esa premisa, y también apuntó que el objetivo del PSC es llegar a acuerdos con todo tipo de formaciones que no busquen soluciones unilaterales y que no nieguen al otro.

Para Ábalos, el papel de Illa es conseguir que Catalunya "salga del laberinto del procés" y, además, trabajar para reenganchar a Catalunya a un proyecto común, sin pasar factura a nadie.