Empieza la cuenta atrás para las elecciones generales del 28 de abril. Esta medianoche empieza la campaña electoral y lo hace con un altísimo porcentaje de indecisos, el 25% según el CIS, y con todas las encuestas pronosticando el triunfo del PSOE de Pedro Sánchez, aunque los socialistas estarían muy lejos de la mayoría absoluta y tendrían que tejer alianzas con otros partidos. Pero el bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) puede sumar más de 176 escaños, con lo cual habría un cambio de Gobierno en el país. Todos los analistas pronostican que el resultado va a estar muy ajustado. Todas las incógnitas están abiertas.

La precampaña electoral ha durado más de dos meses y los partidos han tenido tiempo de sobra para desgranar algunas de sus propuestas. Pero se les ha hecho larga —también a los votantes—. Ahora llega la hora de la verdad: hay que convencer a los ciudadanos, una tarea que nunca es fácil.

A partir de hoy, y durante los próximos 15 días, Público va a ofrecer un exhaustivo directo de todo lo que pase en la campaña electoral, una de las más inciertas de la historia democrática de España.

Pablo Iglesias apuesta por un Gobierno de coalición

Pablo Iglesias es entrevistado en Antena 3. Le preguntan al líder de Podemos si después de las elecciones pedirá el Ministerio del Interior para acabar con las cloacas del Estado y respoden: "A mí me gustaría tener la Presidencia del Gobierno". Sobre una coalición con el PSOE, Iglesias afirma que la representación en el Gobierno tiene que ser "proporcional" a los resultados de las elecciones.

Rajoy y Aznar entran en campaña el primer día

Los candidatos de los principales partidos se reparten por la geografía española en la primera jornada de campaña, en la que entran ya a jugar dos expresidentes del Gobierno, y ambos del PP: Mariano Rajoy en Pontevedra y José María Aznar en Barcelona.

José María Aznar vuelve a primera línea de una campaña tras años distanciado de su partido y participa además en un acto en Catalunya por primera vez en quince años, al acompañar a la cabeza de lista por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

Rajoy, por su parte, arropará a su amiga y cabeza de lista por Pontevedra, la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Actúa llama al voto "honesto" para sumar en la izquierda

Actúa, el partido impulsado por el exmagistrado Baltasar Garzón, ha iniciado este jueves su campaña electoral llamando al voto "honesto" frente al útil en las próximas elecciones del 28 de abril, con la intención de "sumar" con escaños en la "mayoría progresista" y la izquierda.

En su intervención en el acto de inicio de campaña de Actúa, que ha tenido lugar en Madrid, Garzón ha animado a una votación "con convicción" y no "por inercia", en un acto que se ha celebrado en la sede del partido, El Foro, donde en vez de cartelería, el partido ha optado por que dos grafiteros pintasen un mural con la imagen del candidato a la presidencia del mismo, Gaspar Llamazares.

María Jesús Montero: "A este país no no lo va a conocer ni la madre que la parió"

Emulando los mejores tiempos de Alfonso Guerra, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número uno del PSOE por Sevilla, ha afirmado en la capital andaluza, la ciudad escogida por los socialistas para estrenar la campaña, ha dicho una frase que ya es mítica: ""A este país no no lo va a conocer ni la madre que la parió"

Casado quiere acabar con la 'kale borroka' en Catalunya

"Se va acabar eso de quemar fotos de Felipe VI, y venir a sonarse los mocos con la bandera de España. Vamos a ilegalizar a la kale borroka del entorno separatista catalán, aplicando la ley de partidos", ha dicho Pablo Casado, elevando el tono en este arranque de campaña.

Sobre los indecisos o exvotantes, Casado ha dicho: "A aquellas personas que ahora cuando habláis con ellas ya dicen que no tienen motivos para votarnos o que quieren castigarnos, decirles que no hagan juegos de ruleta rusa, aquí esta su PP, que no les va a defraudar, su partido en el que pueden confiar, que va a representar a la España de los balcones, va a representar nuestra historia y sobre todo nuestro futuro".

El acto ha acabado con el himno de España y con música. Casado ha entrado en el Florida Park a la espera de que llegue la pegada de carteles.

Suárez Illana: "Está en peligro la concordia"

En el acto del PP también ha hablado Adolfo Suárez Illana, número dos de la lista por Madrid: "Llevo 40 años iniciando campañas electorales, hace 16 protagonicé una y nunca pensé que estaría en una otra vez. Gracias por llamarme. Pablo, bien conoces los motivos de mi vuelta, que tan largamente hablamos en la casa de mi padre. La concordia que construimos hace 40 años está en peligro, la concordia social, territorial y política", ha dicho.

El PSC, en Santa Coloma de Gramanet

Los socialistas catalanes han elegido la localidad de Santa Coloma de Gramanet, uno de los consistorios fuertes del socialismo catalán bajo el mandato de Núria Parlón, para dar el pistoletazo de salida a su campaña. En el acto participarán la alcaldesa del municipio y candidata para las eleccions del 26 de mayo, Lídia Guinart, candidata para el Congreso del PSC, Miquel Iceta, primer secretario del partido, y Meritxell Batet, cabeza de lista del PSC para las elecciones generales y ministra de Política Territorial y Función Pública

El PP estrena la campaña en Madrid

El PP ha organizado un acto en la sala Florida Park, en el Parque del Retiro en Madrid. Hay unas 2.000 personas dentro de la sala y unas 500 se han quedado fuera. Pablo Casado se ha dirigido a los que se han quedado fuera. Mientras hablaba Casado, algunas personas protestaban en favor de la vivienda pública, informa Marta Monforte.

También ha hablado Pío García-Escudero, presidente del Senado para recriminar a Pedro Sánche que haya esquivado el cara a cara con Casado: "Sánchez quiere anestesiar la campaña, no quiere debates con Pablo. Él sólo habla de verdes praderas, de nubecillas blancas".

Sánchez rechaza el cara a cara con Casado

Como en todas las campañas electorales, uno de los puntos álgidos serán los debates electorales. En esta ocasión no habrá cara entre el presidente del Gobiero y el líder de la oposición: Pedro Sánchez ha rechazado medirse con Pablo Casado en vista del agresivo discurso del líder del PP. Sí habrá, en cambio, un debate a cinco (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox) en Antena 3. Será la semana que viene.

La encuesta del CIS otorga una amplia ventaja al PSOE

Apenas dos días antes del inicio de la campaña electoral, la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha marcado la agenda política: el PSOE podría llegar a los 138 escaños y podría gobernar con el único apoyo de Unidas Podemos. El sondeo del CIS pronostica también una ligera recuperación para el PP, que obtendría entre 66 y 76 escaños y una caída progresiva de Ciudadanos, que tendría entre 42 y 51 escaños. Unidas Podemos obtendría entre 33 y 41 diputados. Vox oscilaría en una horquilla de entre 29 y 37 diputados.

Una precampaña muy larga para el PP

El PP entra en la campaña temiendo el peor resultado de su historia. No ayuda que, durante estos meses, tanto Pablo Casado como su equipo se hayan visto obligados a apagar fuegos que ellos mismos habían provocado.

También hay elecciones autonómicas en València

No hay que olvidar que el 28 de abril también se celebran elecciones en la Comunitat Valenciana. Según la encuesta del CIS, el PSPV ganará estos comicios, aunque para poder gobernar necesitaría reeditar el pacto del Botànic con Compromís y Unides Podem-EUPV.

En cuanto a la proyección del reparto de escaños, de los 99 que están en juego en el parlamento autonómico, el PSOE-PSPV se movería en una horquilla entre 33 y 36 (obtuvo 23 en las elecciones de 2015); el PP entre 18 y 19 (tiene 31 actualmente); Compromís estaría entre los 17 y 18 escaños (tiene 19); Ciudadanos, que ahora atesora 13 escaños, entre 16 y 19; Unides Podem-EUPV obtendría entre 7 y 8 (13 en 2015); y Vox, sin representación parlamentaria hasta el momento, podría lograr hasta 5 o 6 escaños.