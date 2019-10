Barcelona se resiste a Íñigo Errejón. Desde Más País no pensaban que iba a ser tan complicado formar una candidatura en la ciudad condal. En un principio intentaron alcanzar una alianza con Ada Colau, pero los 'comuns' decidieron seguir con Pablo Iglesias este 10-N. Tras este primer fracaso buscaron apoyos de los errejonistas que se encuentran en la plataforma catalana, pero no ha habido fugas conocidas a Más País. La recogida de avales también les costó y el candidato que finalmente han presentado es prácticamente un desconocido. Ni siquiera es una mujer, como estaba en los primeros planes del partido.

Además, la decisión de presentar una candidatura por Barcelona ha sido uno de los motivos por los que Clara Serra presentó su dimisión como diputada este lunes. "Pienso que si Más País debe enfrentarse a Ada Colau para conseguir los escaños que necesita quizás eso es indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales en estas condiciones y como partido estatal", dijo la ex número dos de Errejón.

Errejón consiguió que muchos de los perfiles errejonistas que marcaron el inicio de Podemos salten con él a las generales este 10-N, como Segundo González o Ana Terrón. Pero no consiguió ninguno en Barcelona pese a que es uno de los sitios en los que tenía más apoyo. El fundador de Podemos siempre mantuvo buenas relaciones con el espacio de los 'comuns' y con los federalistas. Ada Colau ha sido una de sus referentes políticas y él mismo tenía ciertas reticencias a enfrentarse a ella. El objetivo de conseguir el 5% de votos en el territorio estatal para tener grupo propio le llevó a competir contra la alcaldesa.

Esto no ha sentado nada bien en los 'comuns'. El portavoz de ECP en el Congreso, Jaume Asens, dijo este martes que les parece "un error que una candidatura diseñada en Madrid quiera presentarse en Barcelona y Catalunya sin un proyecto para Barcelona ni Catalunya, sólo para conseguir votos para Madrid".

A los 'comuns' no les preocupa Errejón porque dicen que ya "representan" lo que él quiere representar

Asens también aseguró que les preocupaba "poco" porque están seguros que lo que quiere "representar la plataforma de Errejón ya lo representamos nosotros en Catalunya". Respecto a esto los 'comuns' alegan que ellos ya han demostrado que son capaces de negociar con el PSOE ya que han conseguido un gobierno de coalición con ellos para liderar Barcelona.

Tampoco apoyó a Errejón la líder de los 'comuns' en el Parlament y errejonista Jessica Albiach. "No conocemos el proyecto que Más País puede tener para Cataluña. Siempre hemos sido un ejemplo de confluencia y esperamos que Errejón lo respete. No conocemos sus planes", aseguró cuando se comenzó a hablar del salto a estatal.

Desde este entorno aseguran que el fundador de Podemos no intentó recabar apoyos directamente en Catalunya, pero sí que hay catalanes que señalan que su padre, José Antonio Errejón Villacieros, y Tania Sánchez estuvieron sondeando apoyos.

Un candidato soberanista para liderar la lista

El resultado de todo este proceso no ha sido bueno. Hay dudas y hasta críticas internas, como la de Serra, sobre esta candidatura. Y el cabeza de lista es prácticamente un desconocido que ni siquiera tiene el perfil que se había planteado desde Más País: una mujer que se acercara al federalismo. Juan Antonio Geraldes ha sido militante hasta la misma tarde del martes de Comunistas de Cataluña, el partido que dirige Joan Josep Nuet, exlíder de EUiA y diputado de ERC en el Congreso. Geraldes, además, fue el número dos de la candidatura Ganamos Sant Boi en las elecciones del 26-M. La lista unía a militantes de la CUP y los Comunes Sobiranistas, el movimiento impulsado por Nuet y la ex diputada al Parlamento Elisenda Alamany. Ganamos Sant Boi no consiguió representación municipal, según informan en Públic, la edición catalana de este medio.

El anuncio del candidato tampoco ha sido claro. La lista se registró el lunes, pero no lo anunciaron hasta este martes a medio día. Y a lo largo de la tarde poco más se informó desde la formación sobre la candidatura. El único nombre que se ha confirmado además de Geraldes es Raimundo Viejo, que ocupará uno de los puestos de salida. Esta comunicación y apuesta por una persona desconocida y con un marcado perfil soberanista ha sorprendido. Sobre todo, teniendo en cuenta que la sentencia del procés está al caer y Errejón tendrá que tener una propuesta sobre el conflicto territorial que puede chocar con la línea que marcó su candidato en el pasado.