La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, echó toda la culpa del fracaso de la negociación para formar un nuevo Ejecutivo sobre Pablo Iglesias. "Ustedes han tenido un problema todo el tiempo: o su líder estaba en el gobierno o no había coalición", afirmó durante la sesión de control de este miércoles. La cara de estupefacción de la bancada de Unidas Podemos era notoria y transmitía un mensaje: Iglesias aceptó el veto personal de Pedro Sánchez. Se echó atrás para dar paso a la negociación sobre la coalición cuando se dijo que era el gran escollo.

La vicepresidenta contestó así a la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, preguntó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la sesión de control de este martes si cree el Ejecutivo en funciones “ha hecho todo lo posible para dar estabilidad”. Se convirtió esto en el primer cara a cara del grupo confederal y del PSOE tras el fracaso de la negociación.

El primer careo entre los dos partidos porque, pese a que Calvo recriminó a Belarra que preguntara al PSOE cuando debía preguntar al Gobierno, la vicepresidenta contestó como portavoz socialista. Tal y como han hecho los miembros del Gobierno durante estos meses en funciones en repetidas ruedas de prensa desde la Moncloa. Sin ir más lejos, como se ha hecho en todas las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros.

Belarra: "Pidieron la abstención de la derecha hasta ayer mismo"

Belarra también criticó a los socialistas los dos meses que han pasado desde las elecciones: "Hay mucha gente de nuestro país que está estupefacta y muy enfadada al ver que han gastado mucho tiempo en el que no han negociado, han conseguido solo un apoyo (PRC) y han pedido la abstención de la derecha hasta ayer mismo a través del estimado rivera". "Hay mucha gente que puede estar pensando q están exactamente donde querían por arrancar más escaños o conseguir que Rivera cumpla su papel y facilite el gobierno", insistió.

La portavoz continuó recordando que Unidas Podemos ya permitió un Gobierno progresista al trabajar por la moción de censura que hizo a Sánchez presidente más que los propios socialistas. "Pero este modelo fracasó porque fuimos a elecciones y no consiguieron ni sacar adelante los Presupuestos. Por eso le pregunto por qué no quieren gobernar con Unidas Podemos, cuando no hemos parado ceder y hemos hecho cosas que ustedes nunca aceptarían, como aceptar el veto a nuestro secretario general. Igual es que, como en 2016, han vuelto a recibir presiones y a la banca y a la CEOE no le gusta que estemos en el gobierno", pidió Belarra a Calvo que aclarara.

La respuesta de Calvo no fue más allá de culpar a Iglesias de todo el fracaso. "Ustedes han tenido un problema todo el tiempo", insistió: "El gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes. Y en concreto su líder".