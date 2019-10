Esta medianoche comienza la campaña electoral más corta de la historia de la democracia española, pero también una de la más intensas. Las elecciones encaran su recta final con escaso interés de los ciudadanos.

El último día de la precampaña viene marcado por el expediente de la Junta Electoral Central (JEC) al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, por hacer campaña desde el Palacio de La Moncloa. El Gobierno asegura que la JEC ha cambiado de criterio al expedientarle y ya ha anunciado un recurso.

ERC propone en su programa una "gran alianza" por la amnistía y negociar un referéndum

ERC ha dado a conocer este jueves su programa electoral para los comicios del 10-N, en el que propone tejer "una gran alianza popular y democrática para un acuerdo político" de amnistía de los presos soberanistas, y plantea negociar con el Estado un referéndum de autodeterminación. En el documento, exponen las propuestas que quieren llevar al Congreso y al Senado, y sitúan la autodeterminación, la amnistía y el diálogo con el Estado como sus principales bazas.

Cae un 30% el voto por correo para las elecciones generales del 10-N

Correos ha admitido ya casi un millón de peticiones de voto por correo para las elecciones generales de noviembre, una cifra provisional que es inferior en un 30% a la registrada en el mismo periodo previo a los comicios del 28 de abril.

A falta de que este viernes acabe el plazo para solicitar el voto por correspondencia, la sociedad estatal ha informado de que ya ha admitido un total de 918.455 peticiones de ciudadanos que desean ejercer por correo su derecho al voto en las Elecciones a Cortes Generales.

En las elecciones de abril, también a falta de un día para que se cerrara el plazo, Correos había gestionado 1.310.706 solicitudes, lo que supone una reducción del 29,92% en los actuales comicios. El dato definitivo de aquella campaña se elevó por encima de los 1,33 millones, y en las elecciones de junio de 2016 fue incluso más alta y llegó a los 1,46 millones.

Ione Belarra advierte contra una "gran coalición" entre PSOE y PP

La cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha afirmado que "se está preparando una gran coalición entre PSOE y PP" y frente ha ello ha apostado por un Unidas Podemos "muy fuerte" que entre en el futuro Gobierno.

Belarra ha participado este jueves en un acto en la plaza del Castillo de Pamplona acompañada de dirigentes de Podemos, Izquierda Unida y Batzarre, integrantes de Unidas Podemos, para dar arranque a la campaña que formalmente comienza en la medianoche del jueves al viernes.

La cabeza de lista al Congreso por Unidas Podemos en las próximas elecciones del 10-N, Ione Belarra, en un acto en Navarra con una "pegada virtual" de carteles en la Plaza del Castillo de Pamplona. / EFE - JESÚS DIGES

Más País presenta Más Acción, su plataforma para la colaboración ciudadana



El partido que lidera Íñigo Errejón, Más País, ha presentado este jueves Más Acción, una nueva plataforma de participación digital para promover la acción voluntaria de personas afines a la formación.

Además de Más Acción, se ha presentado la plataforma Más Llamadas, que el partido define como un servicio con el que los miembros afines a la formación puedan crear "una bola de nieve de movilización cívica".



Los preparativos para las elecciones generales



Vista del material apilado y preparado para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre en un centro logístico de Alcalá de Henares. / EFE - CHEMA MOYA

Facebook no ve violación de sus normas en la campaña para desmovilizar el voto de la izquierda

Facebook ha investigado "a fondo" los anuncios y páginas de la campaña "10-N. No contéis conmigo, yo no voto" y ha concluido que estos no violan las políticas de la compañía. "Hemos investigado a fondo estos anuncios y páginas y no violan nuestras políticas", señala a Efe un portavoz de esta red social, quien agrega que desde Facebook se sigue trabajando para aumentar la transparencia.

No obstante, recuerda este portavoz, los actuales requisitos para los anuncios "ya dejan claro el individuo que está detrás del mensaje, quién lo ha visto y se incluye un 'pagado por' como advertencia".



Los partidos se preparan para la campaña electoral

Unidas Podemos cerrará su campaña con conciertos de Kiko Veneno y O'Funkillo

Unidas Podemos está preparando una campaña electoral dedicada a la juventud. El cierre de campaña es el mejor ejemplo: será en un pabellón del IFEMA con las actuaciones de Kiko Veneno y O'Funkillo. El Confidencial avanzó el cartel del último mitin de la campaña en el que estarán Noelia Vera, Irene Montero, Juantxo López de Uralde, Irene Montero y Alberto Garzón. Tras una semana de actos pequeños, suben su apuesta en el último mitin para intentar llenar este pabellón de capacidad para unas 6.000 personas.

La formación morada centra su campaña en las redes sociales y busca la movilización del voto entre los jóvenes.

Juventudes Socialistas lanza por Halloween su 'Manual de autodefensa' frente a las tres derechas

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha lanzado este jueves, con motivo de la noche de Halloween, una campaña en redes sociales que busca movilizar a los jóvenes de izquierdas para que el próximo 10 de noviembre acudan a votar y se defiendan así de la amenaza que representan "las tres derechas" de PP, Ciudadanos y Vox.

El cartel de la campaña de las Juventudes Socialistas contras "las tres derechas". (EFE)

La campaña, que se está difundiendo en redes sociales, muestra a los líderes de las formaciones conservadoras caracterizados como personajes de terror. El líder del PP, Pablo Casado, es Draculín; el presidente de Ciudadanos, Zombie Rivera, y el líder de Vox, Santiago Abascal, es Abacalenstein.

Pedro Sánchez cancela su visita a Los Alcázares por una avería en el avión

El secretario general y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha tenido que cancelar su visita prevista a Los Alcázares este mediodía por problemas técnicos con el avión que lo desplazaba desde Madrid.

Estaba previsto que Sánchez regresara al municipio, afectado por la DANA de septiembre, mes y medio después de su primera visita, para conocer los efectos causados por el temporal.

Íñigo Errejón se reúne con los líderes sindicales

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha reunido en Madrid este jueves con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y CCOO, Unai Sordo para recabar su apoyo sobre la revalorización de las pensiones con el IPC.

Errejón, ha señalado que la sintonía de su formación con los sindicatos CCOO y UGT es total en materias como la urgencia por derogar la reforma laboral del PP, la necesidad de incrementar las pensiones en

Errejón, a la izquierda, durante su reunión con Pepe Álvarez y Unai Sordo. (VÍCTOR LERENA | EFE)

Ciudadanos lanza el tercer vídeo electoral en el que se venden los 'chorizos' de la corrupción política

Ciudadanos ha lanzado este jueves el tercer vídeo electoral en precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre en el que un charcutero vende los "chorizos" de la corrupción política. Con este vídeo Ciudadanos pretende denunciar la corrupción y reivindicar el trabajo que realiza el partido naranja en la lucha contra la misma.

Errejón acusa a Sánchez de confusión sistemática entre la labor de Gobierno y de partido

Íñigo Errejón, el candidato de Más País a los próximos comicios generales ha manifestado, en referencia a Sánchez, que "uno no es presidente por ocupar la Moncloa, lo es por tener la capacidad de convencer a los ciudadanos y de alcanzar los acuerdos necesarios para tener un Gobierno. Por lo tanto, hace falta menos soberbia en el uso de la Moncloa".

Pablo Casado anima a la gente "de izquierdas" a votar: "Muchos de ellos van a votar al PP"

El líder del PP, Pablo Casado, ha acudido este jueves al foro ABC, en el que ha hecho un repaso de las medidas clave de su programa electoral, a pesar de que los populares no lo han hecho público todavía. El conservador ha identificado tres problemas: la amenaza de la crisis económica, el desafío independentista y la aparición del multipartidismo, del que ha asegurado "trae inestabilidad".

Casado se ha desentendido de las informaciones que lo vinculan con una estrategia de su partido para desmovilizar a la izquierda. "Primera noticia. Este partido juega limpio, el PP está haciendo una campaña en positivo. Yo lo que quiero es que salga todo el mundo a votar, incluido los de izquierdas, porque muchos de ellos van a votar al PP al ver la postura de la izquierda en cuestiones como Catalunya". Informa Marta Monforte.

Ciudadanos confía en movilizar a su electorado durante la campaña

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, se ha mostrado en El programa de Ana Rosa optimista de cara a estas elecciones porque Ciudadanos "siempre sube" durante la campaña.

Iglesias critica el decreto ley contra la República digital catalana: "Es electoralismo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha preguntado este jueves sobre qué parte de lo que le ha recriminado la Junta Electoral Central (JEC) no ha entendido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras conocer que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros un decreto ley para terminar con el proyecto de la República digital catalana.

"No sé que parte de lo que le ha dicho la JEC de no usar el Gobierno para hacer electoralismo con fines partidistas no ha entendido", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Asimismo, el candidato morado ha añadido que esa medida que plantea el Gobierno socialista es "ponerle puertas al campo" y que "no va a ninguna parte".

Pablo Iglesias: "Muchos pensaban que nos íbamos a hundir, pero incluso el CIS dice que podemos mejorar"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que su coalición sale "a ganar" las elecciones del 10 de noviembre y no renuncia a nada, y ha dicho que algunos pensaban que Unidas Podemos iba a caer pero puede mejorar sus resultados del 28-A.

"Algunos pensaban que en estas elecciones nosotros nos íbamos a hundir, pero el CIS dice que incluso podemos mejorar nuestros resultados con respecto a las a las elecciones de abril", ha dicho Pablo Iglesias en una entrevista en Tele 5 este jueves, a unas horas de que comience la campaña electoral.

Iceta quita hierro al debate sobre federalismo en el programa del PSOE

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha restado importancia a la polémica que se abrió tras hacerse público que en el borrador del programa del PSOE para el 10-N habían desaparecido las referencias al modelo federal que sí estaban en abril, y que finalmente sí se han incorporado.

"La explicación que recibí me pareció muy lógica (...) En abril nos presentamos con un programa de 300 páginas y todo el mundo consideraba que era excesivo y que era muy difícil que alguien lo leyera entero, y se decidió hacer una versión reducida de 50 páginas. Eso implicó que muchas cosas que se recogían en abril pues ahora no estuvieran", ha explicado el líder socialista catalán en una entrevista en RNE

Álvarez de Toledo: "El catalanismo político se ha suicidado"

La candidata del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este jueves a los independentistas que pierdan toda la esperanza: "El catalanismo político ha fracasado. Se ha suicidado".

"El catalanismo político no ha conseguido forjar una sola nación cultural y política. Catalunya está rota en dos partes", ha expresado la diputada popular en una entrevista en Catalunya Ràdio.

La candidata del PP ha dicho que el momento actual es la hora de la restitución constitucionalista en Catalunya.

Sánchez anuncia un decreto ley para terminar con el proyecto de la República digital catalana

El Consejo de Ministros aprobará este jueves un real decreto ley para "poner punto y final" al proyecto independentista de erigir una República digital catalana, ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Sánchez ha advertido al separatismo de que "ni habrá independencia offline ni online".

El real decreto ley obligará a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado español deban estar localizados en la UE en lugar de en paraísos digitales, ha precisado.

Casado propone un "Plan España para Catalunya" y reforzar allí la presencia del Estado

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha defendido este jueves un "plan España para Cataluña" que recupere "afectos y concordias" después de la "deriva" independentista que se ha producido con el 'procés' y que, según ha dicho, ha "arruinado" esta tierra. También ha destacado que el "reforzamiento" del Estado en Catalunya pasa por "reforzar" la sociedad civil en esta comunidad.

Sánchez cree que la JEC ha cambiado de criterio al expedientarle

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha considerado que la Junta Electoral Central ha cambiado de criterio al abrirle un expediente por dar una entrevista en La Moncloa y ha subrayado que Mariano Rajoy, Jose María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González lo hicieron.

En una entrevista en Onda Cero, Sánchez ha lamentado que sea la primera vez que el presidente del Gobierno sea expedientado por esto y ha considerado que la JEC "parece que ha cambiado de criterio", y aunque ha reconocido que "hay que acatar las normas" ha confirmado que recurrirá este expediente.