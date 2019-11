Los partidos afrontan el segundo día de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre. El debate a siete de este viernes -en el que participaron los portavoces de PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos, Vox, ERC y PNV- puso en el foco el bloqueo político que vive el país.

Te contamos toda la actualidad política en el segundo día de campaña electoral.

La CUP dice que "no hay pacto posible con un Estado que niega el derecho a decidir"

El candidato de la CUP al Congreso por Girona Non Casadevall ha asegurado este sábado que "no hay pacto posible con un Estado que niega la capacidad de un pueblo a decidir su presente y su futuro". Lo ha dicho en un acto en Girona junto con la candidata de la CUP al Congreso por Girona Maria Besora y el líder de la CUP en el Ayuntamiento de Girona, Lluc Salellas.

"Que no os engañen los que nos dicen que no, que no nos reprimirán, pero controlan la Generalitat y no quieren destituir a Miquel Buch. Que no os engañen los que dicen que la Brimo no se puede desmantelar", ha defendido Casadevall.

De Quinto: "La negación del PSOE sobre la desaceleración económica traerá más desempleo e impuestos"

El candidato de Ciudadanos al Congreso Marcos de Quinto ha visitado la empresa ANRO de industrias metálicas, situada en Tomelloso, donde ha lamentado que la negación del PSOE sobre la desaceleración económica traerá más desempleo e impuestos.

Tras la visita, De Quinto, junto al candidato de Cs Francisco Fernández-Bravo, ha apuntado que España está atravesando un proceso de desaceleración económica y que ante esta situación el modelo del PSOE es "negar su existencia, minimizar la situación y cuando ya se manifiestan los síntomas castigar a las empresas con más impuestos", ha informado Cs en nota de prensa.

El candidato socialista afirma que la campaña es un "todos contra el PSOE" y asegura que las tres derechas y la "supuesta izquierda" quieren un Gobierno débil. Insta a Iglesias a que diga ya con claridad si volverá a impedir un Gobierno socialista. Para más información pinche aquí.



Colau: "El feminismo y los problemas de la gente no pueden esperar más al conflicto territorial"

En Comú Podem celebró este sábado un mitin en Catalunya con intervenciones tanto en catalán como en castellano. Un acto en el que la número dos de Podemos, Irene Montero; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la candidata al Senado, Rosa Luch se centraron a pedir diálogo y a mostrar la sintonía entre el Ayuntamiento de Barcelona y el partido estatal.

"Solo hay dos opciones si el PSOE quiere gobernar: o Sánchez es presidente con Cayetana Álvarez de Toledo y el PP, o Sánchez es presidente con Irene Montero", dijo el candidato de En Comú Podem. Fue una de las frases que dijo para presentar el acto que se celebraba a continuación: un diálogo entre la número dos de Podemos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la candidata al Senado Rosa Luch. Lanzó desde el primer momento el mensaje clave de la campaña: o Unidas Podemos tiene lo suficientes votos como para forzar que el PSOE negocie con ellos una coalición o buscará un pacto con el PP utilizando Catalunya como excusa.

Las tres mujeres sostuvieron que los problemas de la gente llevan demasiado tiempo en un tercer o cuarto plano por el conflicto territorial y que hay que comenzar a abordar este a través del diálogo de forma inmediata para poner las instituciones al servicio de la gente. Abanderaron el Ayuntamiento de Barcelona como el ejemplo de que se pueden seguir cambiando cosas pese a la situación en Catalunya reivindicando medidas que impulsó Colau como el dentista municipal. "El feminismo y los problemas de la gente no pueden esperar más a que se resuelva el conflicto territorial", afirmó la alcaldesa.

Aún así abordaron las propuestas para Catalunya: Montero alegó que "solo se puede salir votando" y Colau que la "única solución" es la república federal plurinacional. "Existe una España que quiere cuidar a Catalunya, respetar lo que decidáis, pero que no va a renunciar a convenceros de que queremos articular un proyecto de convivencia. Y, seguramente, esa España sea mayoría", explicó la número dos de Podemos.

Una información de nuestra compañera Beatriz Ausar.

Sánchez asegura que "a la ultraderecha se la vence aislándola"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado, en la segunda jornada electoral, que a la ultraderecha se la vence "aislándola" y defendiendo los valores democráticos, y ha advertido de que Vox anda "con el pecho henchido" porque ha unido su destino "a la derecha".

La Junta Electoral rechaza aplazar el acto del rey en Barcelona

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha rechazado el recurso de JxCat y ERC solicitando el aplazamiento del acto del rey del lunes en la capital catalana porque Felipe VI no tiene "adscripción política" y el evento en cuestión es una entrega de premios sin "contenido electoral".

El árbitro electoral tumba así el escrito que presentaron JxCat y ERC para aplazar hasta después de las elecciones del 10-N el acto de entrega de los Premios Princesa de Girona, previsto para el próximo lunes en el Palacio de Congresos de Cataluña, al entender que podría ser un acto "electoralista".

El debate de los portavoces parlamentarios fue visto por 2,46 millones de espectadores

El debate electoral organizado por RTVE entre los portavoces de los partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso fue seguido este viernes por 2.468.000 personas y registró una cuota del 17,7% en su emisión en La 1 y Canal 24 Horas, ha informado RTVE.

Unos 7.200.000 telespectadores siguieron en algún momento el debate, que contó con la participación de Adriana Lastra (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos), Iván Espinosa de los Monteros (VOX), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV). Moderado por Xabier Fortes, el debate logró el minuto de oro a las 22.37 horas, con 2.599.000 espectadores y una cuota del 16,8%.

Mitin de Cs en Tarragona

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, se encuentra en Tarragona para ofrecer un mitin junto a la líder del partido en Catalunya, Lorena Roldán.

Logo 'tribandera' de Cs en un mitin en Tarragona.

Ximo Puig: "El PP solo juega con trampas"

El presidente de la Comunitat valenciana, Ximo Puig, asegura que "no hay alternativa al PSOE". Aprovecha para cargar contra el PP: "Solo juega con trampas".

Ábalos: "Ahora quieren desbloquear los bloqueadores"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, carga contra la oposición y asegura que "ahora quieren desbloquear los bloqueadores". "¿De verdad alguien se cree que queríamos otras elecciones? Si ya las ganamos", afirma desde Mislata.

Acto del PP en Lalín (Pontevedra)

El líder del Partido Popular, Pablo Casdo, se encuentra en Lalín (Pontevedra) para un acto en el que participan la candidata del PP por Madrid, Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Una veintena de CDR protestan en un mitin de ERC por la falta de unidad independentista

Una veintena de miembros de los CDR protestan por la falta de unidad de los partidos independentistas en el acto central de ERC, que se celebra ante la cárcel de Lledoners (Barcelona), coincidiendo con el día en el que se cumplen dos años del encarcelamiento del líder del partido, Oriol Junqueras, y el exconseller Joaquim Forn.

Acto de Unidas Podemos en Barcelona

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, se encuentra en Barcelona. En el mitin intervendrán la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, y la candidata al senado por En Comú Podem, Rosa Lluch Bramon.



En unos minutos comienza un acto con @Irene_Montero_, @AdaColau y @RosaLluchBramon.



Antes de empezar, queremos recordar este momento especial del último Salvados en el que participó Rosa Lluch.#DonesDiàlegSolucions pic.twitter.com/Rw6oEAZx4I — PODEMOS (@ahorapodemos) November 2, 2019

Arranca el mitin del PSOE en Mislata (Valencia)

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se encuentra en Mislata (Valencia) para ofrecer un mitin. En el acto participarán el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Casado dice que si gobierna pondrá "orden" en Catalunya con un 155 sin "limitaciones" si Torra sigue en su posición

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que si logra gobernar tras las elecciones pondrá "orden" en Catalunya y enviará "inmediatamente" un requerimiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales. Si éste se mantiene en la posición actual, y preguntado específicamente por la posible aplicación del artículo 155 de nuevo, ha subrayado que si hiciera falta aplicará la Carta Magna sin las "limitaciones" de plazo y competencias que a finales de 2017 "impusieron" el PSOE y Ciudadanos a Mariano Rajoy.