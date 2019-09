La Ejecutiva de Equo se reunió este lunes para debatir sobre su alianza para el próximo 10-N: continuar en Unidas Podemos, apostar por Más Madrid o acudir a esta cita en solitario. Tras la división de opiniones dentro de la dirección, se realizará esta consulta a espera que se fije la fecha este martes tras tener el visto bueno de la Mesa Federal en la que tienen representación los territorios de la formación ecologista.



La consulta se realizará de forma telemática y los inscritos serán quienes tendrán la última palabra. Es difícil prever el resultado de la consulta: en la Ejecutiva hay mayoría que se decanta por Errejón y la última consulta sobre la confluencia de Unidas Podemos el 'sí' ganó sólo con el 51,7% de los votos. Un 44% de simpatizantes votaron en contra.



La Ejecutiva quiere preguntar a la militancia con propuestas sobre la mesa, pero ya han entrado en tiempo de descuento. El próximo 29 se termina el plazo para registrar las coaliciones por lo que la consulta y la decisión se debe tomar antes por lo que mañana se fijarán los plazos, según informan fuentes de la Ejecutiva a Público.



Pese a esto, el sector de la dirección más afín al diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, cree que esta consulta no tendría que realizarse al considerar que esta cita electoral no es más que una repetición de la pasada. Según estas cuatro personas, no habría que realizar otra consulta sobre la confluencia ni sobre las listas ya que López de Uralde ganó las pasadas primarias en marzo para el 28-A. Además, también apuntan a que en la IV Asamblea Federal de Equo se apostó por Unidas Podemos.

Además, desde este sector apuntan que se ha hecho una propuesta diferente a la consulta general. "Pedir que se votara por separado en cada territorio, de modo que se evitara este hecho, pero la propuesta no se ha considerado", explican las fuentes consultadas.

Frente a este sector que quiere continuar en Unidas Podemos se encuentra el que ahora es mayoritario en la Ejecutiva y Equo Madrid, que se muestra al lado de Errejón. La decisión final de Equo podría repercutir en el grupo confederal ya que sería la primera salida de Unidas Podemos tras conocer el salto de Más Madrid a la política estatal.