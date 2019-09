Íñigo Errejón ha querido asegurar los acuerdos que tiene que cerrar en los próximos días y ha ofrecido puestos de salida a en las listas de las generales a Equo y a la Chunta Aragonesista. La decisión de ambas formaciones se conocerá este viernes después de la consulta del partido ecologista a su militancia y de la reunión de la ejecutiva del CHA. Estos últimos encabezarían la lista de Zaragoza y, según fuentes consultadas, toda la dirección ya se encuentra en el 'sí'.

Con este paso, Zaragoza se uniría a la lista de circunscripciones por las que ya se sabe que se presentará Más País: Madrid y las tres valencianas de la mano de Compromís.

Según ha podido saber Público, Compromís encabezará las tres listas por lo que por Valencia será el número uno el único parlamentario que consiguió la formación valenciana el 28-A, Joan Baldoví. Se prevé que le acompañe como número dos una mujer cercana a Errejón y no repetirá en las listas quien ocupaba este puesto por Compromís, Isaura Navarro, que ahora es la secretaria autonómica de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. En Alicante repetirá como número uno Ignasi Candela y en Castellón también se volverá a presentar Marta Sorlí.

Pero, además de ir preparando las listas en estas circunscripciones, los de Más País han creado un comité electoral para analizar el resto de zonas por las que se puedan presentar. Tienen que sumar más circunscripciones para conseguir el objetivo: un 5% del voto estatal para asegurarse el grupo propio en el Congreso. Y ya han fracasado las intentos de aliarse con Més Menorca, que se decantó por ir con Més Mallorca y ERC, y con Nueva Canarias, que negocia una alianza con Coalición Canaria.

Negociaciones con En Marea para A Coruña y Pontevedra

En los planes de Errejón está presentarse en Galicia. El acuerdo para ir con En Marea también ha avanzado en los últimos días y los grandes objetivos son A Coruña y Pontevedra, las circunscripciones en las que se reparten más de siete escaños, aunque no está descartado presentarse también por el resto de circunscripciones gallegas si finalmente pactan con los gallegos.

El portavoz de En Marea, Luis Villares, mostró su disposición otra vez este jueves para llegar al acuerdo después de que Mónica Oltra hiciera el llamamiento a las mareas para que se unieran a Más País. El peso de Villares para negociar es menor que el de las otras formaciones ya que perdió mucha relevancia tras la ruptura con quienes ahora forman Galicia en Comú. Por esto no se esperan grandes cesiones por parte de Más País aunque una solución que se baraja es que encabecen las listas de A Coruña y Pontevedra independientes pactados. Hay quienes apuntan a que así se puede dar el regreso a la política de Carolina Bescansa, aunque la fundadora de Podemos no se ha pronunciado sobre esto.

Barcelona: gran objetivo, pero sin aliados conocidos

Conseguir una lista fuerte para presentarse por Barcelona es uno de los grandes objetivos de Más País. Errejón tuvo una fuerte presencia en Catalunya mientras estuvo en Podemos y miembros importantes de Podem, como Jessica Albiach, son conocidos 'errejonistas'. Sin embargo, ni los morados errejonistas ni Ada Colau y En Comú Podem apoyarán a Más País y seguirán dentro de Unidas Podemos.

Pero no descartan presentarse. De hecho, sí que hay conversaciones con sectores de la extinta ICV. Los federalistas siempre han sido más cercanos a Errejón que a Iglesias y no mantienen buenas relaciones con los 'comuns'. Tras la desaparición de ICV, hubo miembros que pensaron en lanzar un nuevo partido para seguir teniendo una marca distintiva y ecosocialista. Hay quienes apuntan a que los dos proyectos podrían unirse bajo Més Barcelona, aunque no hay ningún acuerdo cerrado y, si no saliera, los de Errejón seguramente seguirían adelante con lista propia.



Pactados con Equo: Asturias y Murcia

En Más País no tienen intención de pactar en Asturias con el partido de Gaspar Llamazares, Actúa, porque consideran que representa un "proyecto distinto". Pero, pese a no tener aliados en el territorio, es otro de los objetivos. Errejón contó con apoyos asturianos fuertes dentro de Podemos como el exdiputado Segundo González, que no volvió a repetir en la lista del 28-A. Además, según El Comercio, González renunció a su cargo como responsable de Finanzas del partido morado en Asturies por lo que es uno de los territorios en los que puede llegar a haber un movimiento de miembros de Podemos a Más País. De hecho, algún paso se ha debido de dar en los últimos días porque es uno de los territorios en los que han pactado presentarse con Equo.

Esto mismo ocurre en Murcia. También se ha ofrecido a Equo el tercer puesto en la lista y, aunque no hay formaciones aliadas, la dirección de Podemos es errejonista. La ejecutiva ha rechazado que vayan a hacer un cambio, pero las bases de Murcia también se consideran más cercanas a Errejón que a Iglesias por lo que no se descarta un movimiento de estas.

Andalucía: Sevilla, Málaga y Granada, Cádiz no

En Andalucía es uno de los territorios en los que ha habido más debate. Los errejonistas conocidos apuestan porque haya una sola lista unitaria y que esa debería ser Adelante Andalucía. Pero las diferencias ideológicas entre Teresa Rodríguez y Errejón son más que evidentes, sobre todo, teniendo en cuenta los pactos postelectorales. La andaluza siempre ha sido reticente a pactar hasta con los socialistas, mientras que Errejón ha defendido las posturas más conciliadoras con el resto del arco parlamentario dentro de Podemos.

Así, los de Más País tienen un ojo puesto en los movimientos de Rodríguez. El resultado podría ser bastante negativo si la andaluza consiguiera que Podemos aceptara que Adelante Andalucía se presente a las elecciones. Sin embargo, Iglesias descartó esto durante una entrevista con Público.

Si finalmente todo se queda como está, los de Errejón sí están dispuestos a dar el salto por Sevilla y Málaga de la mano de Equo. También estudian hacerlo por Granada y descartan Cádiz que, pese a que se disputan nueve escaños, el primer análisis que hacen es que es un territorio en el que ya está muy asentada la marca de Podemos con 'Kichi' como alcalde y que allí sí que se podría "restar" y no "sumar".

La lista en Madrid: Higueras de número dos, Sabanés tres

La lista en la que más se avanza es la de Madrid. Una vez confirmado que Errejón será el número uno, se prevé que le acompañen dos mujeres. Las fuentes consultadas apuntan a que primeros dos puestos serían para Inés Sabanés, concejala de Equo en Más Madrid y exdelagada de Medio Ambiente con el Gobierno de Manuela Carmena, y Marta Higueras, mano derecha de la alcaldesa durante su Ejecutivo y coportavoz del grupo municipal de Más Madrid. Con estos dos nombres se comenzaría a cumplir con una de las peticiones de la militancia: presencia mayoritaria de mujeres. Además, sería un buen guiño hacia el 'carmenismo'.

El salto de Higueras a la política estatal dejaría a Rita Maestre como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y el sector errejonista dentro del grupo municipal tendría más peso. Mientras que fuentes autonómicas apuntan a que Tania Sánchez se encargará de la portavocía en la Asamblea de Madrid para sustituir a Errejón. Mientras que la diputada Clara Serra y el senador por designación autonómica Eduardo Rubiño también podrían estar puestos altos de la lista para el Congreso.